Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş

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Mavi ekibin uzun yılların ardından geliştirdiği ilk harici masaüstü ekran kartı ilk defa performans testinde ter döktü.

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DG1 performans testinde

Basemark’ın testlerinde strese sokulan Xe mimarili Intel DG1 ekran kartı birlikte çalışabildiği 2 anakarttan birisi olan ASUS PRIME H410M üzerinde çalıştırılmış.

Kart testlere göre 17289 puan alarak 17349 puanlık skora sahip AMD’nin yaşlı kartlarından HD 7850 ile benzer performans göstermiş. 4 GB LPDDR4-4266 MHz VRAMli DG1’in güncel modellerdeki karşılığı geride kalmakla birlikte RX 550 olmuş.

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Ayrıca Bkz. "Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı"

Intel henüz DG1’i diğer platformlar için doğrulamasa da oyuncuların firmadan beklentisi daha fazla. Bu bağlamda oyunlara yönelik geliştirilen Xe-HPG mimarili kartlar mutfakta pişmeye devam ediyor.

https://videocardz.com/newz/asus-iris-xe-with-intel-dg1-gpu-tested-slower-than-radeon-rx-550

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