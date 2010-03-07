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Intel çarpan kilidi açık ekonomik işlemciler planlıyor

9 yıl
13,5b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çarpan kilidi açık ekonomik işlemciler planlıyor
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Masaüstü sistemler için hazırladığı güncel işlemci modellerinin tamamını 200 doların altında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunan AMD, hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için çarpan kilidi açık Black Edition işlemcilerini de modeline göre 100 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuyor. FX serisi işlemcilerinden sonra strateji değiştirerek hemen her fiyat segmenti için çarpan kilidi açık modeller hazırlamaya başlayan AMD'nin aksine Intel cephesinde ise, çarpan kilidi açık işlemcilerin yüksek maliyetli Extreme Edition serisi altında konumlandırıldıklarını görüyoruz.

Black Edition serisi işlemcileriyle birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşan hatta çekirdek aşırtma uygulamasıyla anakart satışlarına da hız kazandıran AMD'ye karşı Intel'in de hazırlık içerisinde olduğu biliniyor. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz Ağustos ayında çarpan kilidi açık Pentium E6500K işlemcisini, pilot bölge olarak Çin pazarında satışa sunmuş ve programın hedeflenen şekilde sonuçlanması halinde yeni modellerin küresel ölçekte satışa sunulabileceğine işaret edilmişti. Gelen son bilgilere göre Intel, LGA1156 formundaki Core i3/Corei5/Core i7 ailelerine çarpan kilidi açık modeller ekleyebilir.

Intel'in çipset çalışmalarından sorumlu pazarlama yöneticisi Steve Peterson açıklamasında, firmasının çarpan kilidi açık maliyet odaklı işlemciler için uzun süredir çalışma içerisinde olduğunu ve LGA1156 platformuna, çarpan kilidi açık modellerin katılabileceğini belirtti. Henüz model bazında detaylı özellikler açıklanmış olmasa da yeni işlemciler şimdiden heyecanla bekleniyor zira 32nm üretim teknolojisiyle hız aşırtma çalışmalarına yeni bir boyut kazandıran ve termal anlamda ciddi kazanımlar sunan Core ix serisi, çarpan kilidi açık ekonomik modellerle daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşacak gibi görünüyor.


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ALBAY 8 yıl
noldu bu haber var mıd bir sonuç?
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heatblast 8 yıl

666

noldu bu haber var mıd bir sonuç?


niye hortlattın konuyu
bende ciddi ciddi okudum
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Furkán 9 yıl
AMD PshyX'li ekran kartı çıkarıyo. Intel'de Çarpan kilidi açık İşlemci..

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Tolgá 9 yıl

aLcat[R]aZ

AMD PshyX'li ekran kartı çıkarıyo. Intel'de Çarpan kilidi açık İşlemci..



2 cisi olurda 1.incisine para yetiştirilmez
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lvlono 9 yıl
E6500K haberini geçen yaz okumuştuk bu forumda. Bu konudaki asıl haber, LGA 1156 platformuna da çarpan kilidi açık modellerin eklenebileceğidir.
Umarım E6500K gibi sadece Çin'de piyasaya çıkartılan modeller olmazlar.
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HyperV 9 yıl
i5 750 nin çarpan kilitsiz versiyonu güzel olabilirdi,fiyatı aynı kalması kaydı ile
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Tolgá 9 yıl
@Batuist E6500K küresel ölçekte çıksaydı çok satardı gerçekten..
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Batuist 9 yıl
çarpan kilidi açık işlemciler gerçekten çok iyi satar..
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firtinax 9 yıl
Atom işlemcileriyle başlı başına taşınabilir cihazlarda yeni segment açan firmayı da bu kadar karalamayalım.
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mobylette 9 yıl
8 çekirdek + çekirdek başı 16mb L3 + ekonomik olsun istiyoruz. çarpan kilidi de açık olsun istiyoruz. istiyoruz da istiyoruz
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mk2kill 9 yıl
ne güzel söylemişsin. ama birseyi unutmussun. fikir sahibi olmadan once bilgi sahibi olmak gerekir.
işlemci yorumlarınız o kadar bilimselki okudukca yeni seyler ogreniyorum. mesela intel amd den kopya çekmiş. hahaha :))
yav okudukca gulesim geliyor.
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kickboxer_18 9 yıl
bi ara amd ye laf eden intel fanları vardı çekrdeği bozuk işlemcileri satıyolar milleti kandırıyolar diye

diye bağıran şimdi neredeler acaba gördüler intel de aynısını yapıyo sesleri çıkmıyo ne hikmetse
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ibonline 9 yıl
amd yi zor günler bekliyor zira ben pc topluyorum toplama sistem toplarsam f/p de amd den yanayım zira 103 usd den dört çekirdek amd işlemci alınabiliyor üstelik 2.8 ghz ama intel en ucuz dört cekirdek cpu q8300 2.5 ghz onunda fiyatı 145 usd
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mk2kill 9 yıl
burada herkes piyasa analisti zaten :))
milyarlarca dolarlık ARGE calışmalarını ne guzel anlatmışsınız 2 satırda. o bundan kopya çekti . hahahaaha :)
siz o zarları tavla zarı sandınız herhalde.
bi gidin işinize ya...
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ALBAY 9 yıl

mk2kill

burada herkes piyasa analisti zaten :))
milyarlarca dolarlık ARGE calışmalarını ne guzel anlatmışsınız 2 satırda. o bundan kopya çekti . hahahaaha :)
siz o zarları tavla zarı sandınız herhalde.
bi gidin işinize ya...



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