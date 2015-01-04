Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel akıllı gözlük teknolojileri geliştiren Vuzix firmasına ortak oldu

4 yıl
357
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel akıllı gözlük teknolojileri geliştiren Vuzix firmasına ortak oldu

Mobil dünyada büyük yatırımlar yapmasına rağmen pek de iyi sonuçlar elde edemeyen Intel, bununla birlikte giyilebilir cihaz pazarı için adımlarını erken atmaya başladı. Geçen yıl Quark adlı işlemcisini ve Edison adlı geliştirici kartını duyuran Intel, bu kez bir ortaklığa imza attı. 

Akıllı gözlük teknolojileri geliştiren firmalardan birisi olan Vuzix'e 24.8 milyon dolarlık yatırım yapan Intel, firmanın yaklaşık yüzde 30'luk kısmına sahip oldu. Vuzix firması Google Glass'dan daha iyi tasarımlara sahip akıllı gözlükleri ile biliniyordu. 

Intel bu ortaklık ile akıllı gözlük ürünleri geliştirmek yerine daha verimli akıllı gözlükler için yongasetleri ve tasarımlar geliştirmeye odaklanacak. Edison platformu ile hali hazırda önemli işler başaran Intel referans olması açısından bir de akıllı bilezik tanıtmıştı. 

Intel ayrıca İtalyan kaynaklı giyilebilir cihaz tasarımcısı Luxottica ile de bir ortaklığa başladı. Bu bakımdan Intel'in gelecekte referans akıllı gözlük tasarımları ve yongasetleri ile karşımıza çıkması muhtemel. Firmanın CES 2015 fuarında buna yönelik bazı açıklamalar yapması bekleniyor.  

http://venturebeat.com/2015/01/03/look-out-google-intel-buys-chunk-of-smart-glasses-maker-vuzix/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Innovative 4 yıl
Güzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
Luxottica estetigin referans yonu oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S6, LG G4, Lenovo telefonların Türkiye macerası ve dahası... 4 yıl Donanım Haber: "Donanımlı" program! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim