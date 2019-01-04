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Huawei, iPhone'dan atılan yeni yıl tweeti için çalışanlarına ceza verdi

Çinli teknoloji devlerinden Huawei, 2019'a girdiğimiz anlarda Twitter üzerinden bir kutlama mesajy yayınladı. Ancak bu tweetin iPhone'dan atılması şirketteki iki kişinin cezalandırılmasına yol açtı.
4 ay
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6
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei bu kez ilginç bir konuyla haberlerimize konu oldu. Yeni yıla girdiğimiz saatlerde şirketin resmi Twitter hesabından yayınlanan bir kutlama mesajı şirket içinde bir ufak çapta bir kriz yaşanmasını tetikledi.

İki çalışana ceza verildi

Huawei resmi Twitter hesabından, yeni yıla girdiğimiz saatlerde "Hepinize mutlu 2019'lar..." diye başlayan bir tweet paylaştı. Buraya kadar her şey normal ancak sorun ise bu tweetin bir iPhone'dan atılmış olması. Bu durum da tweetin sağ alt kısmında yazan "via Twitter for iPhone" ibaresinden kolayca anlaşılabiliyordu.
Şirket yönetimi yaşanan bu durum sonrasında bir açıklama yaptı ve bu durumun şirket imajını zedelediğini açıkladı. Yaşanan bu olayın sosyal medya şirketinden kaynaklandığını açıklayan Huawei, pazarlama departmanında görev yapan iki çalışanına da 700 dolarlık para cezası verdi ve rütbelerini düşürdü.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-04/huawei-demotes-workers-after-embarrassing-tweet-from-an-iphone? Yorum Yaz
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yorumculuklar 4 ay en beğenilen
Şirketin kendi çalışanı ise bu işlere bakan kişilere Huawei model bir cihaz sağlamaları lazım. Cihaz sağlandığı halde bu durum oluşuyorsa o zaman ceza verilebilir. Ayrıca bu platformların hangi cihazdan atıldığı bilgisini hala public bir veri olarak saklıyor olması da ayrı saçma
Şirketin kendi çalışanı ise bu işlere bakan kişilere Huawei model bir cihaz sağlamaları lazım. Cihaz sağlandığı halde bu durum oluşuyorsa o zaman ceza verilebil...
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MDV 4 ay
Bilerek yapmislardir. Eminim ne isden cikarma olmus ne baska bir sey. Kendi planladiklari olay orgusu hepsi. Reklamin iyisi kotusu olmaz. Huawei markasini daim medyada gundemde tutmaya calisiyorlar bu tarz haberlerle.
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daytone1 4 ay
Ulem şirketin içinde bile iphone kullanılan şirketten kendine hayrı olmaz..
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king56 4 ay
Huwai çalışanları bile Apple kullanıyor
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MrKattchup 4 ay
Ne cezası yav Huawei marka powerbank versenize.
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Whippoorwill 4 ay
Koca Samsung'da olduysa böyle bir olay Huawei'de olması da normal.
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yorumculuklar 4 ay en beğenilen
Şirketin kendi çalışanı ise bu işlere bakan kişilere Huawei model bir cihaz sağlamaları lazım. Cihaz sağlandığı halde bu durum oluşuyorsa o zaman ceza verilebilir. Ayrıca bu platformların hangi cihazdan atıldığı bilgisini hala public bir veri olarak saklıyor olması da ayrı saçma
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