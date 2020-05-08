RX 5600M/5700M’li dizüstü sızdı: Navi mobilde iddialı olabilir

Tanıtımın ardından uzun süredir sessizliğini koruyan mobil Navi 10 GPU’su bir dizüstü ile birlikte yeninden gündeme geldi. Yongalar mobilde rekabetçi olabilir.

Paylaşılan dizüstü AMD’nin Ryzen 4000H serisi işlemcisini ve Navi-10M GPU’sunu taşıyor. Renoir APU’su zaten hali hazırda oldukça güçlü bir işlemciyle geliyor. Navi ile kombinasyonlar yüksek performanslı oyuncu dizüstüleri için birebir olabilir.

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1080p yüksek tazeleme hızlı panelde akıcı deneyim

Tahminlere göre RX 5600M GTX 1660 Ti mobile veya RTX 2060 mobile’a, RX 5700M ise RTX 2060 Super mobile veya RTX 2070 Super mobile kartlarıyla eşleşebilir. Masaüstü kartla aynı shader içeren RX 5600M özellikle önem taşıyor.

Zira RX 5600 XT, yüksek tazeleme hızına sahip 1080p oyunculuğu hedef alıyor. 1080p ekranların yaygınlaştığı dizüstü kanadında yüksek tazeleme hızına sahip bir notebook’ta RX 5600M akıcı deneyim sunabilir.

RX 5700M ve RX 5600M aynı masaüstünde olduğu gibi aynı çekirdek sayısı ile gelecek. 2304 işlem birimi, 144 doku ünitesi ve 32 ROP içeren Navi 10’a RX 5600M’de 192 bit bellek veri yoluna sahip 6 GB GGDR6 bellekler eşlik ederken RX 5700M’de 256 bit bellek veriyolunun kullanılacağı 8 GB GDDR6 VRAM yer alacak. Bellek frekansı tarafında ise her iki modelde de 12 Gbps hızı sunulacak.

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RX 5600M 1190-1265 MHz aralığında, RX 5700M ise 1620-1720 MHz’lik çalışma aralığıyla heyecan verici nitelikte. Son olarak AMD’nin Renoir+Navi konfigürasyonu için SmartShift teknolojisini kullanması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/266753/amd-coming-around-to-launching-the-radeon-rx-5600m-and-rx-5700m

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