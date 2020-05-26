Intel Nuc 11 Extreme, 1.35 litre hacimde GTX 1660 Ti ile gelebilir

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Mavi ekibin Hades Canyon kod adlı Kaby Lake-G işlemcisini barındıran NUC’unun yerini alacak Phantom Canyon modelinde 3. parti üreticiden temin edilecek harici ekran kartının bulunacağını paylaşmıştık.

Son paylaşılan 3DMark sonucuna göre Phantom Canyon çözümünde 2.3 GHz’den 4.4 GHz’e yükselebilen bir erken mühendislik örneği Tiger Lake-U işlemcisi yer almış. 28 watt TDP’ye sahip olması beklenen yonganın Core i5 modeli olma olasılığı üzerinde duruluyor. Bununla birlikte 28 watt TDP’ye sahip Core i7 seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

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Yonganın elde ettiği skor geçtiğimiz aylarda paylaştığımız yine mühendislik örneği 4/8 Core i7-1165G7’nin ensesinde. Burada kıyasladığımız Core i7 yongasının 15 watt TDP bütçesi içerisinde 2.8 GHz’lik taban frekansta çalıştığını belirtelim. Test sisteminde 8 GB RAM tercih edildiğini de aktaralım.

GTX 1660 Ti tercih edilecek

NUC 11 Extreme’in en çok merak edilen kısmına geçelim, SFF sınıfı kasayla gelecek yeni NUC’ta görünüşe göre GTX 1660 Ti konumlandırılacak. 80 watt’lık güç tüketimiyle sınırlı kalacak kartın TU116 GPU’sunun normal özellik listesine göre 120 watt TDP’ye sahip olmasının altını çizelim. Max-Q serisi modellerde gördüğümüz güç tüketimi optimizasyonlarının uygulandığı söylenebilir.

Ayrıca Bkz. "6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı"

Asıl heyecan verici başlık Hades Canyon NUC’undaki işlemci tarafında Vega GPU’suyla gelen 100 watt TDP’li Core i7 8809G’nin yerine oldukça düşük TDP değerine sahip bir işlemcinin ve 85 watt tüketecek bir harici ekran kartının tercih edilecek olması. Tüm bunların 1.35 L hacme sığdırılacak olması ise taşınabilirliğin üst düzeyde tutulduğu güzel bir oyuncu bilgisayarının yolda olduğuna işaret ediyor.

https://hexus.net/tech/news/systems/142906-intel-nuc-11-extreme-tigerlake-gtx-1660-ti-spotted/

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