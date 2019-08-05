Intel ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağı bilgisi çeviri hatası çıktı

Intel son dönemde ekran kartı konusundaki çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Buna karşın firmanın çözümlerini büyük bir gizlilikle geliştirmesi nedeniyle donanım dünyasının yeni modeller hakkında pek bir bilgisi yok. Haliyle en ufak bir bilgi dahi büyük dikkat çekiyor.
İşte o bilgilerden birisi de Intel’in ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağına dair sızıntıydı. Intel’e yöneltilen soru sonucunda doğru bilgiye ulaşıldı. Yanlış bilginin kaynağının kanalın Rusça yapılan röportajı İngilizceye çevirirken yaptığı bazı hatalar olduğu düşünülüyor.
100 dolardan başlayan modellerFirma görünüşe göre ekran kartı pazarına girişte AMD’nin Polaris kartları döneminde izlediği stratejiyi izleyecek. 100 dolardan başlayan ekran kartları üst segmentlerde yerini veri merkezlerinin hedef alındığı HBM bellekli kaslara bırakacak. Ayrıca firma bu stratejiyi 2-3 yıl daha sürdürmeyi planlıyor. Son olarak 2020 yılında bizlerle birlikte olması beklenen Xe grafik mimarili kartların 10 nm üretim sürecinden geçeceğini aktaralım.
https://www.tomshardware.com/news/intel-discrete-gpu-xe-debut-200,40083.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle