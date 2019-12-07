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    AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı

    Şu günlerde AMD’nin mobil Ryzen işlemcilerini barındıran dizüstüler yavaş yavaş raflardaki yerini almaya başladı. Testte ortaya çıkan işlemci düşük güç tüketimli yapısıyla öne çıkacak.
    5 gün
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin Ryzen işlemleri masaüstü segmentinde oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Diğer taraftan firma mobil pazara da Zen mimarisi üzerinde şekillenen yongalarını sürmeye başladı. Görünüşe göre yeni bir model yolda.

    Ryzen 3 3250U

    Geekbench’te ortaya çıkan Ryzen 3 3250U 2 çekirdek 4 izlekli bir yapıya sahip. 2.6 GHz’den 3.47 GHz’e yükselen yonga HP’nin bir dizüstü çözümü içerisinde teste girmiş. Henüz diğer detayları belli olmasa da Ryzen 3 3200U ile benzer detaylar görmemiz olası. Dolayısıyla 1 MB L2 ve 4 MB L3 önbellek bekleyebileceğimiz yonga 192 işlem birimine sahip Vega 3 GPU’suyla gelebilir.

    AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı
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    Ayrıca Bkz. "RX 5300M’in ilk testleri: masaüstü GTX 1650’nin önünde"

    15 watt TDP’li Ryzen 3 3200U’dan frekansıyla ayrılabilecek model bu durumda daha yüksek TDP karakteriyle karşımıza çıkacaktır. Test sonuçlarına bakacak olursak yeni mobil APU çözümü 3870 puan alarak Ryzen 3 3200U’yu taşıyan Lenovo 81N6’nın küçük bir farkla önünde.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-3-3250u-mobility-cpu-specs-benchmarks-leak-out/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 4 gün
    intel i gömmüş galiba ! :)

    intel i gömdü galiba ! :D
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    TheJudgé 5 gün
    eski neisl i7 lere kafa tutuyor resmen
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