Intel, Core i9-10900K’nın paketini değiştirerek gönderi sayısını arttıracak

AMD’nin rekabetçi Ryzen işlemcilerine son nesillerde farklı kutu tasarımlarıyla da cevap veren Intel üst seviye işlemcisinin kutusunu değiştirecek.
Intel kutuyu sadeleştiriyor
Intel yayınladığı duyuruyla kaslı Comet Lake yongasının kutusunda gideceği değişiklik hakkında bilgilendirdi. 28 Şubat’tan itibaren Core i9-10900K ikonik kutusu içerisinde satılmayacak.
Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü"
Bu tarihten itibaren Core i9-10900K işlemcileri Core i7 ve Core i5 çözümlerinde olduğu gibi standart bir kutu içerisinde yola çıkacak. Değişiklik global ve Çin pazarında geçerli olurken Intel bu sayede göndereceği işlemci sayısını 480’den 1620’ye çıkarmayı hedefliyor.
https://videocardz.com/newz/intel-is-changing-retail-packaging-for-core-i9-10900k-processor Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Pilotsuz helikopter havalandı
napim
Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?
Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)
Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?
Kardeş, zaten 7nm'ye geçemediği için quantum fizikçisi bulsun diyoruz. Geçebilse niye bulsun diyelim. Yani kutuların kapladığı yer de hadi önemli diyelim. Sen son 1 seneki intel işlemci satış rakamlarını gördün mü? Stok mu yetişmiyormuş? Kim ağlıyor intelin stoğu yok diye :P Sen 3-5 sene önceden mi ışınlandın. Hani amd bunu yapsa anlarız. Çünkü adamlar harbiden talebe yetişemiyor :P Bir de engel atmışsın zavallı insan. Forumda bunca senede engellediğim 3. kişi de sen oldun. 3. lük ödülü için kutluyorum. Çok sevmeye başladım bu işi :)
Edit: Baktım intel kullanıyormuş arkadaş. De artık genelde gocunma olayını bırakıp kabullenme kısmına geçmişti intelciler.
İntelde aynı oranda performans sunsa amd nin fiyatıda düşer intelinde.
Amd nin yine avanjları çok 7nm ve anakartdaki kolaylığı ile.
5950x sipariş geçtim bile. Senelerdir intel üst seviye işlemci kullanan biri olarak beni amd nin limanına yanaştırdı intelin saçma sapan direttiği 10-14nm süreci. Umarım çok memnun kalırım amd den.
Tek kötü yanı rakip olmadığından istediği fiyattan amd işlemcisini satması ve zor bulunması.
Ayrıca 7nm üretimine geçemeyen firmada neyin kuantum fizikcisi? Sen çok yanlış gelmişsin.