Intel Core i9-14900KS fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak

Intel Core i9-14900KS fiyatı ortaya çıktı
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Intel Core i9-14900KS, KS serisi için küçük bir güncelleme olacak. Öte yandan fiyat konusunda kullanıcıları biraz şaşırtabilir. Yakın tarihte modelin Core i9-14900K'dan yaklaşık yüzde 18 ila 24 oranında daha pahalı olacağından sizlere bahsetmiştik. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise, bunu doğrular nitelikte.
Amiral gemisi CPU'nun, 765 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi. Ufak bir kıyaslama yaparsak, daha önceki Core i9 13900KS'nin 699 dolar, 12900KS'nin ise 739 dolardan satışa çıktığını hatırlatalım.
Intel Core i9-14900KS neler sunacak?
Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olacak. Bu aşamada P çekirdekleri için belirtilen saat hızı 3,2GHz ve 6,2GHz. Bu, halefi olduğu i9-13900KS'den yalnızca 200MHz daha yüksek. Kaçıranlar için 12900KS'den 13900KS'ye geçişte, yalnızca 8P çekirdeğinin yanı sıra saat hızlarıda 500MHz artırılmıştı.
Intel Core i9-14900KS, sırasıyla 32MB L2 ve 36MB L3 önbellek kapasitesine ve Intel UHD 770 GPU'ya sahip olacak. Ayrıca tüm Raptor Lake Refresh işlemcilerde olduğu gibi DDR5 destekli LGA 1700 platformu ile destekleniyor. CPU'nun TDP değeri ise 150W. Ancak güç sınırları kaldırıldığında, bunun 409W'a kadar ulaştığını görmüştükBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.