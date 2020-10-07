Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır

    Intel’de yıllardır ertelenen 10 nm sürecinde somut adımlar atılmaya devam ediliyor. Arizona’daki üretim tesisi üretime hazır hale getirildi.
    2 hf.
    2b
    1
    6
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır
    Tam Boyutta Gör

    Mavi ekip son yıllarda ard arda gelen erteleme kararlarıyla donanım dünyası tarafından tepki çekiyor. Firma gecikmeyi sürdürmemek adına üretim tesislerini hazır hale getirmeye devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar İntel Tiger Lake SoC’unu detaylandırdı: Superfin nodu, Willow Cove, artan önbellek ve Xe iGPU

    Ertelemelerin ardından 10 nm üretimi hızlanıyor

    Intel’in 2016 yılında duyurmayı planladığı 10 nm’de geldiğimiz nokta halen daha 14 nm’nin rafine edilerek kullanılmaya devam edilmesi şeklinde. Bununla birlikte firma çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor.

    Intel yaptığı duyuruyla İsrail ve Oregon’daki tesislerinden sonra 3. 10 nm çıkışı verebilecek fabrikasının müjdesini verdi. 2011 inşasına başlanıp 2014’te yarıiletken üretimi için gerekli ekipmanlarla donatılan fabrika ters giden işler nedeniyle 14 nm sürecini desteklemişti. Ardından yaşanan 14 nm stok sıkıntısı ise 10 nm’yi daha da uzak bir tarihe ertelemişti.

    Ayrıca Bkz. "Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı"

    2017 yılında Fab 42’de 7 nm üretimi için 7 milyar doların yatırım yapıldığını açıklayan firma bugün tam kapasiteyle 10 nm zarlar üretmeye hazır. Mavi ekibin 10 nm sürecinde DUV tekniğine yer vereceğini de ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/273064/intels-10-nm-geared-fab-42-enters-operational-status Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 2 hf. en beğenilen
    Yıllar sonra eski yada emekli bir intel yetkilisi asıl ne oldu neden gecilemedi 10nm ve 7 nm seklinde bir beyanat verdiginde gerçekte ne olduğunu öğreneceğiz. Ve o beyanatta yuzbinlerce wafer in çöpe gittigini de öğreneceğiz gibi geliyor.
    Yıllar sonra eski yada emekli bir intel yetkilisi asıl ne oldu neden gecilemedi 10nm ve 7 nm seklinde bir beyanat verdiginde gerçekte ne olduğunu öğreneceğiz. ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    zdniz (dniz yıldırım) 2 hf.
    Bir tane haberde okumuştum İntel ile diğer firmaların üretim tekniği farklıymış örnek İntel 10 nm si diğer firmaların 7-8 nm karşılığı falan demişlerdi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SuperVisör (mahir cam) 2 hf.
    millet 3 nm hazırlanıyor bunlar geri kalmış tekel olmuş millet muhtaç nasıl olsa
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Niye direkt 7 veya 5 nm geçmedi bunlar?Sıfırdan kurulmuyor mu zaten tesisler?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheStarBox (uğurcan ) 2 hf. ilkerinanç
    10nm üretim lisansını ve gerekli techizatları edinmişlerdir muhtemelen önceden ve boşa gitmesini istemiyorlar. Ayrıca intel in zar boyutuna bakış açısı amd gibi değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 2 hf. en beğenilen
    Yıllar sonra eski yada emekli bir intel yetkilisi asıl ne oldu neden gecilemedi 10nm ve 7 nm seklinde bir beyanat verdiginde gerçekte ne olduğunu öğreneceğiz. Ve o beyanatta yuzbinlerce wafer in çöpe gittigini de öğreneceğiz gibi geliyor.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6s 2 hf. (düzenlendi)
    10nm yıllardır üretebiliyorlar fakat 4 çekirdek üzeri sorun çıkma olasılığı epey yükseliyor. Kullandıkları üretim metodu başlarına bela açtı anlayacağınız. Tsmc ve samsung da bu şekilde üretim yapmaya kalkasa başları elbet ağrırdı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu 2 hf. İstanbul'da dolu beklentisi otopark akınına neden oldu: En yakın otoparkı nasıl buluruz? 2 hf. HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor 2 hf. iPhone 13 ile çentik küçülüyor 2 hf. Microsoft, bilgisayarınızı hangi amaçla kullanacağınızı soran bir Windows 10 kurulum ekranını test ediyor 2 hf. Blizzard Fransa ofisi kapanıyor 2 hf. Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX 2 hf. Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı 2 hf. iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor 2 hf. Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı 2 hf. Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi 2 hf. Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı 2 hf. Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik 2 hf. Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı 2 hf. Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4 2 hf. Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 2 hf. Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor 2 hf. Google, Pixel 2 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor 2 hf. eFootball PES 2021 Nasıl Olmuş? | İlk İzlenim 2 hf. Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır Sonraki 2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek 2 hf. PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada 2 hf. Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon 2 hf. 2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı 2 hf. Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü 2 hf. 2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir 2 hf. Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı 2 hf. GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu 2 hf. İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor 2 hf. Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu 2 hf. Google, Chrome'un mobil sürümlerinde kullanıcıların şifre güvenliğini artırıyor 2 hf. ABD Hastalık Kontrol Merkezi, Kovid-19 kılavuzunu güncelledi 2 hf. Dünyanın ilk akıllı akü desteği rekor kırıyor 2 hf. COD: Black Ops Cold War beta PC sistem gereksinimleri açıklandı 2 hf. PS5 için ilk satış hedefi 7.5 milyondan fazla 2 hf. Türk bilim insanlarının kullandığı yeni yöntem, güneş pillerinin verimliliğini yüzde 28'e kadar artıracak 2 hf. iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı! 2 hf. Yeni Resident Evil filmi duyuruldu: İşte konusu ve oyuncu kadrosu 2 hf. G Suite yerini yeni özelliklerle beraber Google Workspace'e bıraktı: Microsoft Office'e rakip olacak Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız