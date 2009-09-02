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Intel Core i3 serisinin en yavaş temsilcisi 2.93GHz'de çalışacak

9 yıl
21,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i3 serisinin en yavaş temsilcisi 2.93GHz'de çalışacak
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Tik-tak iş modelini takip eden ve iki yıllık periyotlar içerisinde önce nanometrik küçülmeye hemen ardından da yeni nesil mikroişlemci mimarisine geçiş yapan Intel, sene sonuna doğru 32nm üretim teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Takip eden süreçte özellikle de 2010 yılı içerisinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çok sayıda yeni işlemcisini pazara sunmaya hazırlanan Intel, aynı zamanda Core i3 ailesini de duyurmuş olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli yapıda olan Clarkdale tabanlı Core i3 işlemci modelleri için Intel'in en yavaş modelinin 2.93GHz'de çalışacağı bildiriliyor.

Core i3 530 olarak isimlendirileceği belirtilen yeni model, 2.93GHz'de çalışacak ve entegre bellek kontrolcüsü çift kanal DDR3 1333MHz bellek desteği sunacak. 4MB bellek kapasitesine sahip olması beklenen işlemci aynı zamanda serinin diğer üyeleri gibi 733MHz'de çalışan entgre grafik yongasına da sahip olacak ve Clear Video HD teknolojisine destek verecek. Hyper-Threading teknolojisi ile çift çekirdekte 4 izlek desteği sunacak olan Core i3 530 ayrıca LGA1156 formunda olacak ve 73 Watt'lık TDP desteri ile yani ısıl güç tasarımı ile gelecek.

2.93GHz'lik saat hızı ile serinin en yavaş modeli olacağı söylenen Core i3 530 ile birlikte Intel'in çift çekirdekli yeni modellerinde 3.5GHz ve üstü hızları görmesi de beklenebilir.


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kuruwa 9 yıl
bendede yenı 5200 oc li 3 gz de iş yerındekı amd 9393500 venice oda oc li ama fazla değil tabiki 2470 de cakıldı voltajsız voltaj vrıpte ömrünü kısatlamk istemedım e 5200 bile mecbur aldım önce anakart gitti iyi bir anakart aldım geçici 2180 vadı sahıbı gerı alsı anakatta p4 takıncada baktım calısmıyor mecbur aldım
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kuruwa 9 yıl
iyide yapana değilde bana naden laf söylüyorsun bunu amd yapsa amd ye de soylerım doğru söyleyeni 9 koyden kovalar misali inten bunum 1366 da yapabilirdi değilmi sizce yapılamazmıydı
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Timeguard 9 yıl
bn lga dan memnunum e5200 le q9550 falan alsam heralde cok daha ıyı olucak ama pahalı alıp sttım suan gereksız oldugu ıcın
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MegaWolt38 9 yıl
bu işler böyle valla, şimdi millet bundan alacak yılbaşına başka yeni modeller yeni platformlar çıkacak senin aldığın bi halta yaramayacak kağıt üstünde. en iyisi bütçeye en uygun modeli almak gerisine hiç bakmayacaksın.
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HoLY.oNE 9 yıl
core i5 le aynı di mi p55 de kullanılabilir bunlar?
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yekoo 9 yıl
evet ya her intel konusunda amd ciler çıkıp bişi diyo ama amd konusunda kimsenin bişey dediği yok anlamıyorum. ama şu bi gerçek bu işlemciler uygun fiyatla gelirse amd çok ağlar..
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sadtneverdie 9 yıl
böyle olacağı belliydi neye yuh?
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MegaWolt38 9 yıl
yeni q8400 aldık bunlar neler çıkarıyor, en az 3-4 sene birşey almayacağım ulan yuh.
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sadtneverdie 9 yıl
@kuruwa her intel konusunda aynı muhabbet baydı artık.
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alperx 9 yıl
bunların fiyatları kesinlikle çok pahalıdır biz sadece vay be! demekle yetiniriz.
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kuruwa 9 yıl
intel gene uyanıklıkta yeni işlemci yeni anakart ve taze para inadını almayacaksın ki tek pind dewam etsin kandırmayıda bıraksın
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hardware wizard 9 yıl
en yavaş temsilcisi 2.93Ghz en hızlısı kac Ghz ki cok merak ettim şimdi.
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Jack-Sparrow 9 yıl
Bunlar bana hitap etmiyor :) Bi i7 920 alcam şimdilik. Daha sonra da 975'e yükselticem.



ss555

en yavaş temsilcisi 2.93Ghz en hızlısı kac Ghz ki cok merak ettim şimdi.


Ben başka bir yerde 3.7 civarı olduğunu okumuştum. Ne kadar doğrudur bilemiyorum..
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