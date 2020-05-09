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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel DG1 SiSoftware’de görüldü

    Yarıiletken üreticisinin GPU çalışmaları devam ediyor. Yeni yonga bu sefer de Sisoft’ta belirdi.
    6 gün
    2,8b
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    3
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel DG1 SiSoftware’de görüldü
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    Intel bir süredir harici ekran kartı hazırlığında. Farklı EU konfigürasyonlarında karşımıza çıkan kart bu sefer de SiSoftware’in veri tabanına düştü

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    768 shader-3 GB VRAM

    Son örnek 96 EU içerisinde 768 işlem birimi taşıyor. 3 GB VRAM’le desteklenmiş test kartının entegre grafik çözümünün harici formata dönüştürülerek elde edilen bir model olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan Xe-LP GPU’sunu taşıyacak DG1 ekran kartının devamı niteliğinde DG2’de EU başına 8-16 çekirdek görebiliriz.

    Intel DG1 SiSoftware’de görüldü
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    Ayrıca Bkz. "RX 5600M/5700M’li dizüstü sızdı: Navi mobilde iddialı olabilir"

    Bu durumda 2048 işlem birimine sahip giriş-orta segment bir karttan söz ediyor olabiliriz. Daha önce 120 EU içerisinde 968 çekirdek içeren DG1 ortaya çıkmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde ise HPC alanına yönelik geliştirilen LGA soketli Xe-HP GPU’su Raja Koduri tarafından Twitter üzerinden paylaşılmıştı. Görünüşe göre bu yıl DG serisi kartlar hakkında daha fazla detay gelmeye devam edecek.



    https://videocardz.com/newz/intel-xe-dg1-desktop-graphics-spotted-with-768-cores Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sedatkuran (sedat kuran) 6 gün
    Yeniler bilmez intelin 1998 yıllarda i740 kodunda bir grafik kartı vardi. Ben ona intelin pici diyorum çünkü piyasaya sürdü birdaha ne sürücü ne başka bişey desteği öylece bitti olay.
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    sercanyurtseven (Sercan Yurtseven) 5 gün sedatkuran
    1998 yılının pentium 2 300mhz 32mb ram olan ilk bilgisayarımda vardı bu kart. Kartta 8mb sdram vardı. Nfs 3, Mk4, World Cup 98 oynamıştım sorunsuz. Hard Truck 2 açmayınca (direct 3d hızlandırma desteği yok) 32mb ati rage 128 pro ve 128mb sd ram alıp açmıştım oyunu ama fps sorunu gene de vardı. Kartı satmıştım. Şimdi olsa satmam müzelik gibi bir karttı i740. Intel in ilk ve tek harici agp ekran kartı. En fazla verdiği renk 24bit ti intel i740 ın. Ati yi takınca 32bit renk ayarına çıkarmıştım. Vcd filmler daha kaliteli olmuştu.
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    Bloodin 6 gün
    Kimse yorum yazmamış çünkü işlemci piyasasında Intel'in nasıl at koşturduğunu, ne kadar paragöz olduğunu, hatta ne kadar çirkef olduğunu (bilgisayar şirketlerine AMD'li cihaz üretmemeleri ve satmamaları için nasıl baskı hatta şantaj yaptığını) insanlar defalarca ve defalarca gördü, bu yüzden kimse Intel'in Nvidia ve AMD'ye rakip olabileceğini düşünmüyor. Yine de mimari gelişim açısından yeni ve güçlü bir aktörün piyasaya girişi sevindirici bir olay.
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