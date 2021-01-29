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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel, Core i9-10900K’nın paketini değiştirerek gönderi sayısını arttıracak

    Donanım dünyasının Rocket Lake’e odaklandığı şu günlerde Intel mevcut üst seviye işlemcisinin kutu tasarımında değişikliğe gitmeye karar verdi. Değişiklik gönderilecek yongaları arttıracak.
    2 sa.
    579
    27
    12
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel, Core i9-10900K’nın paketini değiştirerek gönderi sayısını arttıracak
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    AMD’nin rekabetçi Ryzen işlemcilerine son nesillerde farklı kutu tasarımlarıyla da cevap veren Intel üst seviye işlemcisinin kutusunu değiştirecek.

    Intel kutuyu sadeleştiriyor

    Intel yayınladığı duyuruyla kaslı Comet Lake yongasının kutusunda gideceği değişiklik hakkında bilgilendirdi. 28 Şubat’tan itibaren Core i9-10900K ikonik kutusu içerisinde satılmayacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü"

    Bu tarihten itibaren Core i9-10900K işlemcileri Core i7 ve Core i5 çözümlerinde olduğu gibi standart bir kutu içerisinde yola çıkacak. Değişiklik global ve Çin pazarında geçerli olurken Intel bu sayede göndereceği işlemci sayısını 480’den 1620’ye çıkarmayı hedefliyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-is-changing-retail-packaging-for-core-i9-10900k-processor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    7 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    7 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kutuya RGB aydinlatmada koyun alan cok olur.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    He kutu tedariğine yetişemiyordunuz zaten tek sıkıntı oydu sanki. Basbaya maliyetleri kısmaya çalışıyorsunuz. Muhtemelen sonraki aşamalarda kademe kademe fiyat kıracaksınız, onun altyapısını yapıyorsunuz şimdiden. Bu oyunlar yetmez. Amd kendiyle yarışır oldu. Youtube'larda en popüler yapancı incelemeciler artık safi amd ile amd'yi karşılaştırıyor. Hani rekabetten o kadar kopuldu. Bu 14nm'lerle, amd'nin 65Watt ile yaptığı şeyi 300Wattlar ile yapmaya çalışarak olmaz. Kendilerine iyi bir quantum fizikçi bulup 7nm'lere inmeleri gerekli.
    He kutu tedariğine yetişemiyordunuz zaten tek sıkıntı oydu sanki. Basbaya maliyetleri kısmaya çalışıyorsunuz. Muhtemelen sonraki aşamalarda kademe kademe fiyat ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Rusher- (eren ballı) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu intel daha zor toparlar kendini. Performansı bırakıp kutuyla uğraşıyorlar.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 19 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    @Mokıta

    Kardeş, zaten 7nm'ye geçemediği için quantum fizikçisi bulsun diyoruz. Geçebilse niye bulsun diyelim. Yani kutuların kapladığı yer de hadi önemli diyelim. Sen son 1 seneki intel işlemci satış rakamlarını gördün mü? Stok mu yetişmiyormuş? Kim ağlıyor intelin stoğu yok diye :P Sen 3-5 sene önceden mi ışınlandın. Hani amd bunu yapsa anlarız. Çünkü adamlar harbiden talebe yetişemiyor :P Bir de engel atmışsın zavallı insan. Forumda bunca senede engellediğim 3. kişi de sen oldun. 3. lük ödülü için kutluyorum. Çok sevmeye başladım bu işi :)

    Edit: Baktım intel kullanıyormuş arkadaş. De artık genelde gocunma olayını bırakıp kabullenme kısmına geçmişti intelciler.
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    1ses1 (hasan türk) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. İşlemci çıkar her işlemci türüne ayrı ve farklı anakart a mahkum et. En iyisi diye yine gidip alırdık. Rakibi yok çünkü , ama şimdi amd var en iyisini sunabiliyor ama bir sıkıntı var rakip olmayınca fiyatları yükseldi.

    İntelde aynı oranda performans sunsa amd nin fiyatıda düşer intelinde.
    Amd nin yine avanjları çok 7nm ve anakartdaki kolaylığı ile.
    5950x sipariş geçtim bile. Senelerdir intel üst seviye işlemci kullanan biri olarak beni amd nin limanına yanaştırdı intelin saçma sapan direttiği 10-14nm süreci. Umarım çok memnun kalırım amd den.
    Tek kötü yanı rakip olmadığından istediği fiyattan amd işlemcisini satması ve zor bulunması.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kutu değiştirerek cpu hızlarını, ısınma sorunlarını gideremediğini kabul etmiş vah vah yazık sana intel. Daha çok ekmek yemen lazım amd ile yarışman i için
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    Lorenzo__ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar hikaye. Intel 410/460 ankartları 11. nesil için uyumsuz ilan ettiği an tam anlamıyla dibe vurmuş bir firmadır bana göre. Tek başına bu karar hiç akıllanmadıklarını gösteriyor. Tekrar güçlenirlerse tüketiciyi öttürecekler belli ki yine. O kafa devam ettiği için böyle kutu mutu uğraşıyorlar arada. 5600X 2100 lira altına düştüğü anda intel işlemci alınmaması gerekiyor bana göre. Burunları yeterince sürtülmemiş daha fazlası gerek.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    He kutu tedariğine yetişemiyordunuz zaten tek sıkıntı oydu sanki. Basbaya maliyetleri kısmaya çalışıyorsunuz. Muhtemelen sonraki aşamalarda kademe kademe fiyat kıracaksınız, onun altyapısını yapıyorsunuz şimdiden. Bu oyunlar yetmez. Amd kendiyle yarışır oldu. Youtube'larda en popüler yapancı incelemeciler artık safi amd ile amd'yi karşılaştırıyor. Hani rekabetten o kadar kopuldu. Bu 14nm'lerle, amd'nin 65Watt ile yaptığı şeyi 300Wattlar ile yapmaya çalışarak olmaz. Kendilerine iyi bir quantum fizikçi bulup 7nm'lere inmeleri gerekli.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Mokıta (Berat Darıcı) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Ah güzel insan, konu kutu tedariği değil. Konu o kutular taşınırken kapladıkları yer. Pandemiden dolayı kargolar zaten yetişmiyor. Tek uçakla bir 480 işlemciyi taşımak var, birde tek uçakla1620 işlemciyi taşımak var. Sonra stok yok diye ağlıyorsunuz. Konunun AMD ile ne alakası var, oraya nasıl bağladın asıl orayı yakalayamadım ben.

    Ayrıca 7nm üretimine geçemeyen firmada neyin kuantum fizikcisi? Sen çok yanlış gelmişsin.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kutuya RGB aydinlatmada koyun alan cok olur.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    1ses1 (hasan türk) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    Gençler seviyor , doğrudur. :D
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    ankaland (mehmet yok) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    uzun süredir bu değişikliği bekliyorduk.. yenilenen kutulu işlemcinin piysaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.. tebrikler intel.. amd bu değişiklik karşısında nasıl bir cevap verecek heyecanla bekliyoruz..
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    R-10 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek derdiniz kutuydu zaten
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