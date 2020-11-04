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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi

    Yeni soket formatıyla karşımıza çıkması beklenen hibrit yonga görüntülendi. Mevcut sokete devam edilecek Rocket Lake çözümünde ise alışılagelinmiş formata devam edilecek.
    1 hf.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi
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    Yarı iletken üreticisi Intel mobil kanatta uygulamaya geçtiği hibrit işlemci tasarımını yüksek performans beklentisinin ön planda olduğu masaüstü kulvarına taşımaya hazırlanıyor.

    Rocket Lake

    Paylaşılan görsellerden Rocket Lake yongasının mevcut anakartlarla uyumlu olması bekleniyor. Bununla birlikte firma 500 serisi yongasetlerini de hazırlıyor. Xe-LP entegre grafik birimiyle gelecek işlemciler PCIe 4.0 desteğiyle de AMD’ye bir cevap niteliği taşıyor.

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    Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi
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    Dikdörtgen Alder Lake işlemcisi

    Alder Lake işlemcisi ise ilk bakışta sıradışı şekliyle dikkat çekiyor. Dikdörtgen formatı yüksek çekirdek/izleklere ölçeklenilen iş istasyonlarına yönelik işlemcilerde normal olsa da son kullanıcı sınıfı için yeni.

    Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi
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    45x37.5 mm ebatlarıyla hali hazırdaki soğutucularla uyumluluk konusunda halen akıllarda soru işareti bırakan işlemci LGA 1700 soketiyle gelecek. Alder Lake ailesinin bir diğer heyecan verici başlığı ise mimarisi.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde"

    Yongalar 8 küçük Gracemont ve 8 Golden Cove çekirdeği taşıyacak. Bu haliyle 16 çekirdek 24 izlekli bir yapıya sahip olacak kaslı Rocket Lake işlemcilerinden Golden Cove mimarisi ve 10 nm üretim nodu nedeniyle beklenti büyük.



    https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-and-alder-lake-cpus-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    45 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    6700-7700-8700-9700-10700 Aynı islemciler Z170-Z270-Z370-Z390-Z490 en az 3 cesit Farklı Board...
    Roket Göl ve PCİE 4.0 Destegi(!) ama 10 Cekirdekten 8 Cekirdege Dusus (!) ve Z590 Boardlar ufukta gozuken...

    8 buyuk 8 kucuk 4 ortanca cekirdek vs 8-8 cekirdek 32 yerine 24 izlek(!) Soket 1700 yasasın yeni Soket ve Yeni Anakartlar...

    Sadede gelirsek Bilg. dan para kazanmayan biri icin 5600X-5800X-5900X-5950X 5 sene yeter de artar.Ustelik Ne Yeni Soket var ne yeni Anakart var ne ayni islemciyi calıstırmamak icin Bios ve ureticilere Baskı var.B450 ve X470 in varsa Ocagı bekle ya da Al bir B550 Mortar yanına 5600X,5800X,5900X,5950X PCİE 4.0 icin de 11 - 12 Nesil beklemek yok.Yanına da bir Radeon 6800XT devam 5 sene...
    6700-7700-8700-9700-10700 Aynı islemciler Z170-Z270-Z370-Z390-Z490 en az 3 cesit Farklı Board... Roket Göl ve PCİE 4.0 Destegi(!) ama 10 Cekirdekten 8 Cekird...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd'de fiyatları arttırdı döviz vs çok pahalıya geliyor işlemci fiyatları.
    İntelin Alder Lake ile 10nm geçtiği süreçte yapması gereken Core ve Threat sayılarını rakibine göre yüksek tutmalı.Stok soğutucusunu bir firma ile anlaşıp daha kaliteli hale getirmeli örneğin noctua ile anlaşıp düşük profil yarı kule tipli bir stok soğutucu ürettirebilir aynı wraith prism soğutucular gibi yapmalı.
    Amdnin önceden intele yapmış olduğu rekabetçi fiyat politikası izlemeli 100-50 dolar daha az olmalı.10nm Tsmcnin 7nm denk olduğundan dolayı tdp değerleri denk olacaktır.Her işlemcinin çarpan kilitleri açık olmalıdır ve F kodlu işlemcilerinde KF kod adıyla satmalıdır.
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amd yeni işlemciyi eski soketle çıkarabiliyor koca intel illa bir yeni soketi sokacak bize.
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    orc123456 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Boşuna zahmet etmişler, işlemci ihtiyacı olanların büyük kısmı Zen3'e atlamaya başlayacak bugün. Şu anda kimse Alder ile, Rocket lake ile ilgilenmiyor. Intel saçmalıyor bu ara iyice, önce Zen 3 tanıtımından bir gün önce boş bir paylaşım yaptılar, şimdi de Zen 3 satışından önce sözde hype yaratmak için fotograf servis ediyorlar.
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    fırat.ç. (Fırat K) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel eski işlemciyi yeni soketle, Amd yeni işlemciyi eski soketle çıkarmaya devamkee
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    Rusty (Yakup HELVACI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lan gene soket mi değişti?
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anakart üreticileri Intel sayesinde iyi ekmek yedi, yemeye de devam edecek.
    Yanıtla +2
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    6700-7700-8700-9700-10700 Aynı islemciler Z170-Z270-Z370-Z390-Z490 en az 3 cesit Farklı Board...
    Roket Göl ve PCİE 4.0 Destegi(!) ama 10 Cekirdekten 8 Cekirdege Dusus (!) ve Z590 Boardlar ufukta gozuken...

    8 buyuk 8 kucuk 4 ortanca cekirdek vs 8-8 cekirdek 32 yerine 24 izlek(!) Soket 1700 yasasın yeni Soket ve Yeni Anakartlar...

    Sadede gelirsek Bilg. dan para kazanmayan biri icin 5600X-5800X-5900X-5950X 5 sene yeter de artar.Ustelik Ne Yeni Soket var ne yeni Anakart var ne ayni islemciyi calıstırmamak icin Bios ve ureticilere Baskı var.B450 ve X470 in varsa Ocagı bekle ya da Al bir B550 Mortar yanına 5600X,5800X,5900X,5950X PCİE 4.0 icin de 11 - 12 Nesil beklemek yok.Yanına da bir Radeon 6800XT devam 5 sene...
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