Tam Boyutta Gör Intel'in 14.Nesil serisine ait yeni bir amiral gemisi işlemci üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki Mayıs ayından bu yana Core i9-14900KS'ye ilişkin bilgiler duyuyoruz. Ancak CPU'yu doğrudan ilgilendiren somut bir bilgi paylaşılmamıştı. Şimdi ise amiral gemisi işlemcinin gerçek dünya görüntüleri ortaya çıktı. 6,2GHz saat hızını aşan ilk Intel CPU olacak.

Intel Core i9-14900KS doğrulandı

Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Bu bağlamda en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntü ise Core i9-14900KS'nin yolda olduğunu resmen doğrulamış doğruluyor. Ancak fotoğrafta sürüm numarası gibi detaylar gizlenmiş.

Daha önceki raporlara gelirsek Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 Verimlilik olmak üzere 24 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 6,20 GHz'e saat hızı sunacak. Bu noktada selefi olan 13900KS'nin 6GHz saat hızına sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni işlemci, Intel'in en hızlı tüketici CPU’larından biri niteliğinde.

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Ayrıca 150W temel TDP, 36+32MB L3+L2 önbellek kapasitesi sunacak. Core i9-14900KS'nin çıkış tarihi halen açıklanmış değil. Ancak CES 2024'e işaret edildiğini belirtelim. Bu nedenle bekleyiş çok yakında sona erebilir.

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Intel Core i9-14900KS doğrulandı: 6.2GHz ve daha fazlası