Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Viper Ultimate en hızlı kablosuz fare olduğu iddiasında

    Oyunlarda kablo derdi yaşamamak için kablosuz fare tercih ediyorsanız Razer Viper Ultimate oyuncu faresi piyasadaki en iyi modele yüzde 25 fark attığını iddia ediyor.
    2 sa.
    359
    13
    3
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Razer Viper Ultimate en hızlı kablosuz fare olduğu iddiasında
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasında farenin bilgisayar ile hızlı iletişimi büyük önem taşıyor. Bir de kablosuz özellik devreye girdiğinde üreticilerin ekstra teknolojiler geliştirmesi gerekiyor. Razer Viper Ultimate bu konuda en hızlısı olduğu iddiasında.

    Razer Viper Ultimate özellikleri ve fiyatı

    Razer Viper Ultimate kablosuz fare HyperSpeed teknolojisini kullanıyor. 2.4GHz kablosuz bağlantı kuran HyperSpeed teknolojisi gecikmeleri en aza indiriyor. Sensörün hassasiyeti 20000DPI olarak belirlenirken saniyede 650 inçe kadar hızlanma yeteneği mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    Fare için tercih edilen optik anahtarlar 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı. Oyuncular farenin hassasiyetini ayarlayabiliyor. 8 programlanabilir tuş oyunlarda kolaylık sağlıyor. Ayrıca Razer Chroma aydınlatma ile diğer donanım bileşenlerine uyum sağlayabiliyor.

    Razer Viper Ultimate tek şarjda 70 saate kadar oyun tecrübesi sunabiliyor. Satışlara başlayan farenin fiyatı 130$ olarak belirlenmiş.



    https://www.ubergizmo.com/2019/10/razer-viper-ultimate-gaming-mouse-announced/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez 48 dk.
    ben yıllardır 800 küsür dpi ile oynuyorum. 20.000 dpi ile nişan alabilen adama nobel fps ödülü vermek lazım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    faniseyler 2 sa.
    Onlar en hızlısını arıyor biz en ucuz kaliteli olanını
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 2 sa.
    Şu anki hızlı kablosuz farelerde hızı hissedebildik de hızlının hızlısını çıkarmışlar. Ne diyelim yabancıların diyimiyle 'rate race' devam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Nissan'ın gelecekteki tasarım dilini gösteren Ariya konsepti ile tanışın 55 dk. Parmak izi sensörü hatası Samsung’un başını ağrıtabilir 1 sa. İşte Eylül ayının en çok kazandıran oyunları 1 sa. Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Meizu 16T resmen tanıtıldı 2 sa. Mazda'nın ilk tam elektrikli otomobili tanıtıldı: Mazda MX-30 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Razer Viper Ultimate en hızlı kablosuz fare olduğu iddiasında Sonraki Snapdragon 735 yonga seti ortaya seviyeye 5G desteği sunacak 3 sa. iPhone SE 2 panelleri LG Display tarafından sağlanacak 4 sa. Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı 15 sa. Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor 15 sa. Terminator: Dark Fate hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 16 sa. Netflix, 2 milyar dolar borçlanmayı planlıyor 17 sa. Lightnite: Oynadıkça Bitcoin kazanın 17 sa. İnsanlık Mars'a ne zaman iniş yapacak? NASA başkanı tarih verdi 18 sa. Apple’ın patent kavgası bitmedi 18 sa. Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Huawei Nova 5z resmen tanıtıldı 18 sa. Uçak kanatları için yeni kompozit metal köpük 19 sa. Kolay şarj imkânı sunan Honor Band 5i tanıtıldı 19 sa. Türkiye'de ilk kez üretilecek alüminyum motor bloku için testler başladı 19 sa. 114" 4K HDR ekranda film ve oyun deneyimi LG Cinebeam HU80KG UHD Lazer Projektör inceleme 20 sa. PlayStation 5’e ait işlemcinin muhtemel saat hızı belli oldu 20 sa. Microsoft, sisteme sızmaları önlemek için Secured-core PC girişimini kurdu 20 sa. Google Pixel 4’te kablosuz şarj işini çözdü 21 sa. Elon Musk, Starlink internetiyle ilk tweet'ini paylaştı 22 sa. Honor 20 Lite Youth Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 22 sa. Yapay insan derili telefon kılıfı dokunuşlara tepki veriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı
    DonanımHaber
    Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı p...
    DonanımHaber
    2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedeflen...
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Çocuğunu sünnet ettirmek istemeyen kaç kişi var?
    DH Forum
    Nedir benim bu kiracılardan çektiğim? Hukuki dayanak?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim