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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in kutulu işlemci soğutucusu LGA 1200 desteğiyle geliyor

    Çok bilinmese de mavi ekip stok soğutucusunun kaslı bir versiyonunu ayrı olarak satıyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yarı iletken üreticisi geçtiğimiz haftalarda Comet Lake işlemcilerini satışa sundu. Yongaların ilk test sonuçları tartışıladursun firma son kullanıcı pazarına yönelik geliştirdiği özelleşmiş soğutma çözümünü güncelledi.

     

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    LGA 1200 destekli yeni soğutucu: Intel Thermal Solution BXTS15A

    10. nesil işlemcilerle birlikte geçilen LGA 1200 soketli anakartlarda geriye dönük uyumluluk korunmasına karşın Intel özelleşmiş soğutucu arayanlara yönelik geliştirdiği stok soğutucunun kaslı hali diyebileceğimiz modelini güncelledi. Adlandırmada bir değişikliğe gidilmemesinin altını çizelim. Mevcut çözümün performansını merak edenler için güzel bir incelemeye buradan erişilebilir.

     

    Intel’in kutulu işlemci soğutucusu LGA 1200 desteğiyle geliyor
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    Perakende kanallarına ürün değişim bildirimi yayınlayan firma yeni soğutucusunun  kutu görsellerini paylaşmış. Kutu üzerindeki içeriklerde LGA 1200 desteği ise dikkat çekiyor. Zira teknik açıdan eski soğutucu yeni anakartlarla kullanılabiliyor. TDP desteği belirtilmeyen güncel model 28 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



    https://www.techpowerup.com/267726/intel-issues-pcn-reflecting-lga1200-support-for-bxts15a-boxed-cooler Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 1 sa.
    O plastik ayaklarla gelecekse gelmesin.
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    TheJudgé 1 sa.
    İntel önce gitsin işlemcilerini lehimlesin de milleti delid yapma işinden kurtatsın
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