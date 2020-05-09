Intel DG1 SiSoftware’de görüldü

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Intel bir süredir harici ekran kartı hazırlığında. Farklı EU konfigürasyonlarında karşımıza çıkan kart bu sefer de SiSoftware’in veri tabanına düştü

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768 shader-3 GB VRAM

Son örnek 96 EU içerisinde 768 işlem birimi taşıyor. 3 GB VRAM’le desteklenmiş test kartının entegre grafik çözümünün harici formata dönüştürülerek elde edilen bir model olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan Xe-LP GPU’sunu taşıyacak DG1 ekran kartının devamı niteliğinde DG2’de EU başına 8-16 çekirdek görebiliriz.

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Bu durumda 2048 işlem birimine sahip giriş-orta segment bir karttan söz ediyor olabiliriz. Daha önce 120 EU içerisinde 968 çekirdek içeren DG1 ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise HPC alanına yönelik geliştirilen LGA soketli Xe-HP GPU’su Raja Koduri tarafından Twitter üzerinden paylaşılmıştı. Görünüşe göre bu yıl DG serisi kartlar hakkında daha fazla detay gelmeye devam edecek.

https://videocardz.com/newz/intel-xe-dg1-desktop-graphics-spotted-with-768-cores

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