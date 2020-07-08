Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor

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AMD geçtiğimiz yıl 07/07’de 7 nm'yi vurgulamak amacıyla Ryzen 3000 işlemcilerini ve dünyanın ilk 7 nm oyuncu kartlarını duyurmuştu. Bu yıl firma aynı tarihte o kadar etkileyici çözümler sunmadı ancak yine de güzel bir haber var.

Ryzen 3000XT işlemciler satışa sunuldu

Dün itibariyle Ryzen 3000 XT işlemcileri satışa sunuldu. Fiyatları itibariyle mevcut Ryzen 3000 yongalarından biraz daha tuzlu olan yongalar frekans artışıyla daha iddialı konumdalar. XT serisi işlemcilerin performans getirisi tartışıladursun Lisa Su heyecanımızı tazeledi.

Ayrıca Bkz. "AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı"

AMD’nin Youtube kanalında yayınlanan kısa videoda şu ana kadarki Ryzen yongaların başarısına kısaca değinen başarılı yönetici, videonun sonunda Zen 3 mimarisinin labaratuvar şartlarında etkileyici olduğunu ve yol haritasında olduğu gibi bu yıl içerisinde yeni çözümlerin geleceğini aktardı.

https://videocardz.com/newz/amds-lisa-su-zen3-is-looking-great-in-the-labs-on-track-to-launch-later-this-year

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