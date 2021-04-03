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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş

    Geçtiğimiz aylarda PCB’sine göz atılan DG1 bu sefer performans testinde ter döktü. Kart beklendiği üzere multimedya odaklı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
    03 Nisan 2021, 11:30 (1 hf.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş
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    Mavi ekibin uzun yılların ardından geliştirdiği ilk harici masaüstü ekran kartı ilk defa performans testinde ter döktü.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel DG1, RX 560 ve GTX 1050’den yavaş olabilir

    DG1 performans testinde

    Basemark’ın testlerinde strese sokulan Xe mimarili Intel DG1 ekran kartı birlikte çalışabildiği 2 anakarttan birisi olan ASUS PRIME H410M üzerinde çalıştırılmış.

    Kart testlere göre 17289 puan alarak 17349 puanlık skora sahip AMD’nin yaşlı kartlarından HD 7850 ile benzer performans göstermiş. 4 GB LPDDR4-4266 MHz VRAMli DG1’in güncel modellerdeki karşılığı geride kalmakla birlikte RX 550 olmuş.

    Ayrıca Bkz. "Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı"

    Intel henüz DG1’i diğer platformlar için doğrulamasa da oyuncuların firmadan beklentisi daha fazla. Bu bağlamda oyunlara yönelik geliştirilen Xe-HPG mimarili kartlar mutfakta pişmeye devam ediyor.



    https://videocardz.com/newz/asus-iris-xe-with-intel-dg1-gpu-tested-slower-than-radeon-rx-550
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klavuzu karga olanın burnu noktan çıkmazmış. İntel Raja ile yanlış klavuz seçti...
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    hellmare (Akif Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    80cu birimi ile olacğı bu kadar zaten. 512cu olanı görmek lazım.
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    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonuçlar umut verici, sonuçta bu kart sadece 30W güç tüketimine sahip. 512EU'lu versiyonu bu hesapla RX 6700 XT-RTX 3070 arasında bir performansa sahip olur. Tabi birde DG1'den daha yeni mimari olacağı için HPG kartlarda (DG2 mesela) bundan daha yüksek değerler de görebiliriz.
    Sonuçlar umut verici, sonuçta bu kart sadece 30W güç tüketimine sahip. 512EU'lu versiyonu bu hesapla RX 6700 XT-RTX 3070 arasında bir performansa sahip olur. Ta...
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
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    mav1li (Selim ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    80cu ile rx550den yavaş ise sentetik test programlarında 1080ti ayarı olacak gibi duruyor. Yeni mimari olduğu için doğru düzgün sürücü desteği bile yoktur. Bazı oyunlarda gtx1060-rx580 civarına bile düşüyordur.

    Söylendiği gibi 3070- 3080 arasında olsaydı şimdiye kadar bu donanım kıtlığında 3 kere piyasaya çıkardı.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DG1 intelin ürettiği yeni seri ekran kartları arasında en düşük multimedia çözümü olarak üretilen kart değilmidir? RX550 almış 17619 puan DG1 almış 17289 puan neredeyse aynı bence sonuç harika multimedia kartı böyleyse gaming kartı RTX 3000 series e kafa tutacak demektir. Bence harika sonuç.
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    C caglar.35 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk testler için umut verici. Intel yeni girdiği Ekran kartı tarafında yavaş yavaş kendinden söz ettirecektir. İlk testlerde RX550'den yavaş olması şuan için çok da önemli değil. Sonuçta AMD ve Nvidia çok uzun zamandır ekran kartı üretimi yapıyor. Intel yeni oyuncu olarak gelmesi, son kullanıcıya alternatif olması, fiyat rekabeti sağlayabilir. Merakla bekliyoruz:)
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    Spazioso (Engin Durak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle ki bahsi geçen kartın düşük güç tüketimini göze alarak yorumlarsak performansı bence gayet iyi. Keza bu kartın giriş segmenti olacağı da söylendi. Makalede belirtildiği gibi, yüksek performans isteyenler Xe-HPG olan kartları beklemeli.
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    F fleimkepa 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ıntel uzun süreden sonra ekran kartına çok daha fazla önem vermeye başladı ilk testlere göre yorum yapmak çok mantıklı değil "sizlerin değimi ile " eksik yönlerini geliştirip son kullanıcıya performanslı bir ekran kartı sunacaktır
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    W WalkerCyborgCK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk testlere göre bence başarılı bir kart. RX 550 den yavaş da olsa oralara kadar performans olarak yetişmiş bir kart. Zamanla daha güçlü versiyonlar ile Intel de bu pazardan pay almaya başlayacak ve bu rekabet son kullanıcıya f/p olarak geri dönecektir.
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    S serhatdaki (Serhat AKİN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=0frNP0qzxQc nvidia 1 nisan şakası
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Watt değerleri daha iyi bir fikir verebilirdi.
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tum Intel,AMD Anakartlarda calısıyor mu?
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    Reception47 (Recep - Tarık Ovalı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konu başlığına göre Rx550 den yavaş, ozaman 1030 gibi bişey ve gtx 750TI diye bir kart var ve bunların ikisininde üzerine basan bir model olrk bugün bile 0 olarak satılıyor, o zaman yarın öbürgün nvidia aynı 1050TI'da yaptığı gibi onunda tekrar üretime sokar.
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    3006 kez okundu.
    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    intel dg1 performansı, intel dg1 ve
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