Intel Core i3 serisinin en yavaş temsilcisi 2.93GHz'de çalışacak

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Tik-tak iş modelini takip eden ve iki yıllık periyotlar içerisinde önce nanometrik küçülmeye hemen ardından da yeni nesil mikroişlemci mimarisine geçiş yapan Intel, sene sonuna doğru 32nm üretim teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Takip eden süreçte özellikle de 2010 yılı içerisinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çok sayıda yeni işlemcisini pazara sunmaya hazırlanan Intel, aynı zamanda Core i3 ailesini de duyurmuş olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli yapıda olan Clarkdale tabanlı Core i3 işlemci modelleri için Intel'in en yavaş modelinin 2.93GHz'de çalışacağı bildiriliyor.

Core i3 530 olarak isimlendirileceği belirtilen yeni model, 2.93GHz'de çalışacak ve entegre bellek kontrolcüsü çift kanal DDR3 1333MHz bellek desteği sunacak. 4MB bellek kapasitesine sahip olması beklenen işlemci aynı zamanda serinin diğer üyeleri gibi 733MHz'de çalışan entgre grafik yongasına da sahip olacak ve Clear Video HD teknolojisine destek verecek. Hyper-Threading teknolojisi ile çift çekirdekte 4 izlek desteği sunacak olan Core i3 530 ayrıca LGA1156 formunda olacak ve 73 Watt'lık TDP desteri ile yani ısıl güç tasarımı ile gelecek.

2.93GHz'lik saat hızı ile serinin en yavaş modeli olacağı söylenen Core i3 530 ile birlikte Intel'in çift çekirdekli yeni modellerinde 3.5GHz ve üstü hızları görmesi de beklenebilir.