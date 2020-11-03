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    Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde

    Zen 3 mimarili işlemcilerin tanıtılmasının ardından modellerin test sonuçları gelmeye devam ediyor. Son test sonuçları Cinebench’ten geldi.
    1 hf.
    4,2b
    1
    30
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    11

    Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde
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    Kırmızı ekibin etkileyici tek çekirdek performansıyla gelecek yongalarının satışa sunulmasına sayılı günler kala modellerin aldığı skorlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    Ryzen 5000 ailesi 600 puan üzerinde

    Son paylaşılan rakamlar Cinebench ortamında elde edilmiş. Ryzen 5 5600X’in 609 puanlık tek çekirdek skoruyla 600 puan sınırının üzerinde çıktığı görülüyor. Test sistemi olaraksa ASUS ROG Crosshair VII Hero anakart ve 16 GB 3200 MHz RAM’e yer verilmiş.

    Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde"

     Böylelikle tanıtılan tüm Ryzen 5000 çözümlerinin 600 puanın üzeri skorla geleceğini söyleyebiliriz. 65 watt üzeri TDP’li modellerde stok soğutucu sunulmayacak Ryzen 5000 ailesinin 5 Kasım’da satışa sunulacağını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-5600x-cinebench-scores-leak-ahead-of-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    59 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ama Intel'in tek çekirdek perform.. bir dakika
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    Magnat_HiFi (levent kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla arkadaşlar kaçırdığımız bir nokta var, tek çekirdek çok l çekirdek performansı değil olay.
    Bundan sadece 10 ay önce sıfır ryzen 5 2600 işlemcimi 720 tl ye almıştım. Ryzen 5 3600 lar yeni çıkmıştı, onlarda 1250 tl idi.
    Biz ne ara 3binleri 4 binleri konuşur olduk? Hani ülkede enflasyon yüzde 12 idi. Devletin koskoca kurumu tüik bize yalan mı söylüyor yoksa.
    Valla arkadaşlar kaçırdığımız bir nokta var, tek çekirdek çok l çekirdek performansı değil olay. Bundan sadece 10 ay önce sıfır ryzen 5 2600 işlemcimi 720 ...
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    Muten Baba 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece enflasyon değil mevzu, 3600X 250 dolardan çıkmıştı , amd bu sefer adam gibi cpu yapınca karşısında da rakip yok 50 dolar koydu üzerine. 3000 serisi almaya başladığımızda dolar 5.6TL seviyelerindeydi şuan 8.6TL seviyelerinde. Bunların hepsinin dış güçlerin oyunu olması , maaşımızı dolarla almadığımız konuları filan var onları anlatmama gerek yok biliyorsunuz.

    12 Yıl önce dolar olmuş 1.7TL bilgisayar alınmaz bu zamanda diyen arkadaşın , bir konu açıp dolar olmuş 8TL bilgisayar alınmaz bu zamanda ' diye yazmasının ardından bir hafta geçti , 60 Kuruş daha yükseldi dolar.
    Sadece enflasyon değil mevzu, 3600X 250 dolardan çıkmıştı , amd bu sefer adam gibi cpu yapınca karşısında da rakip yok 50 dolar koydu üzerine. 3000 serisi almay...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlatsana ya nolur :D
    Sene başında 5.95 olan dolar şuan 8.45.

    "Senenin başından sonuna kadar bile yüzde 30 artış var neredeyse."

    2000 lerde bütün dünyada kriz olduğundan da bahsetsen mesela veya dünya genelinde resesyon sonrası ekonomi düzelirken bizde sürekli kötüye gitmesinden bahsetsene :)

    Neyse ne desem anlamazsın zaten
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    ReaLGz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kutusuna Wraith Stealth soğutucu koymuşlar, yanılmıyorsam AMD'nin en baz soğutucusu. Yeterli mi sizce bu işlemciye?
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    orc123456 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ReaLGz
    5600X 65 watt TDP ile geliyor. Üzerinde gelen soğutucunun yeterli olması gerekir normal şartlarda.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dolar 2000 de 0,55-0,70 arası gezmiş sıfırları atılmış hali ile. Yani 550 bin 700 bin lira arası eski para ile. Senenin başından sonuna kadar bile yüzde 30 artış var neredeyse.

    Neyse...

    1200 dolar da 660 ile 825 milyar lira civarı gezmiş sene içinde o zamanlar.
    2002 ye gelindiğinde 1.700.000 lira olmuş dolar. Yani sadece 2 sene sonra 1200 doların TL karşılığı 2 Milyar lira civarı olmış.

