Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi

Yarı iletken üreticisi Intel mobil kanatta uygulamaya geçtiği hibrit işlemci tasarımını yüksek performans beklentisinin ön planda olduğu masaüstü kulvarına taşımaya hazırlanıyor.
Rocket Lake
Paylaşılan görsellerden Rocket Lake yongasının mevcut anakartlarla uyumlu olması bekleniyor. Bununla birlikte firma 500 serisi yongasetlerini de hazırlıyor. Xe-LP entegre grafik birimiyle gelecek işlemciler PCIe 4.0 desteğiyle de AMD’ye bir cevap niteliği taşıyor.İlginizi Çekebilir Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi
Dikdörtgen Alder Lake işlemcisi
Alder Lake işlemcisi ise ilk bakışta sıradışı şekliyle dikkat çekiyor. Dikdörtgen formatı yüksek çekirdek/izleklere ölçeklenilen iş istasyonlarına yönelik işlemcilerde normal olsa da son kullanıcı sınıfı için yeni.
45x37.5 mm ebatlarıyla hali hazırdaki soğutucularla uyumluluk konusunda halen akıllarda soru işareti bırakan işlemci LGA 1700 soketiyle gelecek. Alder Lake ailesinin bir diğer heyecan verici başlığı ise mimarisi.
Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde"
Yongalar 8 küçük Gracemont ve 8 Golden Cove çekirdeği taşıyacak. Bu haliyle 16 çekirdek 24 izlekli bir yapıya sahip olacak kaslı Rocket Lake işlemcilerinden Golden Cove mimarisi ve 10 nm üretim nodu nedeniyle beklenti büyük.
https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-and-alder-lake-cpus-pictured Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Roket Göl ve PCİE 4.0 Destegi(!) ama 10 Cekirdekten 8 Cekirdege Dusus (!) ve Z590 Boardlar ufukta gozuken...
8 buyuk 8 kucuk 4 ortanca cekirdek vs 8-8 cekirdek 32 yerine 24 izlek(!) Soket 1700 yasasın yeni Soket ve Yeni Anakartlar...
Sadede gelirsek Bilg. dan para kazanmayan biri icin 5600X-5800X-5900X-5950X 5 sene yeter de artar.Ustelik Ne Yeni Soket var ne yeni Anakart var ne ayni islemciyi calıstırmamak icin Bios ve ureticilere Baskı var.B450 ve X470 in varsa Ocagı bekle ya da Al bir B550 Mortar yanına 5600X,5800X,5900X,5950X PCİE 4.0 icin de 11 - 12 Nesil beklemek yok.Yanına da bir Radeon 6800XT devam 5 sene...