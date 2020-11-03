Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde

Kırmızı ekibin etkileyici tek çekirdek performansıyla gelecek yongalarının satışa sunulmasına sayılı günler kala modellerin aldığı skorlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Ryzen 5000 ailesi 600 puan üzerinde
Son paylaşılan rakamlar Cinebench ortamında elde edilmiş. Ryzen 5 5600X’in 609 puanlık tek çekirdek skoruyla 600 puan sınırının üzerinde çıktığı görülüyor. Test sistemi olaraksa ASUS ROG Crosshair VII Hero anakart ve 16 GB 3200 MHz RAM’e yer verilmiş.
Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde"
Böylelikle tanıtılan tüm Ryzen 5000 çözümlerinin 600 puanın üzeri skorla geleceğini söyleyebiliriz. 65 watt üzeri TDP’li modellerde stok soğutucu sunulmayacak Ryzen 5000 ailesinin 5 Kasım’da satışa sunulacağını hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-5600x-cinebench-scores-leak-ahead-of-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bundan sadece 10 ay önce sıfır ryzen 5 2600 işlemcimi 720 tl ye almıştım. Ryzen 5 3600 lar yeni çıkmıştı, onlarda 1250 tl idi.
Biz ne ara 3binleri 4 binleri konuşur olduk? Hani ülkede enflasyon yüzde 12 idi. Devletin koskoca kurumu tüik bize yalan mı söylüyor yoksa.
12 Yıl önce dolar olmuş 1.7TL bilgisayar alınmaz bu zamanda diyen arkadaşın , bir konu açıp dolar olmuş 8TL bilgisayar alınmaz bu zamanda ' diye yazmasının ardından bir hafta geçti , 60 Kuruş daha yükseldi dolar.