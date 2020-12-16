Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor

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Ortaya çıkan Cezanne APU’su AMD’nin mobil kanattaki rekabetçiliğini bir adım daha öne taşıyacağının işareti olarak değerlendirilebilir.

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Ryzen 7 5800H iddialı geliyor

32 GB 3200 MHz RAM eşliğinde Geekbench’te ter döken Zen 3 mimarili Ryzen 7 5800H tek çekirdekte 1475 puan alırken çoklu çekirdekte 6608 puan almayı başarmış.

Kıyasladığımızda Zen 3 mimarili APU’nun Zen 2 üzerinde yükselen Ryzen 7 4800H’tan tek çekirdekte dudak uçuklatan %35 farkla ve çoklu çekirdekte %15’lik payla önde yer aldığı görülüyor.

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Ryzen 7 5800H’ın tek çekirdekte 200-300 MHz’lik boost frekansı avantajının tablodaki payı yadsınamaz ancak durum aynı nodda aynı termal bütçede elde edilen bir kazanım olarak değerlendirilmeli.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5800h-spotted-at-geekbench-250-300-mhz-faster-than-4800h

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