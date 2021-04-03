Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş

Mavi ekibin uzun yılların ardından geliştirdiği ilk harici masaüstü ekran kartı ilk defa performans testinde ter döktü.İlginizi Çekebilir Intel DG1, RX 560 ve GTX 1050’den yavaş olabilir
DG1 performans testinde
Basemark’ın testlerinde strese sokulan Xe mimarili Intel DG1 ekran kartı birlikte çalışabildiği 2 anakarttan birisi olan ASUS PRIME H410M üzerinde çalıştırılmış.
Kart testlere göre 17289 puan alarak 17349 puanlık skora sahip AMD’nin yaşlı kartlarından HD 7850 ile benzer performans göstermiş. 4 GB LPDDR4-4266 MHz VRAMli DG1’in güncel modellerdeki karşılığı geride kalmakla birlikte RX 550 olmuş.
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Intel henüz DG1’i diğer platformlar için doğrulamasa da oyuncuların firmadan beklentisi daha fazla. Bu bağlamda oyunlara yönelik geliştirilen Xe-HPG mimarili kartlar mutfakta pişmeye devam ediyor.
https://videocardz.com/newz/asus-iris-xe-with-intel-dg1-gpu-tested-slower-than-radeon-rx-550 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Söylendiği gibi 3070- 3080 arasında olsaydı şimdiye kadar bu donanım kıtlığında 3 kere piyasaya çıkardı.
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