Intel ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağı bilgisi çeviri hatası çıktı

Intel son dönemde ekran kartı konusundaki çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Buna karşın firmanın çözümlerini büyük bir gizlilikle geliştirmesi nedeniyle donanım dünyasının yeni modeller hakkında pek bir bilgisi yok. Haliyle en ufak bir bilgi dahi büyük dikkat çekiyor.

İşte o bilgilerden birisi de Intel’in ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağına dair sızıntıydı. Intel’e yöneltilen soru sonucunda doğru bilgiye ulaşıldı. Yanlış bilginin kaynağının kanalın Rusça yapılan röportajı İngilizceye çevirirken yaptığı bazı hatalar olduğu düşünülüyor.

100 dolardan başlayan modeller

https://www.tomshardware.com/news/intel-discrete-gpu-xe-debut-200,40083.html

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Firma görünüşe göre ekran kartı pazarına girişte AMD’nin Polaris kartları döneminde izlediği stratejiyi izleyecek.ekran kartları üst segmentlerde yerini veri merkezlerinin hedef alındığı HBM bellekli kaslara bırakacak. Ayrıca firma bu stratejiyiplanlıyor. Son olarakbizlerle birlikte olması beklenen Xe grafik mimarili kartlarınüretim sürecinden geçeceğini aktaralım.