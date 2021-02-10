Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı?

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Mavi ekip Cypress Cove çekirdeklerine yer vereceği Rocket Lake işlemcileriyle birlikte yıllar sonra IPC artışı sunacak.

Haliyle 400 serisi anakartıyla Rocket Lake’i bekleyen kullanıcılar bir hayli heyecanlı. Ne yazık ki her 400 serisi yongaseti güncel işlemcilerle buluşamayacak.

Intel’in yayınladığı tabloyla birlikte resmileşen B460 ve H410 yongasetlerine Rocket Lake sunulmayacağı kullanıcılardan tepki çekse de firmanın kararının arkasındaki nedenler tamamen ticari kaygılardan kaynaklanmıyor.

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Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor

Destek sunulmaması yetersizlik kaynaklı

Intel’in bazı partilerini eski yongalarını yeniden adlandırdığı ve 22 nm sürecinden çıkmış olan B460/H410 yongasetleri daha eski Management Engine sürümüyle sınırlanmasının yanı sıra Rocket Lake-S işlemcileriyle çalışmaları için gerekli PMSYNC/PMDN sinyallerini yan bantlar üzerinden aktaramıyor.

Intel daha önce de H170 yongasetlerini B365 olarak yeniden adlandırmıştı. Bununla birlikte bu dönemde firmayı yeniden adlandırmaya iten sebep 14 nm üretim kapasitesinin talebe yetişememesi olmuş.

H470 yongasetli H410 anakartlar

Diğer taraftan Gigabyte gibi bazı üreticiler sorunu daha maliyetli olsa da 14 nm sürecinden geçen H470 yongasetini temel alan anakartlar geliştirmekte bulmuş.

Ayrıca Bkz. "Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor"

H410M DS2V V2 ve H410M S2H V2 modelleri ilk versiyonlardan daha güncel bir yongayı temel alıyor. Güncel anakartlardan daha uygun fiyatla satışa sunulması beklenen yeni anakartlar bütçe odaklı Rocket Lake sistem kuracaklar için güzel bir seçenek olabilir.

https://www.techpowerup.com/278320/intel-b460-and-h410-incompatibility-with-rocket-lake-explained

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