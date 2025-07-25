Intel’in temelleri sarsılıyor: 24 bin çalışan işten çıkarılacak

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka çağında yaşadığı sarsıntıları aşmak isteyen Intel, radikal bir küçülme sürecine giriyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 24 bin kişiyi işten çıkaracağını ve Almanya, Polonya ile Kosta Rika’daki bazı büyük yatırımlardan vazgeçtiğini resmen duyurdu.

Intel’de büyük kesintiler sürüyor

2024 sonunda toplamda 109.800 çalışana sahip olan Intel, 2025 sonunda sadece 75.000 “çekirdek çalışan” bırakmayı hedefliyor. Bu, yaklaşık yüzde 22’lik küçülme anlamına geliyor. Şirket bu süreçte, yalnızca personel sayısını değil, aynı zamanda coğrafi ayak izini de daraltacak.

Intel’in Almanya ve Polonya’da kurmayı planladığı mega-çip fabrikaları ve test tesisleri, toplamda 5.000 yeni istihdam yaratacaktı. Ancak şirket bu projeleri tamamen iptal ettiğini duyurdu. Intel, 2024’te bu yatırımları ertelediğini açıklamıştı ancak şimdi bunların fişleri kalıcı olarak çekiliyor. Öte yandan, Polonya’daki mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. Kosta Rika’daki montaj ve test operasyonları ise Vietnam’daki daha büyük tesislere taşınacak. Intel burada yaklaşık 3.400 kişiyi istihdam ediyordu.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Intel CEO’su Lip-Bu Tan, önceki yönetimi de üstü kapalı olarak eleştirdi. CEO, şirketin geçmişte talep oluşmadan fazla fabrika yatırımı yaptığını ve üretim süreçlerinin gereksiz yere parçalı hale geldiğini belirterek, yeni stratejinin talebe göre uyumlandırılacağını vurguladı. Tan, artık tüm yeni çip tasarımlarının kendi onayından geçeceğini de açıkladı.

Intel’in ABD, Ohio’daki fabrika inşaatı da yavaşlatılıyor. Intel, yatırımların pazar talepleriyle daha sıkı uyum içinde yapılacağını söylüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz çeyrekte açıklanan yüzde 15’lik iş gücü azaltımının büyük bölümü tamamlanmış durumda.

2.9 milyar zarar açıklandı

Tam Boyutta Gör Tüm bu yeniden yapılanma süreci Intel’e yaklaşık 1.9 milyar dolara mal oldu. Şirket, ikinci çeyrek raporunda 2.9 milyar dolar zarar açıkladı. Gelirler 12.9 milyar dolar seviyesinde kalsa da, bu rakam geçen yıla göre neredeyse değişmedi.

Yapay zeka alanında rekabetin kızıştığı bu dönemde Intel’in veri merkezi gelirleri yalnızca yüzde 4 artışla 3.9 milyar dolara, PC çip satışları ise yüzde 3 düşüşle 7.9 milyar dolara geriledi. Diğer firmalara üretim yapan dökümhane işleri ise yüzde 3 artarak 4.4 milyar dolara ulaştı.

Intel, 2025 yılı sonunda toplamda 17 milyar dolarlık maliyet tasarrufu hedefliyor. Şirket ayrıca bu yıl sonuna kadar yeni nesil Panther Lake çiplerinin piyasaya sürmeyi planlıyor. Onu 2026 sonunda gelecek Nova Lake takip edecek. Tan, çok çekirdekli işlem performansında geçmiş hataları düzelttiklerini ve yeni nesil ürünlerde doğrudan sorumluluğu üstlendiğini vurguladı.

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Intel önümüzdeki çeyrekte veri merkezi birimine yeni bir lider atayacağını ve tam yığın yapay zeka stratejisini açıklayacağını duyurdu. Ayrıca, önceki dönemlerde pahalı olan ancak performansıyla dikkat çeken Lunar Lake çiplerinin üretimi de hız kazanacak.

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Intel’in temelleri sarsılıyor: 24 bin çalışan işten çıkarılacak

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