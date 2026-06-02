Nvidia RTX Spark sadece başlangıç: Vera Spark ve Rosa Spark yolda

Tam Boyutta Gör Nvidia, ARM tabanlı yeni nesil işlemci stratejisini netleştiren yol haritasını paylaşarak önümüzdeki yıllara ilişkin planlarını ortaya koydu. Şirketin ilk ARM tabanlı sistem yongası (SoC) ailesini temsil eden RTX Spark, görünüşe bakılırsa sadece bir başlangıç. Zira Nvidia, 2027 yılından itibaren yeni mimarilerle platformu büyütecek.

Paylaşılan yol haritasına göre şirket, hem dizüstü hem de masaüstü sistemlere yönelik ARM tabanlı çözümler geliştirecek. Nvidia’nın bu alandaki temel hedeflerinden biri ise Windows on ARM ekosisteminde daha güçlü bir konuma gelerek Qualcomm’a rakip olmak.

Vera mimarisi 2027’de geliyor

Tam Boyutta Gör Jensen Huang’ın sunumu sırasında ekrana yansıtılan yol haritası RTX Spark platformunun en az 2030 yılına kadar Nvidia’nın yeni nesil mimarileriyle güncellenmeye devam edeceğini gösterdi. Yol haritasına göre ilk nesil sistemler Grace Blackwell mimarisiyle 2026 döneminde piyasaya çıkarken sonraki aşamada Vera Rubin tabanlı modeller 2027-2028 döneminde, Feynman tabanlı sürümler ise 2030 yılında kullanıcılarla buluşacak.

Nvidia’nın paylaştığı bilgilere göre ilk nesil Blackwell tabanlı RTX Spark sistemi oldukça güçlü bir donanımla geliyor. Tek bir paket içerisinde yer alan platformda 6.144 GPU çekirdeği, 20 adet Grace CPU çekirdeği ve 128 GB’a kadar birleşik LPDDR5X bellek bulunuyor.

Birleşik bellek mimarisi sayesinde CPU ve GPU aynı bellek havuzuna erişebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle yapay zeka uygulamaları ve yüksek performans gerektiren iş yüklerinde verimlilik avantajı sağlamayı amaçlıyor.

Gelecek nesil Vera Rubin RTX Spark sistemleri için açıklanan tek teknik detay ise LPDDR6 bellek desteği oldu. Feynman mimarisi hakkında ise şu aşamada isim dışında herhangi bir teknik bilgi paylaşılmış değil.

