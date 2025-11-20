Snapdragon X2 Extreme rekor kırabilir: 100W+ çıkabiliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon X2 Elite ve X2 Elite Extreme işlemcileri yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Şirketin 2026’da piyasaya sürmeyi planladığı üst seviye ARM tabanlı platformu, özellikle "kısıtlanmamış" modda 100W'ı aşan güç kullanabildiği sunacak.

X2 Extreme sınırları zorlayabilir

Qualcomm'un aktardığı detaylarda X2 Extreme'in TDP değeri hâlâ resmi olarak tanımlanmış değil. Bunun en temel nedeni, üreticilerin kendi cihaz tasarımlarına göre güç limitlerini belirlemesi. Keza dizüstü bilgisayarlarda kasa hacmi, soğutma çözümü, hedeflenen saat hızları ve gürültü sınırları gibi unsurlar doğrudan güç seviyelerini şekillendiriyor.

Tam Boyutta Gör Extreme modelinin bir diğer önemli detayı, Cinebench gibi çok çekirdekli iş yüklerinde yaklaşık 40W güçte bile mevcut seçeneklerin önüne geçebilmesi. Qualcomm'un verdiği örneklerde X2 Elite Extreme; Ryzen AI 9 HX 370, Core Ultra 9 288V "Lunar Lake" ve standart Snapdragon X2 Elite gibi güçlü rakiplerini geride bırakıyor. Kısıtlanmamış modda ise güç değeleri şu rakamlara ulaşıyor:

Memory Test – 107.94W

Handbrake – 84.78W

Cinebench 2024 multi-core – 70.31W

Integer Spinloop – 30.19W

Geekbench 6 multi-core – 8.41W

Bu veriler, Qualcomm'un 2026’da konumlandıracağı yeni X2 Extreme serisinin özellikle Apple’ın gelecek M5 Max modellerini hedef aldığını gösteriyor. Güç tüketimindeki bu geniş aralık, üreticilere daha esnek bir performans skalası sunacak ancak bunun karşılığında daha karmaşık ve maliyetli soğutma sistemlerine olan ihtiyaç artıyor.

