Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı

Intel’in 14 nm’yi bir kere daha kullanacağı Core i9-11900K selefinden 2 çekirdek 4 izlekle gelecek olmasına karşın iddialı performans sunacağa benziyor.İlginizi Çekebilir Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor
Core i9-11900K 1900 puan sınırını aştı
Gigabyte’ın Z490 Aorus Master anakartı üzerinde 32 GB 3600 MHz RAM’le teste giren Core i9-11900K 5.3 GHz'de çalışırken tek çekirdekte Core i9-10900K’ya %35 fark atarak 1900 puan sınırını aşan ilk yonga oldu.
Doğru fiyatlandırmaya ihtiyaç duyan işlemci
8/16 yapısına rağmen çoklu çekirdekte 10/20 konfigürasyondaki selefinden geride kalmayan işlemci bu haliyle tek çekirdekte AMD’nin Ryzen 9 5950X çözümüne de %12-13’lük payla üstünlük kurmuş. AMD’nin 32 izlekli modelinin çoklu çekirdekte %47-53 arasında önde olduğunu da belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı"
Ryzen 7 5800X-Core i9-11900K kıyaslamasına bakaca olursak mavi ekibin tek çekirdekte %13-14’lük ve en önemlisi de çoklu çekirdekte %5-6 farkla önde yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla geriye Intel’in Cypress Cove çekirdekli işlemcilerini rekabetçi bir fiyatla sunması kalıyor.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-breaks-1-9k-points-barrier-in-geekbench-single-core-benchmark Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerçek hayatta
anti virus, discord, klavye,fare, su soğutucu gibi çevre bileşenleri yazılımları, bunlar arka planda çalışınca sonuçları inanılmaz etkiliyor.Hele birde yayın açılırsa.
sıfır kurulum ile tam kullanım Multitasking orda kendini belli ediyor.
Ayrica antivirus ne hocam, sogutucu yazilimi ne, boyle seyler calistiriyorsan zaten bosver.
Benim konudan gordugum yıllar sonra gercekten tek yeni nesli olan bir islemcinin geldigi ve Cekirdek Sayısı 8 e dusmesine ragmen tek cekirdegi de gec Multicore da bile 10/20 10900K yı gecmesi serinin gercekten duzgun oldugunu gosteriyor.2 Cekirdek 4 İzlek az da olsa 10900K dan daha iyi diyor.Ama tabii H410/B460 a calıstırmayarak Intel yine Intelliigini yapmıs.
Burada yargı dagıtıyor , seker dagıtıyor derken 11900K nın 5.3GHZ yine abanılmıs hıza ragmen Multicore da 5800X ile aynı olması da Ryzen 5000 serisinin gucunu ortaya koyması acısından onemli bir veri, 2 tane 8/16 lık islemci 10/20 yine Frekansa abanılmıs 10900K dan hem tek cekirdekte daha iyi hem de coklu cekirdekte 2 Cekirdek 4 izlek az olmasına ragmen aynı sonucu veriyor.
Aynı İslemcinin Laciverti olan yine 8/16 11700K da ise Frekansa abanılmadıgı anda ki durum apacık gozler onune serilmis.Aynı islemcinin Cekirdek Hızı dusurulmus olanı Tekli Cekirdekte 5600X in bile altında kalırken coklu cekirdekte ise kendinden 2 Cekirdek 4 İzlek az olan 5600X e yakın sonuclar almıs.Arada cok da fark yok.
Sonuc olarak Intel diyor ki 8/16 Frekansa yuklendigim Adını Feriha koydugum 11900K 2 Cekirdek 4 izlek Fazla Koydugum 10900K dan Net daha iyi islemci diyor.Yani bu sefer gercekten yeni bir islemci yaptım diyor.
Burada onemli olan Fiyat olacak.8/16 5800X 3650 ye dusmusken(BizdeHesaplı) ve 500 liradan Baslayan Fiyatlarla B450/550/X570 lere takılabilirken Z590+11900K ya da Z590+11700K Fiyatı Ne Olacak?
Bu Yeni islemcilerde PCİE 4.0 destegi de oldugu icin Intel Orada da farkı kapatmıs oluyor.
Sahsi beklentim 3060Tİ ve ustu, 6800 ve ustu GPU larda 11900K Oyunlarda 1080P de Ort. %3-8 arası fazla FPS alır.2K ve 4K da zaten pek fark olmaz.gerek 10. nesil olsun gerek 11. Nesil olsun Oyun dısında 5900X ve 5950X in karsılıgı ise Intel de bence yok.Zaten multicore sonucları bunu gosteriyor.
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