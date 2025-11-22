Snapdragon 8 Gen 5 ilk kez test edildi: 8 Elite Gen 5'i yakalıyor

Performansı ile şaşırtabilir
Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 5, Elite Gen 5 ile aynı 3 nm N3P üretim sürecini kullanmasına rağmen daha düşük frekanslarla çalışıyor. Buna karşın performans tarafında beklenenden çok daha güçlü bir tablo çiziyor. Paylaşılan verilere göre Snapdragon 8 Gen 5, AnTuTu'da 3,56 milyon puana ulaşıyor.
Bu skor, Elite Gen 5'in tahmini 4 milyon seviyesinin yalnızca yüzde 14 gerisinde. Böylece Qualcomm'un üst segmentte iki işlemci arasındaki farkı bilinçli şekilde daralttığı görülüyor. Test edilen cihazın ise OnePlus Ace 6T olduğu, Android 16 işletim sistemi, 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama ile çalıştığı belirtiliyor.
Önceki sızıntılarda Snapdragon 8 Gen 5'in daha düşük saat hızlarına sahip olacağı aktarılmıştı. Bu bilgiler, yeni sonuçlarla doğrulanıyor. İşlemcinin performans çekirdeklerinin 3,80 GHz, verimlilik çekirdeklerinin ise 3,32 GHz seviyesinde çalıştığı söyleniyor. Mimari yapı ise Elite Gen 5 ile aynı şekilde 2 + 6 düzenine sahip.
Şu an görünen tablo, Snapdragon 8 Gen 5'in yalnızca Elite serisinin altında konumlanan bir seçenek olmaktan öte, üreticiler için maliyet ve performansa odaklanacak.
