Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı

Yeşil ekibin masaüstü çözümleri stoklarda bulunamazken üst segment seçenekler de soluğu kripto para çiftliklerinde aldı. Beklentiler giriş seviyesi modeller üzerinde.

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Mobil RTX A5000 GPU’su gün yüzüne çıktı

RTX 3050

Nvidia’nın mobil RTX 3050 ve RTX 3050 Ti seçenekleri 35-80 watt arası TGP ile gelecek. 2048 CUDA çekirdeğine yer verilen RTX 3050’de baz frekans 712-1530 MHz aralığında değişirken boost frekansı 1057-1740 MHz arasında belirlenecek.

RTX 3050 Ti

RTX 3050 Ti’da ise 2560 işlem birimli yonga için taban frekans tarafında 735-1463 MHz ve tepe frekans kanadında 1035-1695 MHz penceresinde değişecek. Her iki kartta da 88 GB/s bant genişliği sunan 4 GB kapasiteli GDDR6 belleklere yer verileceğini ekleyelim.

Ayrıca Bkz. "RTX 30 için Resizable BAR desteği geldi"

Tam Boyutta Gör

Son olarak 3DMark TimeSpy ve Shadow of the Tomb Raider testlerine göre RTX 3050 Ti RTX 2060 Max-Q seviyesinde görünüyor. RTX 3050 ise GTX 1650 Ti’ın kaydadeğer farka önüne geçerken GTX 1660 Ti Max-Q ensesinde yer almış.

https://www.techpowerup.com/280451/nvidia-geforce-rtx-3050-3050-ti-laptop-gpu-specifications-performance-leaked

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