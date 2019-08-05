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Şu anda 2 kişi burada

Intel ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağı bilgisi çeviri hatası çıktı

Geçtiğimiz günlerde Rus bir YouTube kanalında Raja Koduri’ye ait olduğu belirtilen röportaja yer verilmişti. Yayılan bilgilere dair düzeltme resmi ağızdan geldi.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel son dönemde ekran kartı konusundaki çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Buna karşın firmanın çözümlerini büyük bir gizlilikle geliştirmesi nedeniyle donanım dünyasının yeni modeller hakkında pek bir bilgisi yok. Haliyle en ufak bir bilgi dahi büyük dikkat çekiyor.

İşte o bilgilerden birisi de Intel’in ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağına dair sızıntıydı. Intel’e yöneltilen soru sonucunda doğru bilgiye ulaşıldı. Yanlış bilginin kaynağının kanalın Rusça yapılan röportajı İngilizceye çevirirken yaptığı bazı hatalar olduğu düşünülüyor.

100 dolardan başlayan modeller 

Firma görünüşe göre ekran kartı pazarına girişte AMD’nin Polaris kartları döneminde izlediği stratejiyi izleyecek. 100 dolardan başlayan ekran kartları üst segmentlerde yerini veri merkezlerinin hedef alındığı HBM bellekli kaslara bırakacak. Ayrıca firma bu stratejiyi 2-3 yıl daha sürdürmeyi planlıyor. Son olarak 2020 yılında bizlerle birlikte olması beklenen Xe grafik mimarili kartların 10 nm üretim sürecinden geçeceğini aktaralım.

https://www.tomshardware.com/news/intel-discrete-gpu-xe-debut-200,40083.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 gün
Amd giriş seviyesine oynayacak ama zen 3 çıktıktan sonra bakacak o işe. 2021
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Executor Arhentir 1 gün
Sağlam GPU çıkarmazsa işi çok zor.
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dere.beyi 2 gün
ruslarla ne kadar çok ortak noktamız var yahu :D
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