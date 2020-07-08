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    Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor

    Ryzen 3000XT işlemcilerin tanıtımı için konuşan Lisa Su müjdeyi verdi.
    1 gün
    3,1b
    2
    25
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor
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    AMD geçtiğimiz yıl 07/07’de 7 nm'yi vurgulamak amacıyla Ryzen 3000 işlemcilerini ve dünyanın ilk 7 nm oyuncu kartlarını duyurmuştu. Bu yıl firma aynı tarihte o kadar etkileyici çözümler sunmadı ancak yine de güzel bir haber var.

    Ryzen 3000XT işlemciler satışa sunuldu

    Dün itibariyle Ryzen 3000 XT işlemcileri satışa sunuldu. Fiyatları itibariyle mevcut Ryzen 3000 yongalarından biraz daha tuzlu olan yongalar frekans artışıyla daha iddialı konumdalar. XT serisi işlemcilerin performans getirisi tartışıladursun Lisa Su heyecanımızı tazeledi.

    Ayrıca Bkz. "AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı"

    AMD’nin Youtube kanalında yayınlanan kısa videoda şu ana kadarki Ryzen yongaların başarısına kısaca değinen başarılı yönetici, videonun sonunda Zen 3 mimarisinin labaratuvar şartlarında etkileyici olduğunu ve yol haritasında olduğu gibi bu yıl içerisinde yeni çözümlerin geleceğini aktardı.



    https://videocardz.com/newz/amds-lisa-su-zen3-is-looking-great-in-the-labs-on-track-to-launch-later-this-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 1 gün en beğenilen Onurmsq
    Haklısın bu farkı 3-5 nesle yayabilir aslında. Yıllardır %3-5 fazlasıyla kesiyordu bizi.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 gün
    Hadi yine iyisiniz FPSçiler. Sene sonu dolar 10 lira da olsa hemen alabilceksiniz yeni işlemcileri.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    guzmann06 (Çağrı Can) 4 sa. Orodruin
    10600k yı tokatlasın dolar 20 lira olsa bile alırım
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 5 sa.
    Yuzde 10-20 perf. farkı ile gelecekse hic gelmesin denmis de muhtemelen %20-25 Perf. farkı ile gelir.%50 ile mi gelecek o zor...
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 5 sa. yeni yorumcu huso
    Intel %3 ila %7 farklar için soket değiştirip insanlara ram ve anakart da aldırırken herkes memnunmuş demek ki. :)AMD yeni işlemci çıkarmaya devam etsin, hız falan önemli değil kanımca. :D
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    wolferto (mehmet öz) 5 sa. (düzenlendi)
    3600xt 250 dolar. 10600k 285dolar oyun performansı eşit hali hazırda am4 anakartı olan insan intele geçermi yada yeni sistem toplayacak insan hem anakart fiyatı hemde 35 dolarlık fark göze alındığında inteli seçermi?sizce amd 4000 serisini çıkarmak için acelemi ediyor ?bu soruyu cidden hangisinin fanı olursanız olun bi düşünün intel bu durumda olsaydı yeni çıkacak işlemcide son teknolojisini kullanırmıydı ki intelin elinde 5 yıl sonraki teknoloji muhabbeti fiyasko çıktı orasını ayrı tutalım
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    -Gardiyan- (Ö. G.) 23 sa. (düzenlendi)
    Yıl sonu gelmesi gerekiyordu zaten xt faciasından sonra gerçek manada performans artırmaları gerekiyor oyun için intel 10 nesil işlemciler daha performanslı. Eğer daha erteleseydiler bir çok kullanıcı intele geçebilirdi. Amdnin pazar payını kaybetmemesi adına doğru bir karar
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 gün
    Sistem toplayacaklar bence şu an toplamalı.
    Hem de bugün. İntel , amd neyse, parası neye yetiyorsa sisteminin güncellenmeye ihtiyacı varsa hemen al derim. Hatta xt veya 10850 falan da bekleme.

    Sistemi iyi olanların amd tarafında 4000 ve intel tarafında 10/11.ci nesili atlaması çok akıllıca olur. Atlayıp, Ddr5 geldiğinde ya ucuzlamış olarak bunları (3000/4000 veya 10/11) veya yeni çıkan 5000 / 12.ci nesil işlemcileri almalılar bence.

    Sene sonuna 4000 beklemek yapılacak en büyük hata olacağı kanaatindeyim. 4000 bu sene ancak tanıtılır, ancak yılbaşına karaborsa bulunur en erken mayısa da köşedeki vatanda satılır hale gelebileceği görüşündeyim. Çıksa bile global kriz, kovid vs gelip gelmeyeceği belli değil.
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    .V. 23 sa. kaptan666
    Son ve başlangıç dönemine girdik iki tercihi yapanın da sıkıntı yaşama olasılığı var. 4000 serisine geçecekler: yeni anakart ve ddr4 ram alacaklar bu parçalarla bir daha yükseltme yapamayacaklar. Ddr5 ve am5 bekleyenler: uyumlu ve gecikme değerleri makul ram bulma sorunu yaşayabilirler, amd'nin kontrolcüsü sorunsuz ve yeterli hızlarda olmalı. Hepsini geçtim ddr5 fiyatları. Beklemenin sonu yok ama yeni nesle geçiş ve oturması yüzünden 6000 serisi (veya intel muadili) zamanında geçiş yapanlar :) bir çok açıdan oturmuş yeni nesil işlemcilere sahip olacak.
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    Onurmsq (--- ----) 1 gün
    Yuzde 10-20 performans artışı ile gelirse hiç gelmesin
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    .V. 1 gün Onurmsq
    Haklısın bu farkı 3-5 nesle yayabilir aslında. Yıllardır %3-5 fazlasıyla kesiyordu bizi.
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 gün
    xt saçmalığından sonra 4000 bu sene cıkacak demeleri bilemedim
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 gün acura07
    hacım xt dedıklerı saten kaliteli sliconlardı değişen bişi yok balonun balonu hatta :d
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    Equaties (E. B.) 1 gün
    4000 serisi bu senenin sonlarına doğru gelir, belki 2021de XT versiyonlarını görürüz boş geçmiş olmamak için. 2022de DDR5 ramlerle beraber 5000 serisi ve AM5 soket bekliyorum.
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    .V. 1 gün (düzenlendi)
    Çıkan her söylentiyi paylaşıyorlar o yüzden insanın aklı bulanıyor(olabilir haberleri) Amd'nin yaptığı açıklamalara bakarım, zaten seneden seneye işlemci çıkıyor az sabreden ne olacağını görür. Ayrıca dediğim türden asparagas haberlere bakanlar için önümüzdeki sene daha kötü geçecek am5-ddr5-pcie5 dedikoduları derken bence rahatsız olanlar şimdiden kulaklarını tıkasın.
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    Citizen&#39;in Pengueni 1 gün
    İyice yılan hikayesi oldu. Yok bu sene çıktı yok seneye çıkacak yok amd intelden haber bekliyor yok 5nm yi bekliyor. Çıksa da rahatlasak.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 gün
    Hadi yine iyisiniz FPSçiler. Sene sonu dolar 10 lira da olsa hemen alabilceksiniz yeni işlemcileri.
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    guzmann06 (Çağrı Can) 4 sa. Orodruin
    10600k yı tokatlasın dolar 20 lira olsa bile alırım
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