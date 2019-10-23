Razer Viper Ultimate en hızlı kablosuz fare olduğu iddiasında

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Oyun dünyasında farenin bilgisayar ile hızlı iletişimi büyük önem taşıyor. Bir de kablosuz özellik devreye girdiğinde üreticilerin ekstra teknolojiler geliştirmesi gerekiyor. Razer Viper Ultimate bu konuda en hızlısı olduğu iddiasında.

Razer Viper Ultimate özellikleri ve fiyatı

Razer Viper Ultimate kablosuz fare HyperSpeed teknolojisini kullanıyor. 2.4GHz kablosuz bağlantı kuran HyperSpeed teknolojisi gecikmeleri en aza indiriyor. Sensörün hassasiyeti 20000DPI olarak belirlenirken saniyede 650 inçe kadar hızlanma yeteneği mevcut.

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Fare için tercih edilen optik anahtarlar 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı. Oyuncular farenin hassasiyetini ayarlayabiliyor. 8 programlanabilir tuş oyunlarda kolaylık sağlıyor. Ayrıca Razer Chroma aydınlatma ile diğer donanım bileşenlerine uyum sağlayabiliyor.

Razer Viper Ultimate tek şarjda 70 saate kadar oyun tecrübesi sunabiliyor. Satışlara başlayan farenin fiyatı 130$ olarak belirlenmiş.

https://www.ubergizmo.com/2019/10/razer-viper-ultimate-gaming-mouse-announced/