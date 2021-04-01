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    Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı

    Nvidia Ampere mimarisini mobil kanatta giriş seviyesine sunmaya hazırlanıyor. Paylaşılan oyun testleri yeni nesil uygun fiyatlı dizüstülerin performansına dair fikir veriyor.
    01 Nisan 2021, 19:30 (Güncellendi, 02 Nisan, 01:15)
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    Metehan Göktaş
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    Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı

    Yeşil ekibin masaüstü çözümleri stoklarda bulunamazken üst segment seçenekler de soluğu kripto para çiftliklerinde aldı. Beklentiler giriş seviyesi modeller üzerinde.

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    RTX 3050

    Nvidia’nın mobil RTX 3050 ve RTX 3050 Ti seçenekleri 35-80 watt arası TGP ile gelecek. 2048 CUDA çekirdeğine yer verilen RTX 3050’de baz frekans 712-1530 MHz aralığında değişirken boost frekansı 1057-1740 MHz arasında belirlenecek.

    RTX 3050 Ti

    RTX 3050 Ti’da ise 2560 işlem birimli yonga için taban frekans tarafında 735-1463 MHz ve tepe frekans kanadında 1035-1695 MHz penceresinde değişecek.  Her iki kartta da 88 GB/s bant genişliği sunan 4 GB kapasiteli GDDR6 belleklere yer verileceğini ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "RTX 30 için Resizable BAR desteği geldi"

    Son olarak 3DMark TimeSpy ve Shadow of the Tomb Raider testlerine göre RTX 3050 Ti RTX 2060 Max-Q seviyesinde görünüyor. RTX 3050 ise GTX 1650 Ti’ın kaydadeğer farka önüne geçerken GTX 1660 Ti Max-Q ensesinde yer almış.



    https://www.techpowerup.com/280451/nvidia-geforce-rtx-3050-3050-ti-laptop-gpu-specifications-performance-leaked
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    Feyzuli 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1660TI ile yarışamıyor bile. Şaka gibi... 2050 değil 3050 serisinden bahsediyoruz.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    bamorex (baha berk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık Nvidia GTX ekran kartlarını üretmeyi bırakacak vede en düşükten en yüksek performansa dayalı RTX ekran kartları üretecek sadece sanırım.
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    Arisaka 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anlaşıldı ki oyuncular RX6000 ve RTX30 serilerini pas geçecek.

    Ethereum düştü, korona duruldu, piyasa oturdu kartlar yaygınlaştı derken RX7000 ve RTX40 kartlar gelicek zaten, tabi dolar o zamana kadar ortalama 9.5 yi bulur.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ti 6 gb olmalıydı.
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    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel ile Nvidia sayı saymayı unutmuş. Bu sene çıkardıkları yeni ürünleri eski muadillerinden kötü oluyor. 1660ti nereeeee 3050ti nere.
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    Lonestalker 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1660 süper ve Tİ bu karttan daha iyi değmez RTX için almaya. zaten ki pahalı da olacak RTX yüzünden
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    N nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3050 4gb vram :D gtx 680m 4gb vram :D :D
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    No Way Out (Mert A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece SOTTR'de yüksek genel olarak 2060'dan kötü. Masaüstü 2060'dan ise ciddi daha kötü.
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    Feyzuli 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1660TI ile yarışamıyor bile. Şaka gibi... 2050 değil 3050 serisinden bahsediyoruz.
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    marsk35 (Marsk KY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3050 ti 2060 dan iyimiş de sıkıntı şu 2060 bile alamazken buna hiç bulaşamayız
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