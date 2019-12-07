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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in stok sıkıntısına çözümü: 2013 yılının işlemcisi geri dönüyor

    Intel son dönemde işlemci pazarında zor günler geçiriyor. Stok sıkıntısı nedeniyle pazar payı kaybetmekle karşı karşıya olan firmanın ürettiği çare çokça tartışılacağa benziyor.
    5 gün
    11,6b
    1
    72
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel son birkaç yıllık dönemde AMD’nin rekabetçi çözümleri karşısında ciddi baskı altında. Son kullanıcı sınıfı işlemcilerden sunucu yongalarına kadar geniş bir pazarda köklü strateji değişikliklerine gitmek zorunda kalan firma bu sefer de yüksek kar payı içeren işlemcilere öncelik vermenin bir bedeli olarak stok sıkıntısı çekiyor.

    Intel Pentium G3420 yeniden bizlerle

    Gelen son duyuruya göre Intel giriş segmenti modellerde yaşanan stok sıkıntısına karşı uzun süre unutulmayacak bir çare bulmuş. 2013 yılında satışa sunulan ve uzun bir süredir EOL döneminde uyuyan Haswell tabanlı Pentium G3420 uyandırılacak.

    LGA 1150 sokete sahip yonga DDR3 RAM’lerle uyumlu. 2 çekirdekli yapıda sanal izlek desteğinin bulunmadığı modele 3 MB'lık L3 seviye önbellek eşlik ediyor. Ayrıca HEVC gibi modern kodekleri de desteklemeyen entegre grafik birimi içeren yonga bu haliyle pek tercih edilesi durmuyor. Özellikle de yanında e-spor yapımlarını tadımlayabileceğiniz seviyede iGPU içeren Athlon 3000G’nin 50 dolardan satışta olduğu düşünülürse.

    Peki Intel neden böyle bir karar almış olabilir? Bunun sebebini şu an kestirmek güç. Buna karşın Intel 14 nm nodunda yaşadığı yetersizliğe önlem olarak 22 nm üretim sürecinden çıkacak Pentium G3420’yi sürmek istemiş olabilir.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı"

     Böylelikle en azından 14 nm sürecinden geçen giriş seviyesi işlemcilere olan talebin bir kısmı karşılanıp ve Çin gibi pazarlarda önemli pay kayıplarının önüne geçilebilir. Ayrıca Pentium G3420'nin yalnızca OEM üreticilere sunulmasının beklendiğini de ekleyelim. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_cancels_discontinuance_of_a_22nm_processor_from_2013_amid_supply_issues/1 Yorum Yaz
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    kreat 5 gün en beğenilen
    10 yıllık planı olan marka
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    eAkman 5 gün
    Bir efsane vardi, Intelin bir sonraki islemcileri raflarda hazir bekliyor, AMD iyi bir seyle cevap veirise aninda raftan indirip ezecekti hani, meger raflarda bekleyen islemcilerin tarihi coktaan gecmis.
    Bir efsane vardi, Intelin bir sonraki islemcileri raflarda hazir bekliyor, AMD iyi bir seyle cevap veirise aninda raftan indirip ezecekti hani, meger raflarda ...
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    muaz1984 5 gün
    Ağam benimle eylenir.
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    DH Misafiri 1 gün
    şimdi 2013'yılı jenerasyon işlemcileri sürecekler hahahaha komedi bunlar tabi intel fanboyları var onlar koşarak alır hahahha
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    AtiMX4 2 gün
    Ne hale geldi intel.
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    Sky_Vision 3 gün
    g3420 sini takas etmek isteyen varmı ? ryzen 5 1600 ve 300 tl nakit veririm.



    şimdi bunlara HSSKTRN GVTLR derdim ama ceza almak istemiyorum
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    tokatli6061 3 gün
    Nerde lan o intel in kaliteli çekirdeklerini çitleyen uyanık gelip anlatsın az kaliteli 14nm den daha kaliteli 22nm ye geçişin sebebinide forum aydınlansın. Biz AMD severler en çok 90nm yi sevmiştik AMD intele 90nm ile cevap vermeli bence :)
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    Father Torque 3 gün
    Üst segment için de eski Xeon'ları hazır işte, onları da indirsinler raflardan piyasaya rekabet gelmiş olur.

    Vay be 2 sene önce koca Intel'in bu durumlara düşeceğini söyleyeseler inanmazdım ama piyasa artık çok daha bilinçli, öyle birkaç dergiye siteye reklam yedirip ana dağıtımcıları promosyona boğmakla müşteri tercihini kontrol edemiyorsun, en azından CPU tarafında.
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    celeroni 3 gün
    bu işlemci aslında oldukça iş görür. özellikle giriş seviyesi sistemlerde. intelin hangi pazara süreceği, hangi özel sistemlerde kullanacağı ile ilgili yazıda net bir bilgi yok. bu uygulamayı daha önce de hesaplı dizüstü bilgisyayarlar üretmek adına b9xx işlemciler için de yapmıştı. halen bir çok kişi de bu bilgisayarlar mevcut. pazarlama stratejisi. elinde stok varsa eritmek isteyecektir. elbette.
    bence mini pc, pos, nuc, base sistem gibi uygulamalarda kullanılması muhtemel.
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    DH Misafiri 3 gün
    şehir efsanesi gibi geldi bana bahsettiğiniz işlemci üretilse bile 1150 mainboard mu kaldı piyasada
    bence bir üretici için özel bir üretim yapacak olabilir ...
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    Metalchesh 4 gün
    Valla bu habere inanabilirim.
    i7-7820x işlemcimden çok memnunum. Yalnız AMD'nin çıkardığı yeni işlemcilere baktıkça içim gidiyor.
    i9-10920x hayallerim vardı AMD'ye yaklaşabilmek için. Lakin işlemci ülkemizde değil yurt dışında bile yok. Millet intel almıyor ki artık :)
    x299 platformu çok iyi ama F/P düşünenler için değil. Çok pahalı. Elden çıkarmak da zor. Intel kendini adam edene kadar mevcut sistemimle devam ederim.
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    forvet09 4 gün
    Haberin doğru olduğuna inanmıyorum. En düşük güncel işlemcisi 2-4.
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    firtinax 4 gün
    1150 Sokete sahip anakartı nereden bulacaklar acaba!
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    tokatli6061 3 gün firtinax
    bit pazarına nur yağacak işte :)
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    CEGOBA 3 gün firtinax
    bende var
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    intel pentium g3420, intel 22 nm ve
    7 etiket daha intel 14 nm stok sıkıntısı intel stok sıkıntısı İşlemci Donanım Metehan Göktaş Popüler MPopüler
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