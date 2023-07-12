Intel, mini NUC bilgisayarlarının üretimini noktalıyor

Tam Boyutta Gör Intel kendi mini bilgisayarlarını üretmekten vazgeçiyor. Çip tasarımcısı yaptığı açıklamada Next Unit of Compute (NUC) işine yaptığı "doğrudan yatırımı" sonlandırdığını doğruladı. Bunun yerine Intel, iş ortaklarının NUC PC pazarını geliştirmelerine yardımcı olmak için yaklaşımını yeniden gözden geçirecek.

Intel NUC için yolun sonu

Intel’in NUC bilgisayar üretimini durdurma kararı halihazırda müşterilerin elinde bulunan NUC sistemleri için destek de dahil olmak üzere verilmiş olan taahhütleri etkilemeyecek. Şirket birinci parti NUC makinelerinin üretimine neden son verdiğini açıklamıyor. Bununla birlikte bu kararın arkasındaki nedenleri görmek için çok fazla çaba harcamaya da gerek yok. Pandemi sonrası düşen tüketici talepleri ve zorlu ekonomik koşullar zaten satışları yüksek olmayan NUC bilgisayarlarının sonunu hazırlamış gibi görünüyor.

Intel'in gelirleri son iki çeyrekte üçte birden fazla azaldı ve şirketin PC bölümü bundan en kötü etkilenen birimlerden oldu. Intel’in NUC gibi elzem olmayan bir işi kendi üzerinden atması firmanın çip üretimine odaklanmasını sağlayacaktır. Hatırlarsanız Intel bu yılın başlarında sunucu işini MiTAC'a satmıştı.

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Intel ilk NUC'u 2013 yılında hem en yeni işlemcileri hem de kompakt masaüstü bilgisayarlara yönelik olasılıkları sergilemek amacıyla küçük bir PC kiti olarak piyasaya sürdü. Zamanla, güçlü performansa ve bazı yeni versiyonlarında özel GPU'lara sahip daha eksiksiz sistemlere dönüştüler. Bu sistemleri son tüketici olarak evlerde kullanmak mümkünken aynı zamanda profesyonel amaçlarla da kullanılıyorlardı.

Ancak NUC ailesinin giderek artan bir zorlukla mücadele de etmesi gerekiyor. Bazı modeller oyun ve diğer zorlu görevler için daha uygun olsa da, giderek daha fazla güç tüketen CPU'ları ve GPU'ları kompakt kasalara sığdırmak zorlaştı. İşin bir de Mac mini, Dell ve Lenovo’nun çözümleri ile sertleşen rekabet boyutu var. Basitçe söylemek gerekirse, NUC'un var olması için on yıl önce olduğu kadar fazla neden yok.

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