Intel’in stok sıkıntısına çözümü: 2013 yılının işlemcisi geri dönüyor

Intel son birkaç yıllık dönemde AMD’nin rekabetçi çözümleri karşısında ciddi baskı altında. Son kullanıcı sınıfı işlemcilerden sunucu yongalarına kadar geniş bir pazarda köklü strateji değişikliklerine gitmek zorunda kalan firma bu sefer de yüksek kar payı içeren işlemcilere öncelik vermenin bir bedeli olarak stok sıkıntısı çekiyor.
Intel Pentium G3420 yeniden bizlerle
Gelen son duyuruya göre Intel giriş segmenti modellerde yaşanan stok sıkıntısına karşı uzun süre unutulmayacak bir çare bulmuş. 2013 yılında satışa sunulan ve uzun bir süredir EOL döneminde uyuyan Haswell tabanlı Pentium G3420 uyandırılacak.
LGA 1150 sokete sahip yonga DDR3 RAM’lerle uyumlu. 2 çekirdekli yapıda sanal izlek desteğinin bulunmadığı modele 3 MB'lık L3 seviye önbellek eşlik ediyor. Ayrıca HEVC gibi modern kodekleri de desteklemeyen entegre grafik birimi içeren yonga bu haliyle pek tercih edilesi durmuyor. Özellikle de yanında e-spor yapımlarını tadımlayabileceğiniz seviyede iGPU içeren Athlon 3000G’nin 50 dolardan satışta olduğu düşünülürse.
Peki Intel neden böyle bir karar almış olabilir? Bunun sebebini şu an kestirmek güç. Buna karşın Intel 14 nm nodunda yaşadığı yetersizliğe önlem olarak 22 nm üretim sürecinden çıkacak Pentium G3420’yi sürmek istemiş olabilir.
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Böylelikle en azından 14 nm sürecinden geçen giriş seviyesi işlemcilere olan talebin bir kısmı karşılanıp ve Çin gibi pazarlarda önemli pay kayıplarının önüne geçilebilir. Ayrıca Pentium G3420'nin yalnızca OEM üreticilere sunulmasının beklendiğini de ekleyelim. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_cancels_discontinuance_of_a_22nm_processor_from_2013_amid_supply_issues/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi bunlara HSSKTRN GVTLR derdim ama ceza almak istemiyorum
Vay be 2 sene önce koca Intel'in bu durumlara düşeceğini söyleyeseler inanmazdım ama piyasa artık çok daha bilinçli, öyle birkaç dergiye siteye reklam yedirip ana dağıtımcıları promosyona boğmakla müşteri tercihini kontrol edemiyorsun, en azından CPU tarafında.
bence mini pc, pos, nuc, base sistem gibi uygulamalarda kullanılması muhtemel.
bence bir üretici için özel bir üretim yapacak olabilir ...
i7-7820x işlemcimden çok memnunum. Yalnız AMD'nin çıkardığı yeni işlemcilere baktıkça içim gidiyor.
i9-10920x hayallerim vardı AMD'ye yaklaşabilmek için. Lakin işlemci ülkemizde değil yurt dışında bile yok. Millet intel almıyor ki artık :)
x299 platformu çok iyi ama F/P düşünenler için değil. Çok pahalı. Elden çıkarmak da zor. Intel kendini adam edene kadar mevcut sistemimle devam ederim.
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