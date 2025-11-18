Giriş
    Elon Musk: Tesla, yılda 200 milyar AI çipine ihtiyaç duyabilir

    Elon Musk, Tesla ve SpaceX için yılda 200 milyar yapay zeka çipi gerektiğini belirtti. Musk, mevcut üretimin hedeflerine yetmediğini ve TSMC ile Samsung’un kapasitesinin sınırlı olduğunu vurguladı.

    Elon Musk: Tesla, yılda 200 milyar AI çipine ihtiyaç duyabilir Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, yapay zeka alanındaki hedefleri için mevcut yarı iletken üretim kapasitesinin yeterli olmadığını belirterek Tesla ve SpaceX'in yılda 100 ila 200 milyar adet yapay zeka çipi talep edebileceğini söyledi. Musk’ın bu açıklaması, bugün tüm endüstrinin toplam üretim hacmiyle kıyaslandığında son derece uç bir seviyeye işaret ediyor. Aynı zamanda bu söylem, Tesla’nın gerekirse kendi çip üretim tesisini kurabileceği ihtimalini yeniden gündeme taşıyor.

    Musk, Ron Baron ile yaptığı söyleşide TSMC ve Samsung’a büyük saygı duyduğunu, Tesla ve SpaceX için her iki üreticiyle aktif şekilde çalıştığını vurguladı. Ancak mevcut hızın hedefleriyle örtüşmediğini belirterek yeni bir tesisin sıfırdan üretime geçmesinin en az beş yıl süreceği bilgisini aldığını söyledi. Musk, bu sürenin kendi takviminde kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Beş yıl benim için sonsuzluk gibi. Benim zaman çizelgem bir yıl, iki yıl. […] Üç yıldan ötesini bile göremiyorum” dedi.

    Musk’ın söylemi çılgınca

    Musk, Tesla ve SpaceX'in yılda 100 ila 200 milyar AI işlemcisine ne zaman ihtiyaç duyacağını söylemedi ancak bu sayının dolar değil, birim olduğunu varsayarsak, oldukça çılgınca bir rakam. Küresel yarı iletken ekosistemi 2023 yılında yaklaşık 1,5 trilyon adet yarı iletken cihazı sevk etti. Ancak bu sayı, basit mikrodenetleyicilerden sensörlere, hafıza çiplerinden devasa yapay zeka işlemcilerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

    Nvidia’nın 1.200W güç tüketimine ulaşan Blackwell B200 GPU’ları gibi yüksek performanslı işlemciler devasa kalıplara sahip olduğu için üretimi hem uzun hem de zorlayıcı. Musk’ın üzerinde çalıştığını belirttiği AI5 çiplerinin 250W seviyesine kadar düşebileceği ifade edilse de, bu fark üretim kapasitesinin istenen seviyeye çıkması için yeterli değil.

    Son yıllardaki tedarik hacimlerine baktığımızda Nvidia, Hopper mimarisinin iki yıllık döneminde dört milyon GPU sevk etti. Blackwell mimarisinde ise bir yıl içinde yaklaşık altı milyon GPU satıldı. Musk’ın bahsettiği 200 milyar seviyesinin, mevcut üretim realitesinin yüzlerce kat üzerine çıktığı açıkça görülüyor. Eğer Musk bu rakamı adet değil de 100-200 milyar dolar değerinde çip anlamında kullandıysa TSMC ve Samsung’un birkaç yıl içinde bu hacmi karşılaması mümkün. Fakat Musk’ın üretim tesisi kurulum hızlarından duyduğu memnuniyetsizlik gerçekten adet bazında bir hedefi işaret ettiğini düşündürüyor.

