Intel'in 1nm çip üretecek Almanya fabrikasının şemaları ortaya çıktı

Intel'in Almanya'nın Magdeburg yakınında kuracağı çip üretim tesisinin ayrıntılı planlarını yayınlandı. Tesis başlangıçta iki fabrikaya sahip olacak ve gelecekte 6 ek modül daha eklenecek.

HardwareLuxx ve Heise.de tarafından keşfedilen planlar, dünyanın en gelişmiş plaka (wafer) fabrika araçlarını barındıracak. Yaklaşık 30 milyar euroya mâl olması beklenen fabrikaların 2027'nin sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor.

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Fab 29.1 ve Fab 29.2 adlı iki modül, toplam 530 metre uzunluğa ve 153 metre genişliğyle yaklaşık 81.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak. Fabrikada, low-NA ve high-NA aşırı ultraviyole (EUV) litografi araçlarıyla üretim yapılacak. Bu sayede Fab 29'da Intel 14A (1.4nm) ve ve hatta Intel 10A (1nm) üretim süreçleriyle üretim yapabilmek mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Intel'in Magdeburg projesinin saha planında iki modülün (Fab 29.1 ve Fab 29.2) yanı sıra soğutucu ve kaynatma tesisleri (BC1), depo (WH1), ultra saf su deposu (PB1), özel gaz deposu (BG1), hava ayırma tesisi (AU1), ofis binası (OB1), hizmet binası (SB1), veri merkezi (DC1), atık su ön arıtma binası (WT1), alkali atık su ön arıtma (NH4W) ve otopark (PK1) dahil çok sayıda destek binası gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Fab 29, kendi trafo merkezi aracılığıyla orada bulunan 380 kV yüksek gerilim hattına bağlanacak. Fabrikada ayrıca acil durum güç sağlamak için geleneksel dizel jeneratörler yerine bir batarya depolama sisteminin de kullanılması planlanıyor.

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