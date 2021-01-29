Intel, Core i9-10900K’nın paketini değiştirerek gönderi sayısını arttıracak

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AMD’nin rekabetçi Ryzen işlemcilerine son nesillerde farklı kutu tasarımlarıyla da cevap veren Intel üst seviye işlemcisinin kutusunu değiştirecek.

Intel kutuyu sadeleştiriyor

Intel yayınladığı duyuruyla kaslı Comet Lake yongasının kutusunda gideceği değişiklik hakkında bilgilendirdi. 28 Şubat’tan itibaren Core i9-10900K ikonik kutusu içerisinde satılmayacak.

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Bu tarihten itibaren Core i9-10900K işlemcileri Core i7 ve Core i5 çözümlerinde olduğu gibi standart bir kutu içerisinde yola çıkacak. Değişiklik global ve Çin pazarında geçerli olurken Intel bu sayede göndereceği işlemci sayısını 480’den 1620’ye çıkarmayı hedefliyor.

https://videocardz.com/newz/intel-is-changing-retail-packaging-for-core-i9-10900k-processor

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