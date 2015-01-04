Intel akıllı gözlük teknolojileri geliştiren Vuzix firmasına ortak oldu





Mobil dünyada büyük yatırımlar yapmasına rağmen pek de iyi sonuçlar elde edemeyen Intel, bununla birlikte giyilebilir cihaz pazarı için adımlarını erken atmaya başladı. Geçen yıl Quark adlı işlemcisini ve Edison adlı geliştirici kartını duyuran Intel, bu kez bir ortaklığa imza attı.





Akıllı gözlük teknolojileri geliştiren firmalardan birisi olan Vuzix'e 24.8 milyon dolarlık yatırım yapan Intel, firmanın yaklaşık yüzde 30'luk kısmına sahip oldu. Vuzix firması Google Glass'dan daha iyi tasarımlara sahip akıllı gözlükleri ile biliniyordu.





Intel bu ortaklık ile akıllı gözlük ürünleri geliştirmek yerine daha verimli akıllı gözlükler için yongasetleri ve tasarımlar geliştirmeye odaklanacak. Edison platformu ile hali hazırda önemli işler başaran Intel referans olması açısından bir de akıllı bilezik tanıtmıştı.





Intel ayrıca İtalyan kaynaklı giyilebilir cihaz tasarımcısı Luxottica ile de bir ortaklığa başladı. Bu bakımdan Intel'in gelecekte referans akıllı gözlük tasarımları ve yongasetleri ile karşımıza çıkması muhtemel. Firmanın CES 2015 fuarında buna yönelik bazı açıklamalar yapması bekleniyor.

http://venturebeat.com/2015/01/03/look-out-google-intel-buys-chunk-of-smart-glasses-maker-vuzix/