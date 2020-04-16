Intel Core i7-1165G7 ortaya çıktı: selefinden 1.5 GHz yüksek taban frekansla gelebilir

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Intel’in 10 nm’nin rafine bir halini kullanacağı Tiger Lake işlemcileri mimari kanadında da Willov Cove çekirdekleriyle gelecek. Dolayısıyla yongalardan beklenti büyük. İlk test sonuçları beklentileri aksini söylüyor.

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Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde

1.5 GHz artış

Erken mühendislik örneği Core i7-1165G7, 4 çekirdek 8 izleğe sahip 15 watt TDP’li bir işlemci. 2.8 GHz’lik taban frekansıyla Ice Lake’teki Core i7-1065G7’ye 1.5 GHz’lik üstünlük kuran modelin tepe frekansı ise rapor edilmemiş.

İşlemci tarafı 4750 puan alan yonganın toplam skoru ise 1150 puan seviyesinde. Çözüm bu haliyle kendisinden 200 MHz yüksek frekansa sahip ağabeyi Core i7-1185G7’nin 2922 puanlık sonucundan önde olmasıyla şaşırtıyor. Burada test sistemlerinde kullanılan RAM’in etkisinin olabileceği üzerinde duruluyor.

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Eğer yonganın ilk testini AMD’deki rakibiyle kıyaslamak gerekirse kendisi gibi 15 watt TDP’ye sahip Ryzen 7 4800U aynı sınıfa 8/16 izleğin sığdırılmasıyla etkileyici detaya sahip. İşlemci tarafında AMD’nin yongası %30 yüksek puan elde ederken Intel’in çözümü şimdiden GPU performansıyla kırmızı ekibin çözümüne yetişmiş. Nihai tabloyu ise zaman gösterecek.

Intel’in 10 nm’nin rafine bir halini kullanacağı Tiger Lake işlemcileri mimari kanadında da Willov Cove çekirdekleriyle gelecek. Dolayısıyla yongalardan beklenti büyük. İlk test sonuçları beklentileri aksini söylüyor. Erken mühendislik örneği Core i7-1165G7, 4 çekirdek 8 izleğe sahip 15 watt TDP’li bir işlemci. 2.8 GHz’lik taban frekansıyla Ice Lake’teki Core i7-1065G7’ye 1.5 GHz’lik üstünlük kur

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