Intel Core i7 işlemcili dizüstü bilgisayarların sayısı artmaya devam ediyor

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Desktop Replacement olarak bilinen ve performans anlamında masaüstü bilgisayarların gücünü taşınabilir bir yapı içerisinde sunma hedefiyle hazırlanan dizüstü bilgisayar segmentinde Intel Core i7 işlemcili model sayısı artıyor. Kaliforniya merkezli dizüstü bilgisayar üreticisi Sager, dünyanın en güçlü "Desktop Replacement" serisi dizüstü bilgisayarını hazırladığını iddia ediyor. Firmanın NP9280 kod adını taşıyan yeni modeli firmanın bu iddiasını adeta doğrular nitelikte zira sistem donanım alt yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Intel'in gezegenin en hızlı işlemcileri olarak duyurduğu ve masaüstü sistemler için hazırladığı Core i7 işlemci ailesini destekleyen Sager, NP9280 modelinde kullanıcılara sistemi Core i7 920, 950 veya 975 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edebilme fırsatı sunuyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17-inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, segmentindeki diğer pek çok dizüstü bilgisayar gibi ağırlık anlamında da zirveyi zorluyor zira yapılan açıklamalara göre Sager NP9280'nin ağırlığı 5.23 Kg.

Yüksek bellek kapasitesiyle de dikkat çeken ve 12GB'a kadar DDR-1066MHz bellek ile donatılabilen dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa Nvidia'nın 1GB bellekli GeForce GTX 280M çözümü tercih edilmiş. Toplamda üç adet olmak üzere yüksek kapasiteli HDD veya SSD kullanımına da olanak tanıyan dizüstü bilgisayarı yine dileyen kullanıcılar Blu-ray sürücü ile de alabileceler. 12 hücreli pilin beslediği, eSATA ve HDMI gibi bağlantı özelliklerine sahip olan sistemde ayrıca 3 megapiksel entegre internet kamerası da bulunuyor.

İşletim sistemi olarak Windows Vista'nın eşlik ettiği Sager NP9280'nin yurt dışı başlangıç fiyat 2349$ olarak belirlenmiş.

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