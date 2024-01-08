Intel Core i5-14490F ortaya çıktı: İşte özellikleri

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh CPU'lar, Intel 7 fabrikasyon süreci, daha yüksek bellek hızı desteği, B0 ve C0 olmak üzere iki farklı kalıpta geliyor. B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu noktada kilitli işlemciler ise, temel ve T sürümleri dahil olmak üzere daha düşük saat hızları ve 35-65W TDP aralığında satışa çıkacak.
Mevcut raporlara göre bu işlemci, P Çekirdekleri için 2,5GHz temel saat, 5,0GHz artırılmış hıza sahip olacak. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun i5-14400'den 300MHz daha yüksek olduğunu belritelim. Dolayısıyla bu artış, yüzde 5'lik bir performans artışı ile tanıtılan i5-14400F'nin yerini alabilir.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.