Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor

AMD geçtiğimiz yıl 07/07’de 7 nm'yi vurgulamak amacıyla Ryzen 3000 işlemcilerini ve dünyanın ilk 7 nm oyuncu kartlarını duyurmuştu. Bu yıl firma aynı tarihte o kadar etkileyici çözümler sunmadı ancak yine de güzel bir haber var.
Ryzen 3000XT işlemciler satışa sunuldu
Dün itibariyle Ryzen 3000 XT işlemcileri satışa sunuldu. Fiyatları itibariyle mevcut Ryzen 3000 yongalarından biraz daha tuzlu olan yongalar frekans artışıyla daha iddialı konumdalar. XT serisi işlemcilerin performans getirisi tartışıladursun Lisa Su heyecanımızı tazeledi.
Ayrıca Bkz. "AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı"
AMD’nin Youtube kanalında yayınlanan kısa videoda şu ana kadarki Ryzen yongaların başarısına kısaca değinen başarılı yönetici, videonun sonunda Zen 3 mimarisinin labaratuvar şartlarında etkileyici olduğunu ve yol haritasında olduğu gibi bu yıl içerisinde yeni çözümlerin geleceğini aktardı.
https://videocardz.com/newz/amds-lisa-su-zen3-is-looking-great-in-the-labs-on-track-to-launch-later-this-year Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hem de bugün. İntel , amd neyse, parası neye yetiyorsa sisteminin güncellenmeye ihtiyacı varsa hemen al derim. Hatta xt veya 10850 falan da bekleme.
Sistemi iyi olanların amd tarafında 4000 ve intel tarafında 10/11.ci nesili atlaması çok akıllıca olur. Atlayıp, Ddr5 geldiğinde ya ucuzlamış olarak bunları (3000/4000 veya 10/11) veya yeni çıkan 5000 / 12.ci nesil işlemcileri almalılar bence.
Sene sonuna 4000 beklemek yapılacak en büyük hata olacağı kanaatindeyim. 4000 bu sene ancak tanıtılır, ancak yılbaşına karaborsa bulunur en erken mayısa da köşedeki vatanda satılır hale gelebileceği görüşündeyim. Çıksa bile global kriz, kovid vs gelip gelmeyeceği belli değil.
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