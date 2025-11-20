Giriş
    Snapdragon X2 Extreme rekor kırabilir: 100W+ çıkabiliyor

    Qualcomm’un yeni Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcisi, "kısıtlanmamış" modda 100W üzeri güç tüketimine çıkabiliyor. Paylaşılan test sonuçları, 2026 nesli ARM dizüstüler için rekor olabilir.

    Snapdragon X2 Extreme rekor kırabilir: 100W+ çıkabiliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon X2 Elite ve X2 Elite Extreme işlemcileri yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Şirketin 2026’da piyasaya sürmeyi planladığı üst seviye ARM tabanlı platformu, özellikle "kısıtlanmamış" modda 100W'ı aşan güç kullanabildiği sunacak. 

    X2 Extreme sınırları zorlayabilir

    Qualcomm'un aktardığı detaylarda X2 Extreme'in TDP değeri hâlâ resmi olarak tanımlanmış değil. Bunun en temel nedeni, üreticilerin kendi cihaz tasarımlarına göre güç limitlerini belirlemesi. Keza dizüstü bilgisayarlarda kasa hacmi, soğutma çözümü, hedeflenen saat hızları ve gürültü sınırları gibi unsurlar doğrudan güç seviyelerini şekillendiriyor.

    Snapdragon X2 Extreme rekor kırabilir: 100W+ çıkabiliyor Tam Boyutta Gör
    Extreme modelinin bir diğer önemli detayı, Cinebench gibi çok çekirdekli iş yüklerinde yaklaşık 40W güçte bile mevcut seçeneklerin önüne geçebilmesi. Qualcomm'un verdiği örneklerde X2 Elite Extreme; Ryzen AI 9 HX 370, Core Ultra 9 288V "Lunar Lake" ve standart Snapdragon X2 Elite gibi güçlü rakiplerini geride bırakıyor. Kısıtlanmamış modda ise güç değeleri şu rakamlara ulaşıyor:
    • Memory Test – 107.94W
    • Handbrake – 84.78W
    • Cinebench 2024 multi-core – 70.31W
    • Integer Spinloop – 30.19W
    • Geekbench 6 multi-core – 8.41W

    Bu veriler, Qualcomm'un 2026’da konumlandıracağı yeni X2 Extreme serisinin özellikle Apple’ın gelecek M5 Max modellerini hedef aldığını gösteriyor. Güç tüketimindeki bu geniş aralık, üreticilere daha esnek bir performans skalası sunacak ancak bunun karşılığında daha karmaşık ve maliyetli soğutma sistemlerine olan ihtiyaç artıyor.

