Intel, 14A çip üretim sürecinin fişini çekebilir

Intel, son kazanç çağrısında üretim kapasitesi yatırımları, ileri süreç teknolojilerinin geliştirilmesi ve kârlılığa odaklanma konularına değindi. Şirket, 18A ve 18A-P süreçleriyle ilgili taahhütlerini sürdürüyor ve bunların en az üç nesil boyunca kullanılacağını söylüyor. Ancak 14A'nın devamlılığı, büyük bir dış müşterinin varlığına ve teknik gelişimin belirli eşiği geçmesine bağlı.
Intel 14A ile birlikte sonraki süreçler de tehlikede
Intel'in SEC'e sunduğu belgede yer alan açıklamada, “Önemli bir dış müşteri bulamaz ve Intel 14A için önemli müşteri kilometre taşlarını gerçekleştiremezsek, Intel 14A ve sonraki nesil ileri teknoloji süreçlerini geliştirmenin ve üretmenin ekonomik olmayacağı ihtimaliyle karşı karşıya kalacağız. Böyle bir durumda, Intel 14A ve sonraki düğümler ile çeşitli üretim genişletme projelerimizi askıya alabilir veya durdurabiliriz” deniyor.
Kârlılığa odaklanan Intel için yatırımın geri dönüşünü görmek merkeze alınmış durumda. Dolayısıyla 14A için kolları sıvamadan önce bu teknolojinin ticari anlamda sürdürülebilir olduğuna dair net işaretler görmek istiyorlar. Intel’in 14A’yı kullanacak uyumlu bir tasarımı şu anda geliştiriliyor. Ancak 14A iptal edilirse Intel, gelecek tasarımlarında TSMC’ye daha fazla pay verebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya