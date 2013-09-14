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Intel, NUC cihazını Haswell işlemcilerle yeniledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, NUC cihazını Haswell işlemcilerle yeniledi

Intel'in masaüstünde tüketicilere kolaylık ve taşınabilirlik sağlamak amacıyle geliştirdiği NUC cihazını sizlere duyurmuş ve incelemesini de yapmıştık. Gigabyte BRIX gibi Intel de NUC cihazını Haswell işlemcilerle güncelledi.

NUC Kit D54250WYK şeklinde adlandırılan yeni sistemde Intel'in anakarta lehimli Core i5-4250U işlemcisini kullandığını görüyoruz. İşlemci Turbo Boost Technology 2.0 ile hız aşırtılabiliyor. İki SO-DIMM yuvası ile 16GB'a kadar 1600MHz RAM desteği sunulurken, HD 5000 grafik birimi ile tatmin edici grafik performansı sunuluyor.

Ön ve arkada USB 3.0 girişleri, USB 2.0 girişleri, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4a, Ethernet, kızılötesi şeklinde bağlantılar bulunuyor. Bir adet tam uzunlukta mSATA destekli mini PCI Express ve bir adet yarım uzunlukta mini PCI Express yuvası mevcut. Intel'in yeni NUC cihazlarını nasıl bir fiyat etiketi ile piyasaya süreceği bilinmiyor.  

http://www.intel.com/content/www/us/en/nuc/nuc-kit-d54250wyk.html Yorum Yaz
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DraGonS 6 yıl
Intel'in bu tür yongaları hep fahiş fiyattan olmuştur.
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multiTYRT 6 yıl
Donanıma göre max. 500$ diyorum.
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mesincır 6 yıl
Bu cihazlarda oyundan çok medya oynatma başarısı ve pratikliği önemli olur. Sadece donanım çıkarmakla olmaz.
Medya için kablosuz kumanda imkanı sağlayan pratik yazılım seçenekleri de sunmalılar bence. Oyuncular ya konsol kullanır veya oyuncu pcsi toplarlar.
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Jens Lehmann 6 yıl multiTYRT
multiTYRT
Donanıma göre max. 500$ diyorum.

250$
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