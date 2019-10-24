Intel Gemini Lake Refresh işlemcileri önümüzdeki ay geliyor

Intel masaüstü segmentinde AMD’ye ciddi bir pazar payı kaybetse de dizüstü piyasası halen daha yarıiletken devinin elinde. Firma bu avantajını sürdürmek için kullanıcıların karşısına güncellediği yongalarıyla çıkmaya hazırlanıyor.

Goldmont Plus çekirdeği yer alacak

Gelen sızıntılara göre Gemini Lake Refresh modelleri önümüzdeki kasım ayında ilk bilgisayarlardaki yerini almaya başlayabilir. Temel olarak Gemini Lake işlemcileriyle benzer bir çizgiye sahip modeller yine Goldmont Plus çekirdeklerini temel alacak. Celeron sınıfında 2/2 çekirdek konfigürasyonu korunurken Pentium modellerinde ise 4 çekirdekle yola devam edilecek.

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Artan frekansları sayesinde performans iyileştirmesi vadeden yongalardan hali hazırdaki Pentium J5005’in yerini alacak Pentium J5040’ta 1.5-2.8 GHz aralığının yerini 2 GHz taban frekansı ve 3.2 GHz tepe frekansı alacak. Son olarak entegre grafik birimi tarafında yine benzer bir çözümün yer alması muhtemel.

https://www.techpowerup.com/260374/intel-gemini-lake-refresh-coming-this-november