Intel Core i5-14490F ortaya çıktı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcileri duyuran Intel, ailenin bütçe ve orta seviye modelleri için hazırlıkları tamamladı. Kaçıranlar için K olmayan (65W) CPU'ların bir listesi daha önce sızdırılmıştı. Ancak yonga devi, sürpriz bir modelle daha karşımıza çıkabilir. 12490F ve 13490F'in yerini alacak Core i5-14490F ortaya çıktı.

Intel Core i5-14490F ortaya çıktı

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh CPU'lar, Intel 7 fabrikasyon süreci, daha yüksek bellek hızı desteği, B0 ve C0 olmak üzere iki farklı kalıpta geliyor. B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu noktada kilitli işlemciler ise, temel ve T sürümleri dahil olmak üzere daha düşük saat hızları ve 35-65W TDP aralığında satışa çıkacak.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Core i5-14490F, 6 P-Çekirdeği ve 4 E-Çekirdeği ile 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunacak. Yani kardeşi i5-14400F'e kıyasla çok daha farklı bir kalıbı temel alıyor. Bu aşamada 14400'ün hem C0 hem de B0 kalıplarına sahip olabileceği belirtilmişti. Core i5-14490F ise, 8 P-Çekirdeği ve 16 E-Çekirdeği ile Raptor Lake Refresh'in tam potansiyelini temsil ediyor. Kısaca yeni CPU, önemli ölçüde kırpılmış bir tepe model konumunda.

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Mevcut raporlara göre bu işlemci, P Çekirdekleri için 2,5GHz temel saat, 5,0GHz artırılmış hıza sahip olacak. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun i5-14400'den 300MHz daha yüksek olduğunu belritelim. Dolayısıyla bu artış, yüzde 5'lik bir performans artışı ile tanıtılan i5-14400F'nin yerini alabilir.

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