    Snapdragon 8 Gen 5 ilk kez test edildi: 8 Elite Gen 5'i yakalıyor

    Snapdragon 8 Gen 5'in ilk AnTuTu sonuçları paylaşıldı. Yeni yonga seti, Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten yüzde 14 daha yavaş. İşte erken sonuçlar...                

    Snapdragon 8 Gen 5 ilk kez test edildi: 8 Elite Gen 5'i yakalıyor Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinin ilk kapsamlı performans sonuçları paylaşıldı. Qualcomm'un 26 Kasım'da tanıtacağı yeni işlemci, AnTuTu testlerinde Snapdragon 8 Elite Gen 5'e yakın skorlar etti. Yonga setinin ilk olarak OnePlus Ace 6T modelinde kullanılması bekleniyor.

    Performansı ile şaşırtabilir

    Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 5, Elite Gen 5 ile aynı 3 nm N3P üretim sürecini kullanmasına rağmen daha düşük frekanslarla çalışıyor. Buna karşın performans tarafında beklenenden çok daha güçlü bir tablo çiziyor. Paylaşılan verilere göre Snapdragon 8 Gen 5, AnTuTu'da 3,56 milyon puana ulaşıyor.

    Bu skor, Elite Gen 5'in tahmini 4 milyon seviyesinin yalnızca yüzde 14 gerisinde. Böylece Qualcomm'un üst segmentte iki işlemci arasındaki farkı bilinçli şekilde daralttığı görülüyor. Test edilen cihazın ise OnePlus Ace 6T olduğu, Android 16 işletim sistemi, 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama ile çalıştığı belirtiliyor.

    Önceki sızıntılarda Snapdragon 8 Gen 5'in daha düşük saat hızlarına sahip olacağı aktarılmıştı. Bu bilgiler, yeni sonuçlarla doğrulanıyor. İşlemcinin performans çekirdeklerinin 3,80 GHz, verimlilik çekirdeklerinin ise 3,32 GHz seviyesinde çalıştığı söyleniyor. Mimari yapı ise Elite Gen 5 ile aynı şekilde 2 + 6 düzenine sahip. 

    Şu an görünen tablo, Snapdragon 8 Gen 5'in yalnızca Elite serisinin altında konumlanan bir seçenek olmaktan öte, üreticiler için maliyet ve performansa odaklanacak. 

    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Profil resmi
    DarkAngelll 4 saat önce

    Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!

