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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor

    AMD son yıllarda yakaladığı ivmeyi mobile de başarılı bir şekilde yansıtmayı başardı. Mobil Cezanne APU’ları ile firma Intel’e fırsat tanımamakta kararlı görünüyor.
    5 gün
    1,9b
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor
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    Ortaya çıkan Cezanne APU’su AMD’nin mobil kanattaki rekabetçiliğini bir adım daha öne taşıyacağının işareti olarak değerlendirilebilir.

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    Ryzen 7 5800H iddialı geliyor

    32 GB 3200 MHz RAM eşliğinde Geekbench’te ter döken Zen 3 mimarili Ryzen 7 5800H tek çekirdekte 1475 puan alırken çoklu çekirdekte 6608 puan almayı başarmış.

    Kıyasladığımızda Zen 3 mimarili APU’nun Zen 2 üzerinde yükselen Ryzen 7 4800H’tan tek çekirdekte dudak uçuklatan %35 farkla ve çoklu çekirdekte %15’lik payla önde yer aldığı görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor"

    Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor
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    Ryzen 7 5800H’ın tek çekirdekte 200-300 MHz’lik boost frekansı avantajının tablodaki payı yadsınamaz ancak durum aynı nodda aynı termal bütçede elde edilen bir kazanım olarak değerlendirilmeli.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5800h-spotted-at-geekbench-250-300-mhz-faster-than-4800h Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yasarcu (Yaşar Curci) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hızlı okuyunca Cezanneyi cenaze olarak okudum :) İntele geçmiş olsun
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    nuksws_99 (dasasd ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    1000 euroya şu an 4800h+ 2060 var.. Umarım 6 ay sonra aynı fiyata bu + 3060 olur.
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    gtx295 (RnC ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Çok iyimser rakam ama bu fiyattan çıkması zor. Başlangıç fiyatı bile 1199 usd olması lazım yada 1399 gibi bir şeydi. Şu amd nin rx6xxx mobilede gelir ise baya bir ses getirecek 300w rtx3080 gelmesi zaten imkansız buda 200w a düşecek saat hızları düşecek yani bakalım performans nasıl olacak.. AMD iyi bir atak yapar ise mobil tarafı çok çalkalanir
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    huso 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar da satilmaz.4000 serisi varken İntel in 90W secenegine alirsan ucarim diyen islemcilerini gorduk mobil platformlarda, 35-45W varken 90W liklar satildi.

    Alanlar da uretim kalitesinden sikayet etti ozellikle sogutma ve genel kalitede Asus notebokklarda ornegin...



    Simdi de Roket ler satilir bunlar yine piyasada olmaz,zor bulunur vs
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    yasarcu (Yaşar Curci) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hızlı okuyunca Cezanneyi cenaze olarak okudum :) İntele geçmiş olsun
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Geliyor da ne oluyor? Kullanan model bulmak çok zor. En performanslı ekran kartlarıyla kombin yapıldığını hiç görmedim.
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    cleancoder (Faruk ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Conqueror26
    Pandemi var hocam. Yavaş yavaş. AMD 100 yeni laptop modeli geleceğini söylemişti ama pandemi hesapta yoktu. Şuan arz-talep dengesizliği var. Daha çok gelecek merak etmeyin ;)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En son Ryzen 4900H, Intel i9-9900K ile bir çok testte yarışıyordu. Bu işlemci onu da geçecek anlaşılan. Ayrıca Ryzen 5000 mobil ile sonunda Ekran kartı limiti çözülecek gibi görünüyor. Yani RTX 3080 görebilecez.
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    gtx295 (RnC ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Üreticilere göre 2060 üstü kullanmamalarinin sebebi pci ex bant genişliği. Ekran kartları 8x de çalışıyor 4xxxh cpu larda. 5xxxh larda sorun çözülücek rtx3080 e kadar gpu gorebilecegiz. Fiyat olarak 1999$ başlangıç fiyatı var. Hatta Asus un modeli test sonuçları sizmisti. Umarım OEM ureticileri güzel modeller getirir Q1 2021 de çıkış bekleniyor
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Performans artışı %15 ama fiyat farkı %40.
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    eapantherea (354D 437) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ins bu islemciler bu sefer bol modelde bulunur, bol secenekli bulunur
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