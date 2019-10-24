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    Intel Gemini Lake Refresh işlemcileri önümüzdeki ay geliyor

    Yarı iletken üreticisi Intel Gemini Lake yongalarını güncellemeye hazırlanıyor. Artan frekanslarla karşımıza çıkmasını beklediğimiz Gemini Lake Refresh çözümleri kasım ayında piyasadaki yerini alabili
    2 gün
    2,1b
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    15
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel masaüstü segmentinde AMD’ye ciddi bir pazar payı kaybetse de dizüstü piyasası halen daha yarıiletken devinin elinde. Firma bu avantajını sürdürmek için kullanıcıların karşısına güncellediği yongalarıyla çıkmaya hazırlanıyor.

    Goldmont Plus çekirdeği yer alacak

    Gelen sızıntılara göre Gemini Lake Refresh modelleri önümüzdeki kasım ayında ilk bilgisayarlardaki yerini almaya başlayabilir. Temel olarak Gemini Lake işlemcileriyle benzer bir çizgiye sahip modeller yine Goldmont Plus çekirdeklerini temel alacak. Celeron sınıfında 2/2 çekirdek konfigürasyonu korunurken Pentium modellerinde ise 4 çekirdekle yola devam edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Razer Viper Ultimate en hızlı kablosuz fare olduğu iddiasında"

    Artan frekansları sayesinde performans iyileştirmesi vadeden yongalardan hali hazırdaki Pentium J5005’in yerini alacak Pentium J5040’ta 1.5-2.8 GHz aralığının yerini 2 GHz taban frekansı ve 3.2 GHz tepe frekansı alacak. Son olarak entegre grafik birimi tarafında yine benzer bir çözümün yer alması muhtemel.



    https://www.techpowerup.com/260374/intel-gemini-lake-refresh-coming-this-november Yorum Yaz
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    flagbearer 1 gün en beğenilen
    yorumlara bakıyorum neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaş .4 çekirdek 2 ghz işlemci ile ne oyunu ne benchmark ı ,amd ye laf atmalar filan. intel 9900 k ya yapılacak yorumları yazmışlar buraya . neyin kafası bu ne içiyorsanız bize de verin.
    yorumlara bakıyorum neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaş .4 çekirdek 2 ghz işlemci ile ne oyunu ne benchmark ı ,amd ye laf atmalar filan. intel 9900 k ya yapıla...
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    Madnessisme 4 sa.
    10900k haberi sandim. Junk news
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    bjkyener 23 sa.
    İntel bitmiş Ruhuna ....

    İntel Mobil Sektörünü Kaybederse Çöker
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    Juan Cobra 1 gün
    Yorumlara bak, sünepe intel fangirl'leri basmış konuyu.
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    hcebi11 1 gün
    bende acer notebook var n4000 lü.1 hafta şarj gider diyenler uyansın.4-5 saat gitse iyi!. işlemci ucuz olduğu için notebook bileşenleri de ucuz olanlar oluyor. bu ancak oyun hariç filim/internet için masa üstü olan mini pc lerde iyi olur(noteboklarda çok çabuk işlemci %100 leri görüyor ve fan sesi rahatsız ediyor).4k 60fps filimleri oynatıyor.hevc-10 bit donanım desteği var.yani almayı düşünüyorsanız bir daha düşünün!
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    ilkerinanç 1 gün
    Gene Donanımhaber gene enteresan enteresan yorumsuzlar.Yorum diyemiyorum bunlara.
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    Orodruin 1 gün
    İntel işlemci segmentasyonunun kaba tabirle içine etti. Kaby Lake işlemcilerden sonra hangisi hangisine denk, hangisi nedir gerçekten sayamadım.
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    flagbearer 1 gün en beğenilen
    yorumlara bakıyorum neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaş .4 çekirdek 2 ghz işlemci ile ne oyunu ne benchmark ı ,amd ye laf atmalar filan. intel 9900 k ya yapılacak yorumları yazmışlar buraya . neyin kafası bu ne içiyorsanız bize de verin.
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    Gbness 1 gün Virinom
    Ha biliyomrum zaten TDP değeri en düşük frekanstaki işlemcinin tüketigi güç demek ama 6,10w TDP baya iyi birşey yani o anlamda dedim
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    Gbness 2 gün
    Abi yanlış görmüyorum demi 10w ,6w TDP vala yakında şarjı 1 hafta giden laptoplar görücez sanki Intel yine öptü AMD yi 😂
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Virinom 2 gün Gbness
    GamersNexus'un ilgili videosunu izlemeni öneririm. Kısaca özetlemek gerekirse TDP ile güç tüketimi farklı şeyler. 10W TDPli bir işlemci 15 20W güç tüketebilir.
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    Six Feet Under. 2 gün
    Yaparsa intel yapar. AMD çöpü izlesin anca :)
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    intel gemini lake refresh, intel goldmont plus ve
    4 etiket daha 14 nm+++ İşlemci Donanım Metehan Göktaş
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