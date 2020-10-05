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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı

    Yarıiletken üreticisinin 7 nm SuperFin nodundan çıkacak hibrit işlemcileri Linux yamasında ortaya çıktı. Firma yeni yongalar için hazırlıklara başlamış görünüyor.
    2 hf.
    2,8b
    1
    8
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı
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    Henüz mavi ekibin ilk masaüstü hibrit işlemcileri kullanıcılarla buluşmamışken sonraki nesillere hazırlık çoktan başladı bile. Son Linux yamalarından birisi firmanın hazırlıklarını ortaya çıkardı.

    Ocean Cove+Gracemont mimarisi

    Linux kernel’ine eklenen yamada yer alan Meteor Lake işlemcisinin Alder Lake’in devamı niteliğinde olması bekleniyor. Ocean Cove ve Gracemont çekirdeklerinin el ele vereceği yongaların 2022-2023 penceresinde raflardaki yerini alması beklenirken Intel’in 7 nm SuperFin nodunu tercih edeceği düşünülüyor.

    Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı"

    Aynı dönemde AMD ise Zen 4 mimarili Ryzen işlemcileriyle pazardaki lehine esen rüzgarları devam ettirecek. TSMC’nin 5 nm nodunun kullanılması beklenen Ryzen yongalarının çıkış tarihi henüz doğrulanmamakla birlikte 2022 yılı öngörüldüğünü ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/intel-meteor-lake-appears-in-linux-patches Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    -Rusher- (eren ballı) 2 hf. en beğenilen
    Bana bak amd

    Sana baktım intel söyle...
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf.
    14+++ nm Lake
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    Arisaka 2 hf.
    Ryzen 5000 den sonra intel in hiç şansı yok diyebilirim.
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    WarSaw (Savaş T.) 2 hf.
    gene yeni socket. sanırım intel iflası çekene kadar bu işin kullanıcı tarafında teptiğini bi türlü kavrayamayacak
    Yanıtla +2
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    intel bile bile nm teknolojisini ağırdan alıyor.

    çünkü ! işlem yükü ısı yükseltir.

    nm güç tüketimi az olsada,
    hızlı işlem yapmadığı sürece ısınma ve soğuma süreçleri
    tam verimli olmayacaktır.

    sadece yerden kazanarak üretim maliyetini düşüren bir pazarlama prosesi olarak kalacaktır. ama gerçekçi performans artışı hız artışına bağlıdır.

    diğer firmaların düşük nm değerleri frekans değeri düşük olduğu sürece
    gerçekçi değerleri yansıtması pekte mümkün değil.

    aynı ghz seviyesinde farklı mimarilerin üretim maliyetleri farklıdır.

    gerçek efektrif değerlere ulaşa bilmesi için nm tek başına gerçekçi bir değerlendirme sayılamaz. aynı zamanda hız frekans değerinininde nm küçüldükçe yükselmesi gerekiyor.

    2023 e kadar 10ghz i göremezsek ortada sadece su tabancasıyla oyun oynayan bir sektör var demektir.
    2 Yanıt Yanıtla
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    V4LKyR 2 hf. SEO19ProjectManager
    Çok etkili ve kuvvetli bir yorum olmuş :)
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    Equaties (E. B.) 2 hf. SEO19ProjectManager
    Aldığım işlemci mimarisi dersi ağlıyor şu an
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 hf.
    2022 2023 diyor hey maşallah amd o güne kadar 5nm nin de altına düşecek gibi bakalım görelim
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    -Rusher- (eren ballı) 2 hf. en beğenilen
    Bana bak amd

    Sana baktım intel söyle...
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