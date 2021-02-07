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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı

    Rocket Lake işlemcileri henüz satışa sunulmasa da benchmark testlerinde boy göstermeye devam ediyor. 8/16 yeni yonga tek çekirdekte listenin ilk sırasına yerleşti.
    07 Şubat 2021, 21:30 (1 hf.)
    3,3b
    1
    34
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in 14 nm’yi bir kere daha kullanacağı Core i9-11900K selefinden 2 çekirdek 4 izlekle gelecek olmasına karşın iddialı performans sunacağa benziyor.

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    Core i9-11900K 1900 puan sınırını aştı

    Gigabyte’ın Z490 Aorus Master anakartı üzerinde 32 GB 3600 MHz RAM’le teste giren Core i9-11900K 5.3 GHz'de çalışırken tek çekirdekte Core i9-10900K’ya %35 fark atarak 1900 puan sınırını aşan ilk yonga oldu.

    Doğru fiyatlandırmaya ihtiyaç duyan işlemci

    8/16 yapısına rağmen çoklu çekirdekte 10/20 konfigürasyondaki selefinden geride kalmayan işlemci bu haliyle tek çekirdekte AMD’nin Ryzen 9 5950X çözümüne de %12-13’lük payla üstünlük kurmuş. AMD’nin 32 izlekli modelinin çoklu çekirdekte %47-53 arasında önde olduğunu da belirtelim.

    Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı"

    Ryzen 7 5800X-Core i9-11900K kıyaslamasına bakaca olursak mavi ekibin tek çekirdekte %13-14’lük ve en önemlisi de çoklu çekirdekte %5-6 farkla önde yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla geriye Intel’in Cypress Cove çekirdekli işlemcilerini rekabetçi bir fiyatla sunması kalıyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-breaks-1-9k-points-barrier-in-geekbench-single-core-benchmark Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    T TURKISH-HANDERE 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SeniorGrandMaster
    intelin oyun performansında az da olsa amd yi geçmesini küçümseyen, latencyde her zaman amdden kat kat önde olduğu gerçeğini hazmedemeyen bir fanboyun yorumunu okudum
    intelin oyun performansında az da olsa amd yi geçmesini küçümseyen, latencyde her zaman amdden kat kat önde olduğu gerçeğini hazmedemeyen bir fanboyun yorumunu...
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    T TURKISH-HANDERE 1 hf. ( Mesaj Silindi ) alucard116
    amdnin sürekli yenilik yapıp mimariyi baştan aşağı değiştirip, intelin eski yıllar öncesi mimarisine ancak yetişip tam geçtim derken, 11.nesil ile tekrar intele geçilmesi, evet şartlara baktığımızda intel yerinde sayıp yılların mimarisi ile amdnin komple yenilediği mimariyi geçiyor
    amdnin sürekli yenilik yapıp mimariyi baştan aşağı değiştirip, intelin eski yıllar öncesi mimarisine ancak yetişip tam geçtim derken, 11.nesil ile tekrar intele...
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    M Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel, intel geri kalmıyor, amd fiyatlarını aşağıya çekmek zorunda kalıcak.
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    MyFirstDogMorphine 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adamlar senelerdir kullandığı 14nm üretim teknolojisi ile 7nm son model mimarili zen işlemcilerle kapışıyor hala yerinde sayıyor diyenler var şaka gibi yiğidi öldürün hakkını yemeyin 14nm ile bunlar yapılıyorsa bu adamlar 10nm’ye geçince neler olacak.
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    T Terenas1 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Intel yine bu işte lider olanın kendisi olduğunu gösteriyor. Kararlılık ve stabil çalışma dendiğinde kesinlikle intel
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    N nyerebasmaz 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir önceki selefi olan 10900 K'dan %35 daha fazla performanslı olması demek aslında bana şunu ifade ediyor. Hali hazırda 10900K, zaten F/P açısından son derece kusursuz bir işlemci. Sağladığı konfor özelliklerinden ise hiç bahsetmiyorum. Bu özelliklerin üzerine %35 gelişme sağlamış, rakibine ise de, %47/53 fark atmış bir işlemcinin, bence hakkında çok uzun konuşmaya gerek yok. Kusursuz, fiyat açısından makul ve süper bir ürün.
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    C caglar.35 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Performans konusunda her zaman önde olan marka'nın en üst modeli olan Core i9 11900K'da da lider olması normal. Artık NM konusunda daha sağlam bilgilerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. 14+++ vs 7 NM yapan arkadaşlar var. Yeniliklerden, İşlemcinin içerisindeki Teknolojilerden bihaberler sanırım. Önümüzdeki günlerde Intel'in fiyatlarında düşüş bekleniyor. Hala AMD tercih eden olur mu bilemiyorum. Hem daha fazla performans hem de daha ucuz :)
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    za1 (arda türkmen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    NM konusunu lütfen hala konuşmayalım, bu durum sadece satış stratejisi. Teknoloji ve inovasyon kelimeleri bana sadece Intel'i çağrıştırıyor. Bazı haberlerde Intel'in işlemci fiyatlarını indireceği yazıyor. İndirim gerçekleşirse Amd'nin vay haline. 3 - 5 sene önce performansı kötü ama fiyat olarak daha iyi diye Amd tercih eden arkadaşlar, Intel hem performans hem de fiyatta iyi olduğunda ne yapacak? çok merak ediyorum.
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    F fleimkepa 3 gün ( Mesaj Silindi )
    nm nin performansa direkt etki olmadığını, etkinin işlemcinin içerisindeki teknolojilerin performansa nasıl yansıdığını göstermeyi en iyi intelin yaptığını tekrardan burada görüyoruz. 11th gen işlemcielr ile birlikte intel gerçekten hem oyunda hem de genel kullanımda ne kadar iyi olduğunu tekrardan kanıtlıyor
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    W WalkerCyborgCK 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Performans konusunda her zaman Intel işlemcileri tercih ederim. Haniiiii nasıl derler otomobil sektöründe "yıldıza rütbe sorulmaz" denince akla nasıl "Mercedes" geliyorsa bu konunun lideri de Intel. Yıllardır kullanıcı olduğum için söylüyorum bir gün bir sorun yaşat kardeşim yok. Walla tıkır tıkır her işlemi çözümlüyor.
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    Spazioso (Engin Durak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    14 nm++++ teknoloji ile 7nm işlemciye performansta üstünlük sağlamak mı? sen nesin be Intel :)
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    Jackdaniels&#8482; (Serkan T) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her testte herşeyi kapatıyorlar,

    gerçek hayatta

    anti virus, discord, klavye,fare, su soğutucu gibi çevre bileşenleri yazılımları, bunlar arka planda çalışınca sonuçları inanılmaz etkiliyor.Hele birde yayın açılırsa.

    sıfır kurulum ile tam kullanım Multitasking orda kendini belli ediyor.
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    sieger 6 gün ( Mesaj Silindi ) Jackdaniels&#8482;
    buna pek katilamicam, zira o testlerde alinan skorlar kadar dusuk skor ben gormedim bile hayatimda.

    Ayrica antivirus ne hocam, sogutucu yazilimi ne, boyle seyler calistiriyorsan zaten bosver.
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İntel ne dagıtıyor bilmiyorum yargı mı dagıtıyor Konya Mevlana Sekeri mi dagıtıyor bilgim yok.
    Benim konudan gordugum yıllar sonra gercekten tek yeni nesli olan bir islemcinin geldigi ve Cekirdek Sayısı 8 e dusmesine ragmen tek cekirdegi de gec Multicore da bile 10/20 10900K yı gecmesi serinin gercekten duzgun oldugunu gosteriyor.2 Cekirdek 4 İzlek az da olsa 10900K dan daha iyi diyor.Ama tabii H410/B460 a calıstırmayarak Intel yine Intelliigini yapmıs.

    Burada yargı dagıtıyor , seker dagıtıyor derken 11900K nın 5.3GHZ yine abanılmıs hıza ragmen Multicore da 5800X ile aynı olması da Ryzen 5000 serisinin gucunu ortaya koyması acısından onemli bir veri, 2 tane 8/16 lık islemci 10/20 yine Frekansa abanılmıs 10900K dan hem tek cekirdekte daha iyi hem de coklu cekirdekte 2 Cekirdek 4 izlek az olmasına ragmen aynı sonucu veriyor.

    Aynı İslemcinin Laciverti olan yine 8/16 11700K da ise Frekansa abanılmadıgı anda ki durum apacık gozler onune serilmis.Aynı islemcinin Cekirdek Hızı dusurulmus olanı Tekli Cekirdekte 5600X in bile altında kalırken coklu cekirdekte ise kendinden 2 Cekirdek 4 İzlek az olan 5600X e yakın sonuclar almıs.Arada cok da fark yok.

    Sonuc olarak Intel diyor ki 8/16 Frekansa yuklendigim Adını Feriha koydugum 11900K 2 Cekirdek 4 izlek Fazla Koydugum 10900K dan Net daha iyi islemci diyor.Yani bu sefer gercekten yeni bir islemci yaptım diyor.

    Burada onemli olan Fiyat olacak.8/16 5800X 3650 ye dusmusken(BizdeHesaplı) ve 500 liradan Baslayan Fiyatlarla B450/550/X570 lere takılabilirken Z590+11900K ya da Z590+11700K Fiyatı Ne Olacak?
    Bu Yeni islemcilerde PCİE 4.0 destegi de oldugu icin Intel Orada da farkı kapatmıs oluyor.

    Sahsi beklentim 3060Tİ ve ustu, 6800 ve ustu GPU larda 11900K Oyunlarda 1080P de Ort. %3-8 arası fazla FPS alır.2K ve 4K da zaten pek fark olmaz.gerek 10. nesil olsun gerek 11. Nesil olsun Oyun dısında 5900X ve 5950X in karsılıgı ise Intel de bence yok.Zaten multicore sonucları bunu gosteriyor.
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    intel core i9-11900K, intel core i9-10900k ve
    7 etiket daha intel cypress cove intel 14 nm+++ intel lga 1200 amd zen 3 amd ryzen 7 5800x amd ryzen 9 5950x Donanım
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