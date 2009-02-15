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Intel, Atom platformunda yeniden isimlendirmeye gidiyor

10 yıl
4,6b
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2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Atom platformunda yeniden isimlendirmeye gidiyor
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Yeniden isimlendirme donanım üreticilerinin son dönemde sık sık başvurduğu önemli pazarlama stratejilerinden biri oldu. Nvidia'nın GeForce 9800GT ve GeForce 9800GTX+ modellerini önümüzdeki ay GeForce GTS 240 ve GeForce GTX 250 olarak yeniden isimlendireceği son günlerde sık sık gündeme gelirken, AMD-ATi'nin de yayımladığı son Catalyst sürücüsünün (9.1) model tanımlama kısmında, Radeon HD 3000 serisinin bazı modellerini Raden HD 4000 serisi altında yeniden isimlendirdiği de tartışılmıştı. Fakat bu haberimizin başrol oyuncusu şimdiye kadar bu yönde bir yaklaşımda bulunmayan Intel.

Bu ay içerisinde 667MHz FSB desteği sunan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisiyle, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabileceği belirtilen GN40 kod adlı yeni yonga setini üreticilere sağlaması beklenen Intel'in, yıl sonuna doğru duyurmaya hazırlandığı yeni nesil Atom platformunda, yeniden isimlendirme yoluna gideceği bildiriliyor. Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere "ChipZilla" Intel'in üzerinde çalıştığı yeni nesil Atom platfomu mevcut çözümden farklı olarak üç yerine iki yongadan oluşması ve bu sayede hem kapladığı alan hem de güç tüketimi açısından çok daha iddialı olması bekleniyor.

Bahsi geçen iki yongadan ilki, yeni nesil Atom işlemcisi olacak. Bu işlemci mevcut modellerden farklı olarak entegre grafik birimine (GMA 950 @200MHz) ve entegre bellek kontrolcüsüne (DDR2 @800MHz) sahip olacak. Diğer yonga ise Tigerpoint kod adını taşıyan ve daha çok bağlantı özelliklerinden sorumlu çip olacak. Mevcut platformundaki Kuzey Köprüsü'nün ana sorumluluklarının işlemci üzerine taşıyan Intel, bu sayede platformdaki yonga sayısını da ikiye düşürmüş olacak. Ancak gelen bilgilere göre Tigerpoint kod adlı yonga, kullanılmakta olan ICH7 köprüsünün yeniden isimlendirilmiş versiyonu olacak gibi görünüyor.

Segmentler arası çizgiyi netleştirebilmek ve Centrino 2 / Pentium / Celeron tabanlı dizüstü bilgisayar satışlarının etkilenmemesi adına Atom platformunda radikal değişiklikler yapmaktan kaçınan Intel'in, çift yongalı yeni Atom platformundaki entegre özellikleri gelişmiş Atom işlemcisine ek olarak ICH7 yongasını Tigerpoint olarak yeniden isimlendirerek kullanacağı belirtiliyor.


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djdeeles 10 yıl
Alıştık boyle şeylere boya gönderrr...
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max975 10 yıl
millete yeni ürün cıkarmış gibi kendileride 3 ayda bir yeni birşey cıkıyora inandılar herhalde
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