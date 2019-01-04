Intel, hayvanları kaçak avcılardan korumak için kamera geliştiriyor

Fillerin kaçırılması çok güç gibi görünse de, aslında bu devasa hayvanlar bile Afrika'nın engin düzlüklerinde kaybolabilir. Bu olay, işi hayvanları kaçak avcılardan korumak olan park görevlileri için büyük bir sorun teşkil ediyor. Örneğin Tanzanya'daki Serengeti Ulusal Parkı'nda, Belçika büyüklüğünde bir alanın sorumluluğu yalnızca 150 görevliye verilmiş durumda.

1.5 yıllık batarya ömrüne sahip

https://newsroom.intel.com/news/intel-ai-tech-stops-poachers/#gs.RFKTTw8s

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Bu konuda çalışmalar yapan ve soyu tükenmekte olankatkıda bulunmak isteyenadlı kuruluş, teknoloji şirketi Intel ile birlikte yapay zeka destekli kamerelar geliştirdiklerini açıkladı.kullanıldığı kameralar, çeşitli noktalara yerleştirilerek şüpheli etkinlikleri analiz edecek ve park görevlilerini uyaracak.adı verilen budestekli teknoloji Resolve tarafından tasarlandı ve Intel ile işbirliği gerçekleştirilerek hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Bu kameraler yaklaşıkalınlığında vebatarya ömrüne sahip. İnsanları, hayvanları ve araçları yüksek doğrulukla tanımlayabilen bu kameraların, hayvankorunmasına yüksek oranda katkı sunması bekleniyor.