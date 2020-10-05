Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı

Henüz mavi ekibin ilk masaüstü hibrit işlemcileri kullanıcılarla buluşmamışken sonraki nesillere hazırlık çoktan başladı bile. Son Linux yamalarından birisi firmanın hazırlıklarını ortaya çıkardı.
Ocean Cove+Gracemont mimarisi
Linux kernel’ine eklenen yamada yer alan Meteor Lake işlemcisinin Alder Lake’in devamı niteliğinde olması bekleniyor. Ocean Cove ve Gracemont çekirdeklerinin el ele vereceği yongaların 2022-2023 penceresinde raflardaki yerini alması beklenirken Intel’in 7 nm SuperFin nodunu tercih edeceği düşünülüyor.
Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı"
Aynı dönemde AMD ise Zen 4 mimarili Ryzen işlemcileriyle pazardaki lehine esen rüzgarları devam ettirecek. TSMC’nin 5 nm nodunun kullanılması beklenen Ryzen yongalarının çıkış tarihi henüz doğrulanmamakla birlikte 2022 yılı öngörüldüğünü ekleyelim.
https://videocardz.com/newz/intel-meteor-lake-appears-in-linux-patches Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Sana baktım intel söyle...