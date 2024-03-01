Intel'in 1nm çip üretecek Almanya fabrikasının şemaları ortaya çıktı

HardwareLuxx ve Heise.de tarafından keşfedilen planlar, dünyanın en gelişmiş plaka (wafer) fabrika araçlarını barındıracak. Yaklaşık 30 milyar euroya mâl olması beklenen fabrikaların 2027'nin sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor.
Fab 29.1 ve Fab 29.2 adlı iki modül, toplam 530 metre uzunluğa ve 153 metre genişliğyle yaklaşık 81.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak. Fabrikada, low-NA ve high-NA aşırı ultraviyole (EUV) litografi araçlarıyla üretim yapılacak. Bu sayede Fab 29'da Intel 14A (1.4nm) ve ve hatta Intel 10A (1nm) üretim süreçleriyle üretim yapabilmek mümkün olacak.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.