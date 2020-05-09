Intel DG1 SiSoftware’de görüldü

Intel bir süredir harici ekran kartı hazırlığında. Farklı EU konfigürasyonlarında karşımıza çıkan kart bu sefer de SiSoftware’in veri tabanına düştüİlginizi Çekebilir Intel’in Ice Lake için yayınladığı yeni sürücüsü %43’e varan enerji verimliliği sağlayacak
768 shader-3 GB VRAM
Son örnek 96 EU içerisinde 768 işlem birimi taşıyor. 3 GB VRAM’le desteklenmiş test kartının entegre grafik çözümünün harici formata dönüştürülerek elde edilen bir model olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan Xe-LP GPU’sunu taşıyacak DG1 ekran kartının devamı niteliğinde DG2’de EU başına 8-16 çekirdek görebiliriz.
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Bu durumda 2048 işlem birimine sahip giriş-orta segment bir karttan söz ediyor olabiliriz. Daha önce 120 EU içerisinde 968 çekirdek içeren DG1 ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise HPC alanına yönelik geliştirilen LGA soketli Xe-HP GPU’su Raja Koduri tarafından Twitter üzerinden paylaşılmıştı. Görünüşe göre bu yıl DG serisi kartlar hakkında daha fazla detay gelmeye devam edecek.
https://videocardz.com/newz/intel-xe-dg1-desktop-graphics-spotted-with-768-cores Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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