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    RX 5600M/5700M’li dizüstü sızdı: Navi mobilde iddialı olabilir

    AMD’nin uzun süredir haber alınmayan RX 5600M/5700M çözümü yeniden ortaya çıktı.
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    Metehan Göktaş
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    RX 5600M/5700M’li dizüstü sızdı: Navi mobilde iddialı olabilir

    Tanıtımın ardından uzun süredir sessizliğini koruyan mobil Navi 10 GPU’su bir dizüstü ile birlikte yeninden gündeme geldi. Yongalar mobilde rekabetçi olabilir.

    Paylaşılan dizüstü AMD’nin Ryzen 4000H serisi işlemcisini ve Navi-10M GPU’sunu taşıyor. Renoir APU’su zaten hali hazırda oldukça güçlü bir işlemciyle geliyor. Navi ile kombinasyonlar yüksek performanslı oyuncu dizüstüleri için birebir olabilir.

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    1080p yüksek tazeleme hızlı panelde akıcı deneyim

    Tahminlere göre RX 5600M GTX 1660 Ti mobile veya RTX 2060 mobile’a, RX 5700M ise RTX 2060 Super mobile veya RTX 2070 Super mobile kartlarıyla eşleşebilir. Masaüstü kartla aynı shader içeren RX 5600M özellikle önem taşıyor.

    Zira RX 5600 XT, yüksek tazeleme hızına sahip 1080p oyunculuğu hedef alıyor. 1080p ekranların yaygınlaştığı dizüstü kanadında yüksek tazeleme hızına sahip bir notebook’ta RX 5600M akıcı deneyim sunabilir.

    RX 5700M ve RX 5600M aynı masaüstünde olduğu gibi aynı çekirdek sayısı ile gelecek. 2304 işlem birimi, 144 doku ünitesi ve 32 ROP içeren Navi 10’a RX 5600M’de 192 bit bellek veri yoluna sahip 6 GB GGDR6 bellekler eşlik ederken RX 5700M’de 256 bit bellek veriyolunun kullanılacağı 8 GB GDDR6 VRAM yer alacak. Bellek frekansı tarafında ise her iki modelde de 12 Gbps hızı sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı"

    RX 5600M 1190-1265 MHz aralığında, RX 5700M ise 1620-1720 MHz’lik çalışma aralığıyla heyecan verici nitelikte. Son olarak AMD’nin Renoir+Navi konfigürasyonu için SmartShift teknolojisini kullanması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/266753/amd-coming-around-to-launching-the-radeon-rx-5600m-and-rx-5700m Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Morichannnn (Akın Özer) 1 hf. en beğenilen CWaRRioR
    Dediğiniz sorunlar Mart update’i önemli ölçüde düzeldi. Şahsen %70 oranını abartı olarak görüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    CWaRRioR 1 hf. Morichannnn
    Reddit'te Radeon ve Nvidia subredditlerine bir bakın. Radeon konuları genellikle sürücü problemleriyken, Nvidia'da GeForce kartlarla toplanmış kasa paylaşımları çoğunlukta. Belki AMD için siyah ekran konusu artık geçerliliğini korumuyordur, belirttiğiniz gibi sürücü problemleri de büyük ölçüde giderilmiştir ama kullanıcıların açtığı konularına bakarsanız az çok memnuniyet durumu ortaya çıkıyor. Nvidia konularında Amd'den Nvidia'da geçip daha mutlu olduğunu paylaşanlar varken benzer durum Radeon konularında yok maalesef.



    İnanın bunu taraflı olarak yazmıyorum, zira 5700xt alacakken Navi 2 bekleyen biri olarak durum değerlendirmeye çalışıyorum. Umarım konular güncelliğini korumuyordur. Sonuçta kimse benzer performans için daha fazla ödemek istemez.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 6 gün
    Bir amd kullanıcısı olarak, mobilde bugüne kadar amd başarısı görmedim.

    Bugüne kadar kullandığım mobil amd leein de hepsi çöptü.



    Bu konuda bi atak yapmanın vakti geldi.

    Umarım bu seri göz doldurur.



    Amd vega dan sonra masaüstü sorunlarına hızla çözüm getirdi, her ne kadar 5700 serisi ufak bir sekteye uğrasa da. Mobil tarafta böyle bir zaman lüksü yok. Ya yapacaksın yada yapmayacaksın.
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    CWaRRioR 1 hf.
    Reddit'te takip ediyorum, Radeon konuların %70'i siyah ekran problemiyle ilgili. Her kafadan başka bir ses çıkıyor. Onu kaldır, bunu kur, bunu yükseltme vs uzuyor liste. Üst seviye kart alıp sürücüler düzgün çalışsın diye taklalar atacaksak bir anlamı kalmamış oluyor, aksine moral bozucu bir durum bence.

    F/P beklentimden dolayı Navi 2'yi bekliyordum açıkçası ama sürücü meselesi hiç güven vermiyor. AMD yazılım tarafını acil iyileştirmeli diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde GPU'ların akıbeti belli olur artık.
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    Morichannnn (Akın Özer) 1 hf. CWaRRioR
    Dediğiniz sorunlar Mart update’i önemli ölçüde düzeldi. Şahsen %70 oranını abartı olarak görüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Çok fazla AMD ekran kartı kullandım ve her zaman memnun kaldım. Paramın karşılığını verdi. Ancak Nvidianın cuDNN kütüphanesi vs. yapay zeka işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. AMD böyle bir kolaylık getirmediği sürece ekran kartında tercihim nVidia olacak bundan sonra. Ama işlemcide AMD akar yine
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    Denorath 1 hf.
    Hala piyasada yeterince 4000 serisi AMD li laptop yok. Yine İntel’ mi çelme takıyor acaba 🧐
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