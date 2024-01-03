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    Intel Core i9-14900KS doğrulandı: 6.2GHz ve daha fazlası

    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi Intel Core i9-14900KS, artık netleşmeye başladı. Şimdi de yeni CPU'nun gerçek dünya görüntüleri ortaya çıktı. İşte tüm bildiklerimiz.
    Intel Core i9-14900KS doğrulandı: 6.2GHz ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Intel'in 14.Nesil serisine ait yeni bir amiral gemisi işlemci üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki Mayıs ayından bu yana Core i9-14900KS'ye ilişkin bilgiler duyuyoruz. Ancak CPU'yu doğrudan ilgilendiren somut bir bilgi paylaşılmamıştı. Şimdi ise amiral gemisi işlemcinin gerçek dünya görüntüleri ortaya çıktı. 6,2GHz saat hızını aşan ilk Intel CPU olacak. 

    Intel Core i9-14900KS doğrulandı

    Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Bu bağlamda en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.

    Intel Core i9-14900KS doğrulandı: 6.2GHz ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntü ise Core i9-14900KS'nin yolda olduğunu resmen doğrulamış doğruluyor. Ancak fotoğrafta sürüm numarası gibi detaylar gizlenmiş. 

    Daha önceki raporlara gelirsek Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 Verimlilik olmak üzere 24 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 6,20 GHz'e saat hızı sunacak. Bu noktada selefi olan 13900KS'nin 6GHz saat hızına sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni işlemci, Intel'in en hızlı tüketici CPU’larından biri niteliğinde.

    Ayrıca 150W temel TDP, 36+32MB L3+L2 önbellek kapasitesi sunacak. Core i9-14900KS'nin çıkış tarihi halen açıklanmış değil. Ancak CES 2024'e işaret edildiğini belirtelim. Bu nedenle bekleyiş çok yakında sona erebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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