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    Intel Frost Canyon NUC detaylandı

    Onuncu nesil Intel Comet Lake işlemcileri temel alan Frost Canyon NUC serisi ilk kez uzak mekân mikrofonlarına yer vererek dijital asistanlara erişimi mümkün kılıyor.
    4 gün
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Frost Canyon NUC detaylandı

    Intel’in ev ve ofis kullanımına yönelik olarak tasarladığı mini bilgisayar konsepti NUC istikrarlı bir şekilde hayatına devam ediyor. Onuncu nesil Intel işlemciler temelinde hazırlanan Frost Canyon NUC serisi tanıtıldı.

    Frost Canyon NUC özellikleri

    NUC 10 serisi onuncu nesil Comet Lake işlemcileri temel alıyor. İşlemciler 6 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Entegre UHD grafikleri olan işlemciler 25W seviyesine kadar ısıl tasarım gücü sunuyor.

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    İki adet SO-DIMM slotu ile 64GB’a kadar DDR4 bellek desteği sunan seride ince versiyonlar tek bir M.2 depolama slotu ile, kalın versiyonlar ise M.2 ve 2.5 inç SATA slotu ile geliyor. Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2, GbE ve HDMI bağlantıları seçenekler arasında.

    NUC 10 serisinin en dikkat çekici tarafı ise uzak alan mikrofonları ile donatılması. Böylece Amazon Alexa ve Microsoft Cortana asistanlarına sesli komut verilebiliyor. Intel NUC 10 serisi önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak ve fiyatı henüz belli değil.



    https://www.anandtech.com/show/15110/intels-frost-canyon-nuc-revealed-sff-pc-w-comet-lake Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    start_system 3 gün
    laptop olsa çok satardı ama böyle sistemleri kimse almaz.
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    aschil 3 gün
    AMD çıkarsa sırf hobi olsun diye alabilirim.
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    ahmethi 3 gün
    AMD 7nm bir NUC yapsa piyasayı götürür...
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    ahmethi 3 gün
    Ölü doğmuş yeni NUC lar hepsi 14 nm eski model CPU kullanıyor kalsın, nezaman intel 10 nm ye geçecek millet 5 nm hesabı yapıp 7 nm kullanıyor
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    mpolat35 4 gün
    Amd vega ekran kartlı işlemci modelleri ile aslında bu yapıya daha uygun ama bu ürünlere hala girmedi.
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    TsG 4 gün
    Amd nin eksik kaldığı bir bu ürünler kaldı
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