Intel, NUC cihazını Haswell işlemcilerle yeniledi





Intel'in masaüstünde tüketicilere kolaylık ve taşınabilirlik sağlamak amacıyle geliştirdiği NUC cihazını sizlere duyurmuş ve incelemesini de yapmıştık. Gigabyte BRIX gibi Intel de NUC cihazını Haswell işlemcilerle güncelledi.





NUC Kit D54250WYK şeklinde adlandırılan yeni sistemde Intel'in anakarta lehimli Core i5-4250U işlemcisini kullandığını görüyoruz. İşlemci Turbo Boost Technology 2.0 ile hız aşırtılabiliyor. İki SO-DIMM yuvası ile 16GB'a kadar 1600MHz RAM desteği sunulurken, HD 5000 grafik birimi ile tatmin edici grafik performansı sunuluyor.





Ön ve arkada USB 3.0 girişleri, USB 2.0 girişleri, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4a, Ethernet, kızılötesi şeklinde bağlantılar bulunuyor. Bir adet tam uzunlukta mSATA destekli mini PCI Express ve bir adet yarım uzunlukta mini PCI Express yuvası mevcut. Intel'in yeni NUC cihazlarını nasıl bir fiyat etiketi ile piyasaya süreceği bilinmiyor.

http://www.intel.com/content/www/us/en/nuc/nuc-kit-d54250wyk.html