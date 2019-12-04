Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir

Yarı iletken devi Intel işlemci tarafında zor günler geçiredursun bir yandan da ekran kartı pazarına girmek için kolları sıvamış durumda. Son gelen sızıntıya göre firmanın ekran kartı projesi beklendiği gibi ilerlemiyor.

Xe serisi kartların hazırlığı planlandığı gibi gitmezken gecikmeler de gündemde. Eğer işler yolunda gitmezse Intel HPC GPU’sunu ancak 2022’de piyasaya süreceğe benziyor. Verimlilik konusunda da AMD’yi mumla aratır düzeylerden bahsediliyor.

Ek olarak eğer işler yolunda gider de Intel son kullanıcı odaklı modelini 2020’nin sonunda satışa sunabilirse de en az ilk nesilde, tabloya göre 2. nesile de sarkabilecek bir iş ortağı sorunu bekleniyor. Yani Intel’in ilk kartlarını firma sadece kendisi üretecek. Yüksek performanslı soğutma çözümüne sahip kart arayan kullanıcıların beklentisi karşılanamayabilir.

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Sürücülerde de gidilecek çok yol var

Dahası ekran kartı geliştirmek kadar önemli bir diğer başlık da bu kartlara optimizasyonu iyi sürücüler geliştirebilmek. Sızıntıya göre Intel’in mevcut aşamada sürücü konusunda bol bol mesai harcaması gerekiyor.

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Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Intel’in grafik kanadının pazarlama müdür yardımcısı Chris Hook’un firmadan ayrıldığını açıklaması da akıllarda şüphe uyandırıyor. Son olarak hali hazırda stok sıkıntısı yaşayan mavi ekibin ekran kartlarında da üretim yetersizliğine bağlı sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağını zaman gösterecek.

https://wccftech.com/intel-xe-gpu-discrete-graphics-cards-progress-not-going-well/