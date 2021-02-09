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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor

    Kullanıcıların geriye dönük uyumluluk beklediği Rocket Lake işlemci ailesi görünüşe göre her 400 serisi anakartla çalışmayacak. Intel yalnızca orta-üst segment anakartlara BIOS sağlayacak.
    09 Şubat 2021, 09:30 (1 hf.)
    1,9b
    1
    11
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor
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    Anakart üreticilerinin 500 serisi anakartlarını detaylandırdığı şu günlerde kullanıcılar eldeki 400 serisi yongasetli anakartlarının akıbetini merak ediyor.

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    Bütçe odaklı anakartlar güncel işlemcilerle çalışmayacak

    Yayınlanan sayfaya göre 11. nesil Rocket Lake işlemcileri yalnızca Z490 ve H470 yongasetli anakartlarla uyumlu olacak. Kullanıcılar sağlanacak BIOS’u yüklemelerinin ardından Rocket Lake işlemcilerini kullanabilecek. Diğer taraftan uygun fiyatıyla öne çıkan B460 ve H410 yongasetli anakartlarsa Rocket Lake desteği almayacak.

    Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor
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    Teknik özellikler açısından bakacak olursak H410-H510 geçişinde WiFi6 desteği ekleyen Intel özellik sayfasına göre sanallaştırma teknolojisini çıkarmış görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı"

    B560 yongaseti ise B460’ın üzerine RAM hız aşırtma desteğiyle geliyor. B560 ayrıca RAID ve yongasetinden sağlanacak 1 x16 ve 1 x4 PCIe Gen 3.0 kanalıyla listelenmiş durumda.



    https://videocardz.com/newz/intel-confirms-b460-and-h410-motherboards-will-not-support-11th-gen-core-rocket-lake-cpus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir Intel klasiği
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    forvet09 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel, Amerikalıların bir sözü var. Bildin mi?
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    Can_R6 (Kenan Can) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İ7 9700K devam keeee
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    Arisaka 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuan en F/P anakartlar B450 ler. Hem 5000 serisi desteği, hem 4000mhz e kadar sorunsuz ram desteği, hemde muadili intellerden 2 kat daha ucuza satılması gerçekten muazzam.

    720 liraya MSI B450 Tomahawk max, 850 liraya Gigabyte B450 AORUS ELITE, 1030 liraya ASUS ROG Strix B450 F-Gaming

    Şu anakartları bir de Z490 yada H470 de almaya kalkın bakalım
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    A Alex5 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boşuna Z490 almadık...
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3-4 nesil soket desteği sağlasa şu an da Amd'ye f/p olarak yakın olacaktı.
    Yanıtla +1
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    Bloodin 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şaşırdık mı? Hayır...

    O zamanlar AMD'nin Bulldozer mimarisi gerçekten kötü olduğundan 2014'te Intel i5-4570 ile bilgisayar toplamıştım. Halen daha her işimi görüyor fakat yeni bir bilgisayar toplayacak olsam AMD'nin yakında geçeceğini düşündüğüm yeni soketi (AM5?) çıkar çıkmaz onunla bir bilgisayar toplardım ki ilerde anakart değiştirmeden işlemciyi 2 ya da 3 nesil güncelleyebileyim.
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elimde 15 senelik via çipli am2 anakartlı sistem var eski oyunlarımı tuttuğum raid desteği var o anakartta mesela :) Raid desteği konusunda intel kadar cimrisini hiç görmedim ama bu son yaptığı aynı sokete yeni işlemci çıkarıp orta giriş seviye 400 serisi anakartlar bu işlemciyi çalıştırmayacak demesi ben ya öperim ya öperim demkten başka bişey değil
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    intel yine aynı klasik intel, şaşırtmadı.
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    W Wilson Fisk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    11 çıkınca yükseltiriz diye 460 alanların gözü yaşlı mı dememiz gerekiyor yani intel bunu bize neden söyletiyor?sonuçta sorunsuz iki nesil bile destekleyemedi bırak amd gibi 4 nesil desteklesin.para çokomel para çokomel her seride anakart yani bunu kabul edin adamların umurunda değil.bu iki nesil işi de olmazdı da pcie4'ü anakartta yaptılar işlemcide yapamadılar ya sırf ondan yoksa güzellik olsun diye değil.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    F-P olayını yanlış anlatmışlar bunlara
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    intel h410, intel b460 ve
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