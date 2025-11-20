Snapdragon X2 Extreme rekor kırabilir: 100W+ çıkabiliyor

X2 Extreme sınırları zorlayabilir
Qualcomm'un aktardığı detaylarda X2 Extreme'in TDP değeri hâlâ resmi olarak tanımlanmış değil. Bunun en temel nedeni, üreticilerin kendi cihaz tasarımlarına göre güç limitlerini belirlemesi. Keza dizüstü bilgisayarlarda kasa hacmi, soğutma çözümü, hedeflenen saat hızları ve gürültü sınırları gibi unsurlar doğrudan güç seviyelerini şekillendiriyor.
- Memory Test – 107.94W
- Handbrake – 84.78W
- Cinebench 2024 multi-core – 70.31W
- Integer Spinloop – 30.19W
- Geekbench 6 multi-core – 8.41W
Bu veriler, Qualcomm'un 2026’da konumlandıracağı yeni X2 Extreme serisinin özellikle Apple’ın gelecek M5 Max modellerini hedef aldığını gösteriyor. Güç tüketimindeki bu geniş aralık, üreticilere daha esnek bir performans skalası sunacak ancak bunun karşılığında daha karmaşık ve maliyetli soğutma sistemlerine olan ihtiyaç artıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: