Intel’in stok sıkıntısına çözümü: 2013 yılının işlemcisi geri dönüyor

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Intel son birkaç yıllık dönemde AMD’nin rekabetçi çözümleri karşısında ciddi baskı altında. Son kullanıcı sınıfı işlemcilerden sunucu yongalarına kadar geniş bir pazarda köklü strateji değişikliklerine gitmek zorunda kalan firma bu sefer de yüksek kar payı içeren işlemcilere öncelik vermenin bir bedeli olarak stok sıkıntısı çekiyor.

Intel Pentium G3420 yeniden bizlerle

Gelen son duyuruya göre Intel giriş segmenti modellerde yaşanan stok sıkıntısına karşı uzun süre unutulmayacak bir çare bulmuş. 2013 yılında satışa sunulan ve uzun bir süredir EOL döneminde uyuyan Haswell tabanlı Pentium G3420 uyandırılacak.

LGA 1150 sokete sahip yonga DDR3 RAM’lerle uyumlu. 2 çekirdekli yapıda sanal izlek desteğinin bulunmadığı modele 3 MB'lık L3 seviye önbellek eşlik ediyor. Ayrıca HEVC gibi modern kodekleri de desteklemeyen entegre grafik birimi içeren yonga bu haliyle pek tercih edilesi durmuyor. Özellikle de yanında e-spor yapımlarını tadımlayabileceğiniz seviyede iGPU içeren Athlon 3000G’nin 50 dolardan satışta olduğu düşünülürse.

Peki Intel neden böyle bir karar almış olabilir? Bunun sebebini şu an kestirmek güç. Buna karşın Intel 14 nm nodunda yaşadığı yetersizliğe önlem olarak 22 nm üretim sürecinden çıkacak Pentium G3420’yi sürmek istemiş olabilir.

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Böylelikle en azından 14 nm sürecinden geçen giriş seviyesi işlemcilere olan talebin bir kısmı karşılanıp ve Çin gibi pazarlarda önemli pay kayıplarının önüne geçilebilir. Ayrıca Pentium G3420'nin yalnızca OEM üreticilere sunulmasının beklendiğini de ekleyelim. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_cancels_discontinuance_of_a_22nm_processor_from_2013_amid_supply_issues/1