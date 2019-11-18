Intel Frost Canyon NUC detaylandı

Intel’in ev ve ofis kullanımına yönelik olarak tasarladığı mini bilgisayar konsepti NUC istikrarlı bir şekilde hayatına devam ediyor. Onuncu nesil Intel işlemciler temelinde hazırlanan Frost Canyon NUC serisi tanıtıldı.

Frost Canyon NUC özellikleri

NUC 10 serisi onuncu nesil Comet Lake işlemcileri temel alıyor. İşlemciler 6 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Entegre UHD grafikleri olan işlemciler 25W seviyesine kadar ısıl tasarım gücü sunuyor.

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İki adet SO-DIMM slotu ile 64GB’a kadar DDR4 bellek desteği sunan seride ince versiyonlar tek bir M.2 depolama slotu ile, kalın versiyonlar ise M.2 ve 2.5 inç SATA slotu ile geliyor. Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2, GbE ve HDMI bağlantıları seçenekler arasında.

NUC 10 serisinin en dikkat çekici tarafı ise uzak alan mikrofonları ile donatılması. Böylece Amazon Alexa ve Microsoft Cortana asistanlarına sesli komut verilebiliyor. Intel NUC 10 serisi önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak ve fiyatı henüz belli değil.

https://www.anandtech.com/show/15110/intels-frost-canyon-nuc-revealed-sff-pc-w-comet-lake