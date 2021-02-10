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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı?

    Rocket Lake işlemcilerinin geriye dönük uyumlu olması beklenirken gelen haber B460 ve H410 yongasetli anakart kullanıcılarını üzdü. Firmanın kararının arkasındaki nedenler belli oldu.
    10 Şubat 2021, 22:15 (1 hf.)
    1,7b
    1
    11
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı?
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    Mavi ekip Cypress Cove çekirdeklerine yer vereceği Rocket Lake işlemcileriyle birlikte yıllar sonra IPC artışı sunacak.

    Haliyle 400 serisi anakartıyla Rocket Lake’i bekleyen kullanıcılar bir hayli heyecanlı. Ne yazık ki her 400 serisi yongaseti güncel işlemcilerle buluşamayacak.

    Intel’in yayınladığı tabloyla birlikte resmileşen B460 ve H410 yongasetlerine Rocket Lake sunulmayacağı kullanıcılardan tepki çekse de firmanın kararının arkasındaki nedenler tamamen ticari kaygılardan kaynaklanmıyor.

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    Destek sunulmaması yetersizlik kaynaklı

    Intel’in bazı partilerini eski yongalarını yeniden adlandırdığı ve 22 nm sürecinden çıkmış olan B460/H410 yongasetleri daha eski Management Engine sürümüyle sınırlanmasının yanı sıra Rocket Lake-S işlemcileriyle çalışmaları için gerekli PMSYNC/PMDN sinyallerini yan bantlar üzerinden aktaramıyor.

    Intel daha önce de H170 yongasetlerini B365 olarak yeniden adlandırmıştı. Bununla birlikte bu dönemde firmayı yeniden adlandırmaya iten sebep 14 nm üretim kapasitesinin talebe yetişememesi olmuş.

    H470 yongasetli H410 anakartlar

    Diğer taraftan Gigabyte gibi bazı üreticiler sorunu daha maliyetli olsa da 14 nm sürecinden geçen H470 yongasetini temel alan anakartlar geliştirmekte bulmuş.

    Ayrıca Bkz. "Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor"

    H410M DS2V V2 ve H410M S2H V2 modelleri ilk versiyonlardan daha güncel bir yongayı temel alıyor. Güncel anakartlardan daha uygun fiyatla satışa sunulması beklenen yeni anakartlar bütçe odaklı Rocket Lake sistem kuracaklar için güzel bir seçenek olabilir.



    https://www.techpowerup.com/278320/intel-b460-and-h410-incompatibility-with-rocket-lake-explained Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Arisaka 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    @Intel

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    VS18 (Osman Cengeri) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ya bu üreticilerin yetersizlik kaynaklı lafından bıktım isteseler yapabileceklerine adım kadar eminim
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    mav1li (Selim ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzun zaman önce buna benzer bi BX yonga durumu vardı. Intel çalışmaz demişti. Asrock o yonga ile bir sonraki seri işlemci çalıştıran anakart satmıştı.

    He deyin geçin, bahane bunlar.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Son topladığım sistemin intel olma sebebi B460 chipset'e roket lake bir işlemci ile makul fiyata güncelleme ihtimaliydi, ancak intel şaşırtmadı yine. X86 bir süre daha hayatımızda olur,

    yine toplarsam sistem tercihim AMD Olacak.
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    IItwentysixII (Ali Yasin Arabacı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Klasik intel işte. şaşırdık mı? Hayır
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    gs_tutkunu (aSociaL MaN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ryzen e bi koz daha.
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    intel yine bildiğimiz gibi...
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu anakarttaki VRM ler ile destek bekliyorsanız çok beklersiniz.

    Yalnız çok sadece ve güzel kart öteki taraftan ama güçlü değil.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mallıktan baska birşey değil
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Normal şartlarda bir şirketin 10 yıllık planlar yapması gerekir. Bu 10 yıllık süreçte kaç soket destekleyeceği de belirlenir. Yorumlardaki arkadaşlara katılıyorum, öyle kendi kendine olan bir şey değil bu işlemci desteklememe olayı.
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    perhanpayidar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Üzdü valla. Soket desteği 2 nesil de bir değişirdi diye aldık. Kaldık öyle
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    Arisaka 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    @Intel

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    1668 kez okundu.
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    intel h470, intel h410 ve
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