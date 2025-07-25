Intel’in temelleri sarsılıyor: 24 bin çalışan işten çıkarılacak

Intel’de büyük kesintiler sürüyor
2024 sonunda toplamda 109.800 çalışana sahip olan Intel, 2025 sonunda sadece 75.000 “çekirdek çalışan” bırakmayı hedefliyor. Bu, yaklaşık yüzde 22’lik küçülme anlamına geliyor. Şirket bu süreçte, yalnızca personel sayısını değil, aynı zamanda coğrafi ayak izini de daraltacak.
Intel’in Almanya ve Polonya’da kurmayı planladığı mega-çip fabrikaları ve test tesisleri, toplamda 5.000 yeni istihdam yaratacaktı. Ancak şirket bu projeleri tamamen iptal ettiğini duyurdu. Intel, 2024’te bu yatırımları ertelediğini açıklamıştı ancak şimdi bunların fişleri kalıcı olarak çekiliyor. Öte yandan, Polonya’daki mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. Kosta Rika’daki montaj ve test operasyonları ise Vietnam’daki daha büyük tesislere taşınacak. Intel burada yaklaşık 3.400 kişiyi istihdam ediyordu.
Intel’in ABD, Ohio’daki fabrika inşaatı da yavaşlatılıyor. Intel, yatırımların pazar talepleriyle daha sıkı uyum içinde yapılacağını söylüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz çeyrekte açıklanan yüzde 15’lik iş gücü azaltımının büyük bölümü tamamlanmış durumda.
2.9 milyar zarar açıklandı
Yapay zeka alanında rekabetin kızıştığı bu dönemde Intel’in veri merkezi gelirleri yalnızca yüzde 4 artışla 3.9 milyar dolara, PC çip satışları ise yüzde 3 düşüşle 7.9 milyar dolara geriledi. Diğer firmalara üretim yapan dökümhane işleri ise yüzde 3 artarak 4.4 milyar dolara ulaştı.
Intel, 2025 yılı sonunda toplamda 17 milyar dolarlık maliyet tasarrufu hedefliyor. Şirket ayrıca bu yıl sonuna kadar yeni nesil Panther Lake çiplerinin piyasaya sürmeyi planlıyor. Onu 2026 sonunda gelecek Nova Lake takip edecek. Tan, çok çekirdekli işlem performansında geçmiş hataları düzelttiklerini ve yeni nesil ürünlerde doğrudan sorumluluğu üstlendiğini vurguladı.
Intel önümüzdeki çeyrekte veri merkezi birimine yeni bir lider atayacağını ve tam yığın yapay zeka stratejisini açıklayacağını duyurdu. Ayrıca, önceki dönemlerde pahalı olan ancak performansıyla dikkat çeken Lunar Lake çiplerinin üretimi de hız kazanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya