TSMC, Avrupa’da çip tasarım merkezi açacağını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Avrupa’daki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Almanya'nın Münih kentinde yeni bir çip tasarım merkezi açacağını duyurdu. Bu adım, TSMC’nin küresel çapta agresif genişleme stratejisinin Avrupa ayağını pekiştiriyor.

TSMC, Avrupa’daki ayak izini büyütüyor

TSMC Avrupa Başkanı Paul de Bot, Münih Tasarım Merkezi’ni (Munich Design Centre) şirketin 2025 Teknoloji Sempozyumu’nda açıkladı. Yeni merkez, yüksek yoğunluklu, yüksek performanslı ve enerji verimliliği yüksek çiplerin tasarımına odaklanacak. Bu tasarım merkezi özellikle otomotiv, endüstriyel sistemler, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi kritik uygulama alanlarında Avrupalı müşterilere hizmet sunacak.

TSMC bu hamle ile Avrupa'nın yükselen yarı iletken pazarında hem üretim hem de tasarım tarafında kök salmayı hedefliyor. Almanya'nın Dresden kentinde halihazırda ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company, TSMC ve NXP tarafından kuruldu) tarafından inşa edilen üretim tesisi de bir diğer stratejik parça konumunda.

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Dresden'deki ESMC fabrikası, TSMC’nin Avrupa’daki ilk büyük üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Bu tesis, Infineon, NXP ve Robert Bosch ile yapılan ortaklıkla hayata geçiriliyor. Üretim tesisi ve tasarım merkezinin birlikte çalışması, TSMC’nin Avrupa’daki müşterilerine daha entegre çözümler sunmasını sağlayacak.

TSMC halihazırda ABD’nin Arizona eyaletinde 65 milyar dolarlık üretim yatırımı yapmış durumda. Bu tesislerin 2027 yılına kadar üretim kapasitesi tamamen satılmış durumda. TSMC, ABD’ye ek olarak Japonya’da da üretim tesisleri kuruyor. Önümüzdeki dönemde ABD’ye 100 milyar dolarlık ek yatırım daha yapılması planlanıyor.

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TSMC, Avrupa’da çip tasarım merkezi açacağını duyurdu

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