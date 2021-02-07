Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı

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Intel’in 14 nm’yi bir kere daha kullanacağı Core i9-11900K selefinden 2 çekirdek 4 izlekle gelecek olmasına karşın iddialı performans sunacağa benziyor.

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Core i9-11900K 1900 puan sınırını aştı

Gigabyte’ın Z490 Aorus Master anakartı üzerinde 32 GB 3600 MHz RAM’le teste giren Core i9-11900K 5.3 GHz'de çalışırken tek çekirdekte Core i9-10900K’ya %35 fark atarak 1900 puan sınırını aşan ilk yonga oldu.

Doğru fiyatlandırmaya ihtiyaç duyan işlemci

8/16 yapısına rağmen çoklu çekirdekte 10/20 konfigürasyondaki selefinden geride kalmayan işlemci bu haliyle tek çekirdekte AMD’nin Ryzen 9 5950X çözümüne de %12-13’lük payla üstünlük kurmuş. AMD’nin 32 izlekli modelinin çoklu çekirdekte %47-53 arasında önde olduğunu da belirtelim.

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Ryzen 7 5800X-Core i9-11900K kıyaslamasına bakaca olursak mavi ekibin tek çekirdekte %13-14’lük ve en önemlisi de çoklu çekirdekte %5-6 farkla önde yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla geriye Intel’in Cypress Cove çekirdekli işlemcilerini rekabetçi bir fiyatla sunması kalıyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-breaks-1-9k-points-barrier-in-geekbench-single-core-benchmark

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