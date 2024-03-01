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    Anlık Bildirim

    Intel'in 1nm çip üretecek Almanya fabrikasının şemaları ortaya çıktı

    Intel, Almanya'nın Magdeburg yakınında kuracağı çip üretim tesisinin ayrıntılı planlarını yayınladı. Tesis başlangıçta iki fabrikaya sahip olacak ve gelecekte 6 ek modül daha eklenecek.
    Intel'in 1nm çip üretecek Almanya tesisinin şemaları ortaya çıktı
    Intel'in Almanya'nın Magdeburg yakınında kuracağı çip üretim tesisinin ayrıntılı planlarını yayınlandı. Tesis başlangıçta iki fabrikaya sahip olacak ve gelecekte 6 ek modül daha eklenecek.

    HardwareLuxx ve Heise.de tarafından keşfedilen planlar, dünyanın en gelişmiş plaka (wafer) fabrika araçlarını barındıracak. Yaklaşık 30 milyar euroya mâl olması beklenen fabrikaların 2027'nin sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor.

    Fab 29.1 ve Fab 29.2 adlı iki modül, toplam 530 metre uzunluğa ve 153 metre genişliğyle yaklaşık 81.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak. Fabrikada, low-NA ve high-NA aşırı ultraviyole (EUV) litografi araçlarıyla üretim yapılacak. Bu sayede Fab 29'da Intel 14A (1.4nm) ve ve hatta Intel 10A (1nm) üretim süreçleriyle üretim yapabilmek mümkün olacak.

    Intel'in 1nm çip üretecek Almanya tesisinin şemaları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Intel'in 1nm çip üretecek Almanya tesisinin şemaları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel'in Magdeburg projesinin saha planında iki modülün (Fab 29.1 ve Fab 29.2) yanı sıra soğutucu ve kaynatma tesisleri (BC1), depo (WH1), ultra saf su deposu (PB1), özel gaz deposu (BG1), hava ayırma tesisi (AU1), ofis binası (OB1), hizmet binası (SB1), veri merkezi (DC1), atık su ön arıtma binası (WT1), alkali atık su ön arıtma (NH4W) ve otopark (PK1) dahil çok sayıda destek binası gösteriliyor. 
    Intel'in 1nm çip üretecek Almanya tesisinin şemaları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Fab 29, kendi trafo merkezi aracılığıyla orada bulunan 380 kV yüksek gerilim hattına bağlanacak. Fabrikada ayrıca acil durum güç sağlamak için geleneksel dizel jeneratörler yerine bir batarya depolama sisteminin de kullanılması planlanıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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