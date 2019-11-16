Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi

    Bugün AnkaMall alışveriş merkezinde yapılacak olan Xiaomi Ankara mağazası açılışı yaşanan büyük izdiham nedeniyle iptal edildi. Hediyeler daha sonra dağıtılacak.
    6 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    9,6b
    1
    25
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İstanbul’da birbiri ardına mağaza açılışları yaptıktan sonra İzmir’e geçen Xiaomi son olarak Ankara’da yeni bir mağaza planlamıştı. En fazla hediyenin dağıtılacağı açıklanan Ankara mağazasında büyük bir izdiham yaşandı.

    İzdiham yaşandı

    Bugün saat 13.00 itibariyle AnkaMall alışveriş merkezinde açılışı yapılacak olan Xiaomi mağazasında sıraya girenlere Mi Band 4, Mi Youth Edition Bluetooth kulaklık, Bluetooth Mini Speaker gibi hediyelerin yanı sıra 1000TL üzeri alışveriş yapanlara 1200 hediye ve her yarım saatte bir telefon çekilişi gibi hediyeler verilecekti.

    Ayrıca Bkz. "Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu"

    Ankara’da ilk mağaza olduğu için beklenenin üzerinde bir ilgi ile karşılaşan Xiaomi mağazasında buna bağlı olarak izdiham yaşandı. Mağaza yönetimi izdihamla başa çıkamayınca Çevik Kuvvet çağırmak zorunda kaldı.

    Son yapılan açıklamaya göre Xiaomi mağazasının açılışı iptal edildi. 15 gün boyunca Evofone yönetimi söz verdiği hediyelerin dağıtımını farklı etkinliklerle sağlamayı planlıyor.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TITAN 6 gün en beğenilen
    Beleşçi bir toplum yok olmaya mahkumdur -Nietzsche

    sırada beklerken yanımdaki çocuğun telefonuna gözüm takıldı. whatsapp üzerinden gruptaki arkadaşlarıyla yazışıyordu. grubun adını gördükten sonra sıradan ayrılıp üst kattan izlemeye başladım. sonrasında zaten açılışla beraber rezalet başladı ve açılış iptal edildi.
    unutmadan grubun adı: görevimiz beleş.

    bu olay gerçektir. bi arkadaş anlatmış.
    Beleşçi bir toplum yok olmaya mahkumdur -Nietzsche sırada beklerken yanımdaki çocuğun telefonuna gözüm takıldı. whatsapp üzerinden gruptaki arkadaşlarıy...
    Devamını Gör
    Yanıtla +48
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    GoldPunch 6 gün
    İzdiham videosu:



    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 6 gün
    Lan liseliler bir şeyin de b.k unu çıkarmayın. Hoş büyükler de farksız ki örnek olsun.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Chagotta 4 gün
    Ekonomisi iflas etmiş bir ülkede yaşamak zor ama bu kadarda olmamalı.
    Bu tablodan çıkaracağımız çok şey var. Gençlerimiz içinde çok cahil ve
    kendini geliştirmeye çalışmayan bir çoğunluk var. Pırlanta gibi olanlarda var onları tenzih ediyoruz. Görgüsüz büyüyen bir nesil var malesef.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    1. Ankara, necatibey caddesinden izmir caddesine dönüşte, sol köşede mi store var.

    2.cevik kuvvet keşke gelmeseydi de bu ithalatçı ağzının payını alsaydı. Belki bir daha böyle açılış yapmazlardı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cellat87 5 gün
    laa bukadar beleş ne vardıda bu millet bukadar izdiham yapmış?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V2 5 gün
    Rezalet
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sedunar 5 gün
    Millet aç ne yapsın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    antonio_06 5 gün
    Hahahahhahahs bende gitmeyi düşünüyodum sonra kalabalık olur diye gitmekten vazgeçtim . Aslında kalabalık değilmiş hahaha
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    batuta 5 gün
    Nüfusa oranla en çok ölücünün yaşadığı şehirde öyle açılış yapılmaz
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    o8 5 gün batuta
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    trakyAli-1986 5 gün
    Bu olay tatlıcı istilası değil. Malum haber kanalı bunu alıp ülkemiz okadar gelişti ki teknoloji magazasinda izdiham oldu deyip takipçilerine gaz verecektir.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ozgurrdunya 5 gün
    Orayı yıkarlar youtube.com/...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CeradeTairin 6 gün
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    9620 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, xiaomi ankara ve
    5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı 6 gün Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor 6 gün Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir 6 gün Huawei, Motorola Razr benzeri yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor 6 gün TikTok 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı 6 gün Proje yönetim uygulaması Basecamp, ücretsiz paketini kullanıma sundu 6 gün Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti 6 gün Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor 6 gün Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir 6 gün 2si1 | AMD hiç olmadığı kadar güçlü döndü 6 gün Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü 6 gün HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir 6 gün Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı 6 gün AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı 6 gün ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor 6 gün 2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var? 6 gün Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor 6 gün Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz 6 gün Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor 6 gün Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi Sonraki Elza sihrinin gücünü mobil dünyada gösteriyor 6 gün 16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor 6 gün Nvidia mali tablolarda toparlanmaya başladı 6 gün Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı 6 gün Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı 6 gün Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı 6 gün Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek 6 gün Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor 6 gün ISS astronotları, tarihin en zorlu uzay yürüyüşlerinden birisine start verdi 1 hf. Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri 1 hf. Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı 1 hf. Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger 1 hf. Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek 1 hf. Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu 1 hf. Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri 1 hf. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı 1 hf. Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi 1 hf. Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı 1 hf. Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim