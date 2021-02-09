Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor

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Anakart üreticilerinin 500 serisi anakartlarını detaylandırdığı şu günlerde kullanıcılar eldeki 400 serisi yongasetli anakartlarının akıbetini merak ediyor.

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Yayınlanan sayfaya göre 11. nesil Rocket Lake işlemcileri yalnızca Z490 ve H470 yongasetli anakartlarla uyumlu olacak. Kullanıcılar sağlanacak BIOS’u yüklemelerinin ardından Rocket Lake işlemcilerini kullanabilecek. Diğer taraftan uygun fiyatıyla öne çıkan B460 ve H410 yongasetli anakartlarsa Rocket Lake desteği almayacak.

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Teknik özellikler açısından bakacak olursak H410-H510 geçişinde WiFi6 desteği ekleyen Intel özellik sayfasına göre sanallaştırma teknolojisini çıkarmış görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı"

B560 yongaseti ise B460’ın üzerine RAM hız aşırtma desteğiyle geliyor. B560 ayrıca RAID ve yongasetinden sağlanacak 1 x16 ve 1 x4 PCIe Gen 3.0 kanalıyla listelenmiş durumda.

https://videocardz.com/newz/intel-confirms-b460-and-h410-motherboards-will-not-support-11th-gen-core-rocket-lake-cpus

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