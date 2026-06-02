Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX Spark sadece başlangıç: Vera Spark ve Rosa Spark yolda

    Nvidia, Windows on ARM tabanlı RTX Spark platformu için 2030’a uzanan planlarını açıkladı. Grace Blackwell ile başlayacak ürün ailesi, Vera Rubin ve Feynman mimarileriyle genişleyecek.

    Nvidia RTX Spark sadece başlangıç: Vera Spark ve Rosa Spark yolda Tam Boyutta Gör
    Nvidia, ARM tabanlı yeni nesil işlemci stratejisini netleştiren yol haritasını paylaşarak önümüzdeki yıllara ilişkin planlarını ortaya koydu. Şirketin ilk ARM tabanlı sistem yongası (SoC) ailesini temsil eden RTX Spark, görünüşe bakılırsa sadece bir başlangıç. Zira Nvidia, 2027 yılından itibaren yeni mimarilerle platformu büyütecek.

    Paylaşılan yol haritasına göre şirket, hem dizüstü hem de masaüstü sistemlere yönelik ARM tabanlı çözümler geliştirecek. Nvidia’nın bu alandaki temel hedeflerinden biri ise Windows on ARM ekosisteminde daha güçlü bir konuma gelerek Qualcomm’a rakip olmak.

    Vera mimarisi 2027’de geliyor

    Nvidia RTX Spark sadece başlangıç: Vera Spark ve Rosa Spark yolda Tam Boyutta Gör
    Jensen Huang’ın sunumu sırasında ekrana yansıtılan yol haritası RTX Spark platformunun en az 2030 yılına kadar Nvidia’nın yeni nesil mimarileriyle güncellenmeye devam edeceğini gösterdi. Yol haritasına göre ilk nesil sistemler Grace Blackwell mimarisiyle 2026 döneminde piyasaya çıkarken sonraki aşamada Vera Rubin tabanlı modeller 2027-2028 döneminde, Feynman tabanlı sürümler ise 2030 yılında kullanıcılarla buluşacak.

    Nvidia’nın paylaştığı bilgilere göre ilk nesil Blackwell tabanlı RTX Spark sistemi oldukça güçlü bir donanımla geliyor. Tek bir paket içerisinde yer alan platformda 6.144 GPU çekirdeği, 20 adet Grace CPU çekirdeği ve 128 GB’a kadar birleşik LPDDR5X bellek bulunuyor.

    Birleşik bellek mimarisi sayesinde CPU ve GPU aynı bellek havuzuna erişebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle yapay zeka uygulamaları ve yüksek performans gerektiren iş yüklerinde verimlilik avantajı sağlamayı amaçlıyor.

    Gelecek nesil Vera Rubin RTX Spark sistemleri için açıklanan tek teknik detay ise LPDDR6 bellek desteği oldu. Feynman mimarisi hakkında ise şu aşamada isim dışında herhangi bir teknik bilgi paylaşılmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bu video kısıtlandı. lütfen google workspace yöneticinizi ve/veya ağ yöneticisi kısıtlamalarınızı kontrol edin. yakıt göstergesi eksik gösteriyor kpss tarih hoca önerisi atarax kullananlar yorumları renault garanti uzatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum