AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı

AMD’nin Ryzen işlemleri masaüstü segmentinde oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Diğer taraftan firma mobil pazara da Zen mimarisi üzerinde şekillenen yongalarını sürmeye başladı. Görünüşe göre yeni bir model yolda.

Ryzen 3 3250U

Geekbench’te ortaya çıkan Ryzen 3 3250U 2 çekirdek 4 izlekli bir yapıya sahip. 2.6 GHz’den 3.47 GHz’e yükselen yonga HP’nin bir dizüstü çözümü içerisinde teste girmiş. Henüz diğer detayları belli olmasa da Ryzen 3 3200U ile benzer detaylar görmemiz olası. Dolayısıyla 1 MB L2 ve 4 MB L3 önbellek bekleyebileceğimiz yonga 192 işlem birimine sahip Vega 3 GPU’suyla gelebilir.

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15 watt TDP’li Ryzen 3 3200U’dan frekansıyla ayrılabilecek model bu durumda daha yüksek TDP karakteriyle karşımıza çıkacaktır. Test sonuçlarına bakacak olursak yeni mobil APU çözümü 3870 puan alarak Ryzen 3 3200U’yu taşıyan Lenovo 81N6’nın küçük bir farkla önünde.

https://wccftech.com/amd-ryzen-3-3250u-mobility-cpu-specs-benchmarks-leak-out/