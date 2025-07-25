Intel, 14A çip üretim sürecinin fişini çekebilir

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Tam Boyutta Gör Intel, 1.4nm sınıfındaki 14A üretim sürecini iptal edebileceğini açıkladı. Şirketin bu kararı almasının arkasında, büyük bir dış müşteriyi çekememesi veya kritik teknik kilometre taşlarına ulaşılamaması yatıyor. Bu oldukça önemli bir duyuru zira, Intel ilk kez ileri teknoloji bir üretim sürecinden çekilebileceğini ima ediyor. Bu da oyun alanının Samsung Foundry ve TSMC’ye bırakılacağı anlamına geliyor.

Intel, son kazanç çağrısında üretim kapasitesi yatırımları, ileri süreç teknolojilerinin geliştirilmesi ve kârlılığa odaklanma konularına değindi. Şirket, 18A ve 18A-P süreçleriyle ilgili taahhütlerini sürdürüyor ve bunların en az üç nesil boyunca kullanılacağını söylüyor. Ancak 14A'nın devamlılığı, büyük bir dış müşterinin varlığına ve teknik gelişimin belirli eşiği geçmesine bağlı.

Intel 14A ile birlikte sonraki süreçler de tehlikede

Intel'in SEC'e sunduğu belgede yer alan açıklamada, “Önemli bir dış müşteri bulamaz ve Intel 14A için önemli müşteri kilometre taşlarını gerçekleştiremezsek, Intel 14A ve sonraki nesil ileri teknoloji süreçlerini geliştirmenin ve üretmenin ekonomik olmayacağı ihtimaliyle karşı karşıya kalacağız. Böyle bir durumda, Intel 14A ve sonraki düğümler ile çeşitli üretim genişletme projelerimizi askıya alabilir veya durdurabiliriz” deniyor.

Tam Boyutta Gör 14A süreci, Intel’in 18A serisinin doğrudan halefi olarak konumlanıyor ve hem şirket içi hem de dış müşterilere hizmet vermesi planlanıyordu. Modern yarı iletken teknolojiler milyarlarca dolarlık yatırımlar gerektiriyor. Intel, 2024’te Ar-Ge’ye 16,5 milyar dolar harcadı ve bu bütçenin önemli bir kısmı 14A dahil olmak üzere ileri üretim teknolojilerine ayrıldı. Ayrıca 14A süreci, Intel’in High-NA EUV litografi kullandığı ilk süreç olacak. Bu teknolojide kullanılacak ASML Twinscan EXE:5000/5200 sistemlerinin tanesi neredeyse 400 milyon dolar.

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Kârlılığa odaklanan Intel için yatırımın geri dönüşünü görmek merkeze alınmış durumda. Dolayısıyla 14A için kolları sıvamadan önce bu teknolojinin ticari anlamda sürdürülebilir olduğuna dair net işaretler görmek istiyorlar. Intel’in 14A’yı kullanacak uyumlu bir tasarımı şu anda geliştiriliyor. Ancak 14A iptal edilirse Intel, gelecek tasarımlarında TSMC’ye daha fazla pay verebilir.

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