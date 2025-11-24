Giriş
    Intel W890 platformu sızdırıldı: 350W TDP, 112 PCIe hattı ve dahası

    Intel'in Granite Rapids tabanlı yeni workstation platformu W890 için tüm teknik detaylar ortaya çıktı. 350W TDP’li CPU desteği, 2 TB DDR5 kapasitesi ve 112 PCIe hattı dikkat çekiyor.

    Intel W890 platformu sızdırıldı: 350W TDP, 112 PCIe ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel'in Granite Rapids mimarisine dayanan yeni nesil workstation platformu W890 netleşmeye başladı. Xeon-WS ailesinin temelini oluşturacak yeni platform, yüksek TDP'li işlemciler, geniş PCIe kapasitesi ve profesyonel iş yüklerine uygun bellek yapılandırmalarıyla geliyor.

    Intel W890 platformu sızdırıldı

    Kaçıranlar için W890 platformu, Intel'in E2 soketi (LGA 4710) üzerine kuruluyor ve hem Expert hem de Mainstream segmentlerinde kullanılacak. Ayrıca 350W seviyesine kadar çıkan yeni Granite Rapids WS işlemcilerine altyapı sağlayacak. Granite Rapids WS ailesi, Intel'in önceki HEDT platformlarından daha yüksek çekirdek sayılarıyla geliyor.

    En güçlü modelin 86 çekirdek ve 172 iş parçacığına ulaştığı biliniyor. AMD cephesindeki Threadripper 9000 serisi hâlâ çekirdek sayısında avantajlı durumda olsa da, Intel'in yeni platformu PCIe hatları, bellek kanalları ve yüksek güç limitleriyle rekabeti oldukça sıkı bir seviyeye taşıyor. Bellek tarafında W890 platformu oldukça geniş bir yapı sunuyor.

    Intel W890 platformu sızdırıldı: 350W TDP, 112 PCIe ve dahası Tam Boyutta Gör
    DDR5 DIMM ve RDIMM desteğinin yanı sıra, RDIMM modülleriyle 5200 MT/s hızlara ve 2 TB’ye kadar kapasiteye ulaşılabiliyor. Bu bellekler dört kanallı yapıda, 2DPC konfigürasyonuyla çalışıyor ve veri yoğun iş akışlarında önemli bir avantaj sağlıyor.

    PCIe kapasitesi platformun öne çıkan noktalarından biri. Expert sınıfı işlemciler toplamda 112 PCIe hattı taşıyor. Bunların 96'sı PCIe 5.0, 16'sı ise PCIe 4.0 olarak ayrılmış durumda. Mainstream yapıdaysa 80 adet PCIe 5.0 hattı sunuluyor ve PCIe 4.0 desteği kaldırılmış. CPU-yonga seti bağlantısı ise Gen4 x8 DMI hattıyla sağlanıyor. W890 PCH tarafı da oldukça zengin bir yapıda.

    2.5 GbE denetleyicisi, geniş USB seçenekleri, SlimSAS bağlantıları ve ASPEED AST2600 gibi sunucu sınıfı yönetim bileşenleri platformun profesyonel kullanım senaryolarını destekliyor. Platform, tek 24 pin ATX bağlantısına ek olarak dört adede kadar 8 pin güç girişiyle besleniyor. Bu da 350W taban TDP’li işlemcilerin yoğun iş yüklerinde kararlı şekilde çalışabilmesi için gerekli olacak.

