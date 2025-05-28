TSMC, ASML’nin 400 milyon dolarlık litografi makineleri konusunda kararsız

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden biri olan TSMC, yarı iletken üretiminde sınırları zorlamaya devam ederken, kritik bir kararın eşiğinde bulunuyor. Şirket, 2nm üretim sürecine geçişi hızlandırmak için siparişleri almaya başlasa da, daha da ileri giderek 1.4nm (A14) sürecine ulaşmak için gerekli olan ASML’nin yeni nesil yüksek sayısal açıklıklı (High-NA) litografi cihazları konusunda halen net bir karar vermiş değil.

Çok büyük bir yatırım gerekiyor

ASML’nin High-NA olarak bilinen yeni nesil EUV (aşırı ultraviyole) litografi makineleri, çip üretiminde 2nm altı süreçlere geçişi mümkün kılacak en gelişmiş araçlar olarak öne çıkıyor. Bilmeyenler için bu cihazlar, en gelişmiş çiplerin üretiminde kullanılıyor. Bu çipler ise akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sunucular gibi geniş alanlarda kullanılıyor. Ancak ASML'nin bu yeni makinelerin birim fiyatı yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde; bu da TSMC gibi devler için dahi ciddi bir yatırım anlamına geliyor. High-NA EUV cihazlarının yarı fiyatına mal olan Low-NA sistemlerle çalışan TSMC, henüz bu denli pahalı bir ekipmana ihtiyaç duyup duymadığına karar veremedi.

TSMC Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Zhang, Reuters’a yaptığı açıklamada, şirketin mevcut EUV altyapısıyla 1.4nm hedeflerine ulaşabileceklerini aktardı. Zhang, “Bu cihazlara geçiş için ikna edici bir neden göremiyoruz,” diyerek, özellikle astronomik fiyatların bu kararda etkili olduğunu vurguladı. TSMC'nin bugüne kadar mevcut ekipmanlarını en verimli şekilde kullanarak üretim kalitesini sürdürdüğü biliniyor.

TSMC’nin 1.4nm üretim süreci için hedeflediği tarih ise 2028. Bu sürecin, güç tüketiminde yüzde 30’a varan bir iyileşme sağlayacağı belirtiliyor. A14 süreci olarak da adlandırılan bu yeni üretim teknolojisinin, üretim verimliliği ve performans açısından ciddi kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Rakipler hazırlanıyor

Bu sırada ASML, şimdiden beş adet High-NA makinesini farklı müşterilere teslim etti. Bu müşterilerden biri de Samsung. Güney Koreli teknoloji devi, 1nm üretim süreci için özel bir ekip kurarak 2029’da seri üretime geçmeyi planlıyor. Bu da TSMC üzerinde dolaylı bir rekabet baskısı yaratıyor. ASML’nin kendisi de bu beş makineden birisini almış durumda. En büyük alıcı ise Intel. Intel, TSMC ile rekabet edebilmek ve sözleşmeli çip üretim işini büyütmek için 14A olarak adlandırılan üretim sürecinde bu makineleri kullanmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC, ASML’nin High-NA EUV makineleri konusunda kararsız

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: