Intel Geliştiriciler Forumu'nda (IDF) yeni yol haritasını açıklayacak

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Intel endüstri tarafından merakla beklenen Geliştiriciler Forumu'nu (IDF) 22-24 Eylül tarihlerinde San Francisco'da düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni nesil pek çok teknoloji ve ürünün sergileneceği organizasyonda firmanın 2010 sonrasını kapsayan yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Nehalem mimarisini temel alan yeni nesil mobil işlemcilerin ve Ibeax Peak-M yonga setinin kullanıldığı Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformunu tanıtacak olan Intel aynı zamanda yeni nesil Moorestown platformunu temel alan mobil internet cihazlarını da etkinlikte sergileyecek.

Moorestown platformunun yanı sıra Intel'in ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Medfield platformuna yönelik merak edilen detaylara da açıklık getirmesi bekleniyor. Akıllı telefon pazarını hedef alan Medifled platformuyla birlikte firmanın geçtiğimiz günlerde anons edilen Nokia birlikteliğini detaylarını da yine Geliştiriciler Forumu'nda açıklaması bekleniyor.