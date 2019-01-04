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Intel, hayvanları kaçak avcılardan korumak için kamera geliştiriyor

Teknoloji devi Intel, kar amacı gütmeyen Resolve ile birlikte çalışarak, vahşi yaşam parklarındaki hayvanların korunabilmesi için yapay zeka destekli kameralar geliştiriyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Intel, hayvanları kaçak avcılardan korumak için kamera geliştiriyor
 
Fillerin kaçırılması çok güç gibi görünse de, aslında bu devasa hayvanlar bile Afrika'nın engin düzlüklerinde kaybolabilir. Bu olay, işi hayvanları kaçak avcılardan korumak olan park görevlileri için büyük bir sorun teşkil ediyor. Örneğin Tanzanya'daki Serengeti Ulusal Parkı'nda, Belçika büyüklüğünde bir alanın sorumluluğu yalnızca 150 görevliye verilmiş durumda.

1.5 yıllık batarya ömrüne sahip

Bu konuda çalışmalar yapan ve soyu tükenmekte olan hayvanların korunmasına katkıda bulunmak isteyen Resolve adlı kuruluş, teknoloji şirketi Intel ile birlikte yapay zeka destekli kamerelar geliştirdiklerini açıkladı. Intel çiplerinin kullanıldığı kameralar, çeşitli noktalara yerleştirilerek şüpheli etkinlikleri analiz edecek ve park görevlilerini uyaracak.

TrailGuard AI adı verilen bu yapay zeka destekli teknoloji Resolve tarafından tasarlandı ve Intel ile işbirliği gerçekleştirilerek hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Bu kameraler yaklaşık işaret parmağı kalınlığında ve 1.5 yıllık batarya ömrüne sahip. İnsanları, hayvanları ve araçları yüksek doğrulukla tanımlayabilen bu kameraların, hayvan popülasyonunun korunmasına yüksek oranda katkı sunması bekleniyor.

https://newsroom.intel.com/news/intel-ai-tech-stops-poachers/#gs.RFKTTw8s Yorum Yaz
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redoracle 4 ay
Bizi intel'den kim koruyacak

Fahiş fiyatlar,tekelcilik,sonu gelmeyen açıklar,sürekli zorunlu olmasa da yapılan anakart değiştirtme vs vs.
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pspoor 4 ay
Umarim arkasinda baska bir kotuluk yoktur, pili uzun sure giden,kucucuk kameralar sadece illegal avcilara karsi kullanilir, baska senaryolar icin degil...
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