Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi

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Yarı iletken üreticisi Intel mobil kanatta uygulamaya geçtiği hibrit işlemci tasarımını yüksek performans beklentisinin ön planda olduğu masaüstü kulvarına taşımaya hazırlanıyor.

Rocket Lake

Paylaşılan görsellerden Rocket Lake yongasının mevcut anakartlarla uyumlu olması bekleniyor. Bununla birlikte firma 500 serisi yongasetlerini de hazırlıyor. Xe-LP entegre grafik birimiyle gelecek işlemciler PCIe 4.0 desteğiyle de AMD’ye bir cevap niteliği taşıyor.

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Dikdörtgen Alder Lake işlemcisi

Alder Lake işlemcisi ise ilk bakışta sıradışı şekliyle dikkat çekiyor. Dikdörtgen formatı yüksek çekirdek/izleklere ölçeklenilen iş istasyonlarına yönelik işlemcilerde normal olsa da son kullanıcı sınıfı için yeni.

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45x37.5 mm ebatlarıyla hali hazırdaki soğutucularla uyumluluk konusunda halen akıllarda soru işareti bırakan işlemci LGA 1700 soketiyle gelecek. Alder Lake ailesinin bir diğer heyecan verici başlığı ise mimarisi.

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Yongalar 8 küçük Gracemont ve 8 Golden Cove çekirdeği taşıyacak. Bu haliyle 16 çekirdek 24 izlekli bir yapıya sahip olacak kaslı Rocket Lake işlemcilerinden Golden Cove mimarisi ve 10 nm üretim nodu nedeniyle beklenti büyük.

https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-and-alder-lake-cpus-pictured

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