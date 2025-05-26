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    Galaxy A57'ye güç verecek Exynos 1680 işlemcisi ortaya çıktı

    Samsung'un bir sonraki orta sınıf telefonu Galaxy A57, söylentilere göre Exynos 1680 işlemcisinden güç alacak. Yeni yonga seti S5E8865 model numarasıyla tespit edildi.

    Galaxy A57'ye güç verecek Exynos 1680 işlemcisi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki orta sınıf telefonu Galaxy A57, söylentilere göre Exynos 1680 işlemcisinden güç alacak. GalaxyClub yeni yonga setini S5E8865 model numarasıyla tespit etti.

    Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy A56 modelini yeni Exynos 1580 işlemcisi ile donatmıştı. Gelecek seneki Galaxy A57 modeli için başka bir işlemci daha tasarlayan şirket, performans çıtasını biraz daha yukarı çıkarmayı hedefliyor.

    Exynos 1580'in üzerine inşa edilmesi bekleniyor

    Yeni yonga setinin, Exynos 1580'in üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse mevcut işlemci, 2,9 GHz'de çalışan bir adet Cortex-A720, 2,6 GHz'de 3 adet Cortex-A720 ve 1,95 GHz'de 4 adet Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik tarafında AMD tarafından geliştirilen Xclipse 540 GPU'su yer alıyor. 

    Exynos 1680'in aynı çekirdek mimarilerini kullanması bekleniyor ancak 1+4+3 gibi yapılandırmayı benimseyebileceği belirtiliyor. Grafik tarafında ise AMD'nin RDNA 3.5 mimarisini kullanan yeni bir GPU'ya yer verilmesi bekleniyor. İşlemcinin selefiyle aynı 4nm teknolojiyle üretilmesi de yüksek ihtimal. Şimdilik bu bilgiler spekülasyondan ibaret olduğu için ileride değişebileceğini belirtelim.

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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