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    Intel’in Ice Lake için yayınladığı yeni sürücüsü %43’e varan enerji verimliliği sağlayacak

    Mavi ekip son dönemde harici ekran kartıyla gündemde. Entegre grafik birimi tarafı için yayınlanan yeni sürücü umut vadediyor.
    5 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in Ice Lake için yayınladığı yeni sürücüsü %43’e varan enerji verimliliği sağlayacak
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    Yarı iletken üreticisi Intel harici ekran kartı çalışmalarına yoğunlaşsa da bir taraftan da entegre grafik birimi çözümlerini unutmuyor. Yeni sürücü performans artışının yanı sıra enerji verimliliği kanadında da gelişme sunacak.

    %43 verimlilik artışı

    Intel’in açık kaynak kodlu sürücü takımının Ice Lake iGPU’su için yayınladığı yama ilk testlere göre %15 performans artışı sunuyor. Diğer taraftan IO bağımlı senaryolarda yonga frekansının yük artışıyla orantılı olarak artması kaynaklı yükselen enerji tüketiminin önüne geçmek için P-state’de gidilen optimizasyonlar neticesinde %43 enerji verimliliği iyileştirmesi yakalanabilinmiş.

    Ayrıca Bkz. "35 watt TDP’li Core i9-10900T 123 watt güç tüketebilir"

    CPU ve iGPU’nun ortak TDP bütçesini kullandığı Core işlemcilerde gereksiz frekans artışları sistemin performansının kısıtlanmasına yol açıyor. Bu nedenle yeni yama bir çok kullanıcı tarafından olumlu karşılanacaktır. Diğer taraftan Linux kanadına yatırım yapılması Intel adına uzun vadede kalıcılık olarak geri dönebilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.



    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Intel-P-State-Better-iGPU Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 5 gün
    İşlemcideki açığı kapatmak için yaptıkları yama, performansı % kaç düşürüyordu ondan haber ver...

    Şu adresteki yamayı yapınca performans 2 kat ile 19 kat arası düşecek demiştiniz:
    donanimhaber.com/...
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