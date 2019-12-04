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    Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir

    Mavi takımın uzun süredir donanım dünyası tarafından beklenen harici ekran kartı ailesinde görünüşe göre hazırlıklar yolunda gitmiyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yarı iletken devi Intel işlemci tarafında zor günler geçiredursun bir yandan da ekran kartı pazarına girmek için kolları sıvamış durumda. Son gelen sızıntıya göre firmanın ekran kartı projesi beklendiği gibi ilerlemiyor.

     

    Xe serisi kartların hazırlığı planlandığı gibi gitmezken gecikmeler de gündemde. Eğer işler yolunda gitmezse Intel HPC GPU’sunu ancak 2022’de piyasaya süreceğe benziyor. Verimlilik konusunda da AMD’yi mumla aratır düzeylerden bahsediliyor.

     

    Ek olarak eğer işler yolunda gider de Intel son kullanıcı odaklı modelini 2020’nin sonunda satışa sunabilirse de en az ilk nesilde, tabloya göre 2. nesile de sarkabilecek bir iş ortağı sorunu bekleniyor. Yani Intel’in ilk kartlarını firma sadece kendisi üretecek. Yüksek performanslı soğutma çözümüne sahip kart arayan kullanıcıların beklentisi karşılanamayabilir.

    Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir
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    Sürücülerde de gidilecek çok yol var

    Dahası ekran kartı geliştirmek kadar önemli bir diğer başlık da bu kartlara optimizasyonu iyi sürücüler geliştirebilmek. Sızıntıya göre Intel’in mevcut aşamada sürücü konusunda bol bol mesai harcaması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake’te L1 ve L2 önbellekleri arttıracak"

    Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Intel’in grafik kanadının pazarlama müdür yardımcısı Chris Hook’un firmadan ayrıldığını açıklaması da akıllarda şüphe uyandırıyor. Son olarak hali hazırda stok sıkıntısı yaşayan mavi ekibin ekran kartlarında da üretim yetersizliğine bağlı sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağını zaman gösterecek.



    https://wccftech.com/intel-xe-gpu-discrete-graphics-cards-progress-not-going-well/ Yorum Yaz
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    ShapeD-WuSSy 1 hf. en beğenilen
    İntel işlemcilerinde veri sızdırdığı gibi gpu'larında da mining yapabilir.Ne de olsa fanatikleri gocunmaz.
    Yanıtla +6
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    BekirHan 1 hf.
    İki nokta çok ilginç bu haber ile ilgili olarak. İlki; editörün haberi sunuş şekli. Bekleniyor, düşünülüyor vs. şeklinde haber yapılmaz, bu "söylenti" ye uygun bir anlatımdır haber mantığına uymaz. İkincisi ise editör dahil herkezin Intel in kart üretmesine karşı olması. Kardeşim piyasaya 3üncü bir tedarikçi girecek, rekabet daha da kızışacak bundan biz kullanıcılar karlı çıkacağız bunun nesi kötü anlamıyorum.

    Son olarak Metehan kardeşimiz sanırsam AMDsever bir arkadaş. Bu edit ona itafen gelsin. (Kızma Metehan takılıyorum, iyi çalışmalar)
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    İki nokta çok ilginç bu haber ile ilgili olarak. İlki; editörün haberi sunuş şekli. Bekleniyor, düşünülüyor vs. şeklinde haber yapılmaz, bu "söylenti" ye uygun ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Timeguard 6 gün


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    RaptorFX 6 gün
    i740 gibi bir şaheseri zamanında yap sonra i9xx ile itele dur. Beter ol intel...
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    mamad 1 hf.
    Bu tip şeyler başından beri tahmin ediliyordu zaten. Sıfırdan üst seviye gpu piyasasına girmek zor iş. Intel için bile zor. Gerçi intel sıfırdan başlamıyor ama çok da deneyimli değil.
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    huseyincarnege 1 hf.
    aslında intelin gpu çıkarması azda başarılı olması iyi olurdu bizim için
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    Gökay16 1 hf. yeni yorumcu
    "Olabilir" tabirli haberler sık sık çıksada içlerinde doğrulananlarda çok sayıda. Bence fazla takılmamak lazım. Sonuçta kendinden uydurmuyor arkadaş haberleri.

    Ama bu haberdeki konu benim beklediğim birşeydi. Çünkü ATI den ayrılan Raja Kuduri yi transfer eden intel çok fazla gösteriş yapmıştı bu olayla. Ama Raja'nın AMD deki son icraatları Polaris ve Vega mimarileri bekleneni verememiş Nvidia tarihinin en yüksek kazanç ve satış rakamlarını elde etmişti. Yanlış ata oynadı intel. Bu yaptığı hamleler hiçde kurumsal etiğe ve stratejiye uygun değildi..
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    BekirHan 1 hf.
    İki nokta çok ilginç bu haber ile ilgili olarak. İlki; editörün haberi sunuş şekli. Bekleniyor, düşünülüyor vs. şeklinde haber yapılmaz, bu "söylenti" ye uygun bir anlatımdır haber mantığına uymaz. İkincisi ise editör dahil herkezin Intel in kart üretmesine karşı olması. Kardeşim piyasaya 3üncü bir tedarikçi girecek, rekabet daha da kızışacak bundan biz kullanıcılar karlı çıkacağız bunun nesi kötü anlamıyorum.

    Son olarak Metehan kardeşimiz sanırsam AMDsever bir arkadaş. Bu edit ona itafen gelsin. (Kızma Metehan takılıyorum, iyi çalışmalar)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    northwood 1 hf. BekirHan
    Merhaba hocam, haberle ilgili olarak şu anda bu bilgiler söylenti düzeyinde. Herhangi bir kanıt yok çoğu donanım haberinde olduğu gibi. Daha önce sızıntı aktaran kaynaklara güveniliyor. Her zaman bu üslupla yazmasam da bazen değişiklikler olabiliyor. Eleştirinizi göz önünde bulunduracağım.

    Intel'in ekran kartı işine girmesine karşı değilim tam tersine ilk başlarda etkili olmasa da zamanla pazarda rekabeti kızıştırırsa bizlerin fayda göreceği düşüncesindeyim. Tabi işlemcilerde izlenen strateji izlenirse orası ayrı.

    Fotoğrafla ilgili olarak da evet AMD'ye sempati duyuyorum. Buna rağmen haberlerde taraflı bir ifadeye yer vermemeye özen gösteriyorum. Eğer yanlış bir şey aktarırsam uyarmanız/farketmem durumunda düzeltirim. Editiniz gülümsetti. Allah da sizin yüzünüzü güldürsün

    @qoqoCAN

    Kesin bir bilgi olmadığı için ihtimal anlamı belirten -ebilir'li yüklemlerin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
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    qoqoCAN 1 hf.
    donanımhaberin olabilir le biten haberlerinden nefret ediyorum.
    Yanıtla +3
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    ShapeD-WuSSy 1 hf. en beğenilen
    İntel işlemcilerinde veri sızdırdığı gibi gpu'larında da mining yapabilir.Ne de olsa fanatikleri gocunmaz.
    Yanıtla +6
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    dede17 1 hf.
    Canı cehenneme
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    intel xe gpu, intel ekran kartı ve
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