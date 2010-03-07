Intel çarpan kilidi açık ekonomik işlemciler planlıyor

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Masaüstü sistemler için hazırladığı güncel işlemci modellerinin tamamını 200 doların altında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunan AMD, hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için çarpan kilidi açık Black Edition işlemcilerini de modeline göre 100 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuyor. FX serisi işlemcilerinden sonra strateji değiştirerek hemen her fiyat segmenti için çarpan kilidi açık modeller hazırlamaya başlayan AMD'nin aksine Intel cephesinde ise, çarpan kilidi açık işlemcilerin yüksek maliyetli Extreme Edition serisi altında konumlandırıldıklarını görüyoruz.

Black Edition serisi işlemcileriyle birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşan hatta çekirdek aşırtma uygulamasıyla anakart satışlarına da hız kazandıran AMD'ye karşı Intel'in de hazırlık içerisinde olduğu biliniyor. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz Ağustos ayında çarpan kilidi açık Pentium E6500K işlemcisini, pilot bölge olarak Çin pazarında satışa sunmuş ve programın hedeflenen şekilde sonuçlanması halinde yeni modellerin küresel ölçekte satışa sunulabileceğine işaret edilmişti. Gelen son bilgilere göre Intel, LGA1156 formundaki Core i3/Corei5/Core i7 ailelerine çarpan kilidi açık modeller ekleyebilir.

Intel'in çipset çalışmalarından sorumlu pazarlama yöneticisi Steve Peterson açıklamasında, firmasının çarpan kilidi açık maliyet odaklı işlemciler için uzun süredir çalışma içerisinde olduğunu ve LGA1156 platformuna, çarpan kilidi açık modellerin katılabileceğini belirtti. Henüz model bazında detaylı özellikler açıklanmış olmasa da yeni işlemciler şimdiden heyecanla bekleniyor zira 32nm üretim teknolojisiyle hız aşırtma çalışmalarına yeni bir boyut kazandıran ve termal anlamda ciddi kazanımlar sunan Core ix serisi, çarpan kilidi açık ekonomik modellerle daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşacak gibi görünüyor.