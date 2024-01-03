Intel Core i9-14900KS doğrulandı: 6.2GHz ve daha fazlası

Intel Core i9-14900KS doğrulandı
Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Bu bağlamda en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.
Daha önceki raporlara gelirsek Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 Verimlilik olmak üzere 24 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 6,20 GHz'e saat hızı sunacak. Bu noktada selefi olan 13900KS'nin 6GHz saat hızına sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni işlemci, Intel'in en hızlı tüketici CPU’larından biri niteliğinde.
Ayrıca 150W temel TDP, 36+32MB L3+L2 önbellek kapasitesi sunacak. Core i9-14900KS'nin çıkış tarihi halen açıklanmış değil. Ancak CES 2024'e işaret edildiğini belirtelim. Bu nedenle bekleyiş çok yakında sona erebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.