    Orada 1200 dolar örneği vermiş arkadaşa hitaben yazmıyorum genel konuşuyorum çünkü hep aynı muhabbet dönüyor, abartmakta üstümüze yok millet olarak. Bir de işimize gelen taraftan bakma konusunda...

    18 senede 3-4 kat artmış öldük, bittik, mahvolduk ama sadece 2 sene içinde 3 kat arttığında sıkıntı yok.
    Çünkü o zamanki iktidar bunların kafadan.
    Neyse ne kadar anlatsam da gene anlamaz bunlar, boşa yormayayım kendimi gene.
    Yanıtla +1
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amd ryzen hayal series. Sonuçlara bakalım bari. Buda paralı değil ya😃
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    eryaz28 (Erkan YAZAR) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İncelemeler gelmeye başladı



    AMD Ryzen 5 5600X Tested Stock and OCed upto 4.7ghz all core and 4.95ghz single core



    https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5OZzmaXIUvs
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    OnTEC (Onur Unlu) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlk Pc mi(öncesinde Amiga 1200 040/40 işlemcili 16mb ram tower casa vardı) 2000 senesinde almıştım pentium 3 450 idi 1200 dolardı. 1200 dolara hâlâ pc toplanır ama o günkü kur bugünün parası ile 30 kuruş filandı 36 tl yani (3 milyon 600bin tl eski para ile)
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Esas dayağı orda yiyor.Hatta ordaki işlemcileri 5950x 3950x gibi normal masaüstü işlemcilerin gerisinde kalıyor.
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sene 2003'te 744 euro'ya güzel bir pc toplamıştık. Aynı paraya şimdi de güzel bir pc toplanır. O zamanda 744euro=1200TL, şimdi 1200tl'e çeyrek işlemci anca alınıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    ibo-wan 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 3qzotix
    Üstad abarttın sende yani, karşılaştırma yapacaksan bari 5-10 sene öncesine filan yap
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    trumpet (Bülent UE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    benim 4.2Ghz OC li 3600 den 1000 puan fazla , ee nolmus yani ? Stok hizda bunu verebiliyorsa super , ama gidipte 3600 pc den cikarip 3000+ TL ye yeni diye cpu almam acikcasi .
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    Muten Baba 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece enflasyon değil mevzu, 3600X 250 dolardan çıkmıştı , amd bu sefer adam gibi cpu yapınca karşısında da rakip yok 50 dolar koydu üzerine. 3000 serisi almaya başladığımızda dolar 5.6TL seviyelerindeydi şuan 8.6TL seviyelerinde. Bunların hepsinin dış güçlerin oyunu olması , maaşımızı dolarla almadığımız konuları filan var onları anlatmama gerek yok biliyorsunuz.

    12 Yıl önce dolar olmuş 1.7TL bilgisayar alınmaz bu zamanda diyen arkadaşın , bir konu açıp dolar olmuş 8TL bilgisayar alınmaz bu zamanda ' diye yazmasının ardından bir hafta geçti , 60 Kuruş daha yükseldi dolar.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    APOLL0 (alper e) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Muten Baba
    Dolar olmuş 8,47 TL, bu devirde bilgisayar toplanmaz arkadaşlar.

    10 sene sonra bu mesajı alıntılayacağım bakalım ne olacak?
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    aliosman2323 (ali osman ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Muten Baba
    O yılları hatırlıyorum dolar 1.2 tl iken 1000 tl ye toplanabilicek en iyi sistemi toplamıştım monütörden ses sistemine klavyeden mause sına kadar sonra dolar konusunu gördüğümde iyiki de zamanında toplamışım demiştim :D

    5 ay öncede imzamdaki sistemi topladım 11.11 i bekleyip daha ucuza toplayacaktım. Allah korudu iyiki de beklememişim ciddi bir artış oldu 2400 e maal ettiğim işlemci 4000 tl yi geçti yazık valla. Üstelik fanıda 300 tl ye sattım 2100 e denk geldi. Anakartı 700 tl ye MM den almıştım oda 1200 tl civarına çıkmış. Kasa hariç diğer parçalar eski pc den. Sistem baya ucuza geldi şu ana göre.
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    ryzen 5 5600x, cinebench r20 ve
    3 etiket daha amd zen 3 amd tek çekirdek performansı Donanım
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