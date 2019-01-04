Huawei, iPhone'dan atılan yeni yıl tweeti için çalışanlarına ceza verdi

Teknoloji Editörü
Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei bu kez ilginç bir konuyla haberlerimize konu oldu. Yeni yıla girdiğimiz saatlerde şirketin resmi Twitter hesabından yayınlanan bir kutlama mesajı şirket içinde bir ufak çapta bir kriz yaşanmasını tetikledi.
İki çalışana ceza verildi
Huawei resmi Twitter hesabından, yeni yıla girdiğimiz saatlerde "Hepinize mutlu 2019'lar..." diye başlayan bir tweet paylaştı. Buraya kadar her şey normal ancak sorun ise bu tweetin bir iPhone'dan atılmış olması. Bu durum da tweetin sağ alt kısmında yazan "via Twitter for iPhone" ibaresinden kolayca anlaşılabiliyordu.Şirket yönetimi yaşanan bu durum sonrasında bir açıklama yaptı ve bu durumun şirket imajını zedelediğini açıkladı. Yaşanan bu olayın sosyal medya şirketinden kaynaklandığını açıklayan Huawei, pazarlama departmanında görev yapan iki çalışanına da 700 dolarlık para cezası verdi ve rütbelerini düşürdü.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-04/huawei-demotes-workers-after-embarrassing-tweet-from-an-iphone? Yorum Yaz Paylaş Tweetle