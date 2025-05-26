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Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki orta sınıf telefonu Galaxy A57, söylentilere göre Exynos 1680 işlemcisinden güç alacak. GalaxyClub yeni yonga setini S5E8865 model numarasıyla tespit etti.

Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy A56 modelini yeni Exynos 1580 işlemcisi ile donatmıştı. Gelecek seneki Galaxy A57 modeli için başka bir işlemci daha tasarlayan şirket, performans çıtasını biraz daha yukarı çıkarmayı hedefliyor.

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Exynos 1580'in üzerine inşa edilmesi bekleniyor

Yeni yonga setinin, Exynos 1580'in üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse mevcut işlemci, 2,9 GHz'de çalışan bir adet Cortex-A720, 2,6 GHz'de 3 adet Cortex-A720 ve 1,95 GHz'de 4 adet Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik tarafında AMD tarafından geliştirilen Xclipse 540 GPU'su yer alıyor.

Exynos 1680'in aynı çekirdek mimarilerini kullanması bekleniyor ancak 1+4+3 gibi yapılandırmayı benimseyebileceği belirtiliyor. Grafik tarafında ise AMD'nin RDNA 3.5 mimarisini kullanan yeni bir GPU'ya yer verilmesi bekleniyor. İşlemcinin selefiyle aynı 4nm teknolojiyle üretilmesi de yüksek ihtimal. Şimdilik bu bilgiler spekülasyondan ibaret olduğu için ileride değişebileceğini belirtelim.

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Galaxy A57'ye güç verecek Exynos 1680 işlemcisi ortaya çıktı

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