Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi

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İstanbul’da birbiri ardına mağaza açılışları yaptıktan sonra İzmir’e geçen Xiaomi son olarak Ankara’da yeni bir mağaza planlamıştı. En fazla hediyenin dağıtılacağı açıklanan Ankara mağazasında büyük bir izdiham yaşandı.

İzdiham yaşandı

Bugün saat 13.00 itibariyle AnkaMall alışveriş merkezinde açılışı yapılacak olan Xiaomi mağazasında sıraya girenlere Mi Band 4, Mi Youth Edition Bluetooth kulaklık, Bluetooth Mini Speaker gibi hediyelerin yanı sıra 1000TL üzeri alışveriş yapanlara 1200 hediye ve her yarım saatte bir telefon çekilişi gibi hediyeler verilecekti.

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Ankara’da ilk mağaza olduğu için beklenenin üzerinde bir ilgi ile karşılaşan Xiaomi mağazasında buna bağlı olarak izdiham yaşandı. Mağaza yönetimi izdihamla başa çıkamayınca Çevik Kuvvet çağırmak zorunda kaldı.

Son yapılan açıklamaya göre Xiaomi mağazasının açılışı iptal edildi. 15 gün boyunca Evofone yönetimi söz verdiği hediyelerin dağıtımını farklı etkinliklerle sağlamayı planlıyor.