Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır

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Mavi ekip son yıllarda ard arda gelen erteleme kararlarıyla donanım dünyası tarafından tepki çekiyor. Firma gecikmeyi sürdürmemek adına üretim tesislerini hazır hale getirmeye devam ediyor.

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Ertelemelerin ardından 10 nm üretimi hızlanıyor

Intel’in 2016 yılında duyurmayı planladığı 10 nm’de geldiğimiz nokta halen daha 14 nm’nin rafine edilerek kullanılmaya devam edilmesi şeklinde. Bununla birlikte firma çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Intel yaptığı duyuruyla İsrail ve Oregon’daki tesislerinden sonra 3. 10 nm çıkışı verebilecek fabrikasının müjdesini verdi. 2011 inşasına başlanıp 2014’te yarıiletken üretimi için gerekli ekipmanlarla donatılan fabrika ters giden işler nedeniyle 14 nm sürecini desteklemişti. Ardından yaşanan 14 nm stok sıkıntısı ise 10 nm’yi daha da uzak bir tarihe ertelemişti.

Ayrıca Bkz. "Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı"

2017 yılında Fab 42’de 7 nm üretimi için 7 milyar doların yatırım yapıldığını açıklayan firma bugün tam kapasiteyle 10 nm zarlar üretmeye hazır. Mavi ekibin 10 nm sürecinde DUV tekniğine yer vereceğini de ekleyelim.

https://www.techpowerup.com/273064/intels-10-nm-geared-fab-42-enters-operational-status

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