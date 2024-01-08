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    Anlık Bildirim

    Intel Core i5-14490F ortaya çıktı: İşte özellikleri

    Intel'in yepyeni bir bütçe işlemcisi ortaya çıktı. Intel Core i5-14490F, tepe sürümlerin kırpılmış bir versiyonu olacak. İşte özellikleri ve daha fazlası...    
    Intel Core i5-14490F ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcileri duyuran Intel, ailenin bütçe ve orta seviye modelleri için hazırlıkları tamamladı. Kaçıranlar için K olmayan (65W) CPU'ların bir listesi daha önce sızdırılmıştı. Ancak yonga devi, sürpriz bir modelle daha karşımıza çıkabilir. 12490F ve 13490F'in yerini alacak Core i5-14490F ortaya çıktı.

    Intel Core i5-14490F ortaya çıktı

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh CPU'lar, Intel 7 fabrikasyon süreci, daha yüksek bellek hızı desteği, B0 ve C0 olmak üzere iki farklı kalıpta geliyor. B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu noktada kilitli işlemciler ise, temel ve T sürümleri dahil olmak üzere daha düşük saat hızları ve 35-65W TDP aralığında satışa çıkacak.

    Intel Core i5-14490F ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Core i5-14490F, 6 P-Çekirdeği ve 4 E-Çekirdeği ile 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunacak. Yani kardeşi i5-14400F'e kıyasla çok daha farklı bir kalıbı temel alıyor. Bu aşamada 14400'ün hem C0 hem de B0 kalıplarına sahip olabileceği belirtilmişti. Core i5-14490F ise, 8 P-Çekirdeği ve 16 E-Çekirdeği ile Raptor Lake Refresh'in tam potansiyelini temsil ediyor. Kısaca yeni CPU, önemli ölçüde kırpılmış bir tepe model konumunda. 

    Mevcut raporlara göre bu işlemci, P Çekirdekleri için 2,5GHz temel saat, 5,0GHz artırılmış hıza sahip olacak. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun i5-14400'den 300MHz daha yüksek olduğunu belritelim. Dolayısıyla bu artış, yüzde 5'lik bir performans artışı ile tanıtılan i5-14400F'nin yerini alabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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