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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i7-1165G7 ortaya çıktı: selefinden 1.5 GHz yüksek taban frekansla gelebilir

    Mavi ekip bir yandan Comet Lake işlemcilerinin hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken diğer taraftan da düşük güç tüketimli çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in 10 nm’nin rafine bir halini kullanacağı Tiger Lake işlemcileri mimari kanadında da Willov Cove çekirdekleriyle gelecek. Dolayısıyla yongalardan beklenti büyük. İlk test sonuçları beklentileri aksini söylüyor.

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    1.5 GHz artış

    Erken mühendislik örneği Core i7-1165G7, 4 çekirdek 8 izleğe sahip 15 watt TDP’li bir işlemci. 2.8 GHz’lik taban frekansıyla Ice Lake’teki Core i7-1065G7’ye 1.5 GHz’lik üstünlük kuran modelin tepe frekansı ise rapor edilmemiş.

    İşlemci tarafı 4750 puan alan yonganın toplam skoru ise 1150 puan seviyesinde. Çözüm bu haliyle kendisinden 200 MHz yüksek frekansa sahip ağabeyi Core i7-1185G7’nin 2922 puanlık sonucundan önde olmasıyla şaşırtıyor. Burada test sistemlerinde kullanılan RAM’in etkisinin olabileceği üzerinde duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor"

    Eğer yonganın ilk testini AMD’deki rakibiyle kıyaslamak gerekirse kendisi gibi 15 watt TDP’ye sahip Ryzen 7 4800U aynı sınıfa 8/16 izleğin sığdırılmasıyla etkileyici detaya sahip. İşlemci tarafında AMD’nin yongası %30 yüksek puan elde ederken Intel’in çözümü şimdiden GPU performansıyla kırmızı ekibin çözümüne yetişmiş. Nihai tabloyu ise zaman gösterecek.



    Intel’in 10 nm’nin rafine bir halini kullanacağı Tiger Lake işlemcileri mimari kanadında da Willov Cove çekirdekleriyle gelecek. Dolayısıyla yongalardan beklenti büyük. İlk test sonuçları beklentileri aksini söylüyor. Erken mühendislik örneği Core i7-1165G7, 4 çekirdek 8 izleğe sahip 15 watt TDP’li bir işlemci. 2.8 GHz’lik taban frekansıyla Ice Lake’teki Core i7-1065G7’ye 1.5 GHz’lik üstünlük kur Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Drummerrrr (Oguz Han) 37 dk.
    Yahu her intel haberinin altina ryzen yorumu görmekten bir benmi biktim. Isteyen istedigini alsin sanane milletin seciminden.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sniper23 (Enes Şahinler) 27 dk. Drummerrrr
    Eski güzel günlerde her AMeDe haberinde Intel yorumları oluyordu, şimdi tersine döndü.

    Ama sizde haklısınız tabi, bir süre sonra bayıyor artık.
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    Mugetsuga 40 dk.
    Selefi kim ki diye sormadım değil.
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    furkant1 (Furkan Tokac) 53 dk.
    Intel, Ryzen performansını yakalamak için 2 katı güç harcaması gerekiyor. Verimsiz, taş devri mimarisi işe yaramaz, isterse 10ghz olsun.

    10875H vs 4900HS
    Yanıtla +3
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Intel'de Samsung'a döndü her gün yeni bir model .......
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