Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor

Ortaya çıkan Cezanne APU’su AMD’nin mobil kanattaki rekabetçiliğini bir adım daha öne taşıyacağının işareti olarak değerlendirilebilir.İlginizi Çekebilir AMD ilk Navi 2 iGPU’lu APU’sunu önümüzdeki yıl duyurabilir
Ryzen 7 5800H iddialı geliyor
32 GB 3200 MHz RAM eşliğinde Geekbench’te ter döken Zen 3 mimarili Ryzen 7 5800H tek çekirdekte 1475 puan alırken çoklu çekirdekte 6608 puan almayı başarmış.
Kıyasladığımızda Zen 3 mimarili APU’nun Zen 2 üzerinde yükselen Ryzen 7 4800H’tan tek çekirdekte dudak uçuklatan %35 farkla ve çoklu çekirdekte %15’lik payla önde yer aldığı görülüyor.
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Ryzen 7 5800H’ın tek çekirdekte 200-300 MHz’lik boost frekansı avantajının tablodaki payı yadsınamaz ancak durum aynı nodda aynı termal bütçede elde edilen bir kazanım olarak değerlendirilmeli.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5800h-spotted-at-geekbench-250-300-mhz-faster-than-4800h Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Alanlar da uretim kalitesinden sikayet etti ozellikle sogutma ve genel kalitede Asus notebokklarda ornegin...
Simdi de Roket ler satilir bunlar yine piyasada olmaz,zor bulunur vs